Караванными тропами Непала Впечатления Сергея Аверьянова о путешествии за «Пятью сокровищами великих снегов»

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Географическое положение Непала делает его одним из самых привлекательных мест для любителей горных путешествий со всего мира. Если посмотреть на физическую карту, то можно увидеть, что к северу от этого небольшого государства простираются бескрайние пространства Тибета, на юге расположена Индо-Гангская равнина, а само оно находится в наиболее высокой части Гималаев, где земная поверхность вздымается к небесам под воздействием тектонических процессов, длящихся миллионы лет.

Фото: Сергей Аверьянов

На территории Непала находится восемь из 14 высочайших вершин мира, превышающих восьмитысячную отметку. Канченджанга долгое время считалась самой высокой горой планеты, пока в 1852 году британскими геодезистами не были произведены точные расчёты высоты Джомолунгмы. В итоге Канченджанга оказалась третьей вершиной мира, уступив Джомолунгме и Чогори в Каракоруме. Канченджанга — огромный массив на границе Непала и Сиккима, протянувшийся более чем на 120 км. Название переводится с тибетского языка как «Пять сокровищ великих снегов». Пять сокровищ — пять вершин, четыре из которых выше 8 тыс. м, а главная — 8586 м. Первую попытку восхождения в 1905 году предприняла британская экспедиция под руководством Алистера Кроули, оккультиста, мистика и теоретика сатанизма. Отечественные эзотерики в лице Николая Рериха и его спутников ограничивались наблюдением горы издалека и запечатлением её в художественных произведениях. Согласно причудливым теориям Рериха, где-то здесь находится вход в потустороннее царство Шамбалы.

Безуспешные попытки покорить вершину продолжались полвека, подняться на главную вершину смогли лишь в 1955 году англичане Джо Браун и Джордж Бенд. Примечательно, что успех сопутствовал им на маршруте, проложенном Алистером Кроули в начале века. С тех пор Канченджанга пользуется недоброй и мрачной славой среди восходителей, она входит в десятку самых смертоносных вершин мира, а список её жертв растёт. Впрочем, полюбоваться пятью сокровищами можно и не подвергая свою жизнь излишнему риску.

Массив Канченджанги, если взглянуть на него из космоса, напоминает гигантскую асимметричную морскую звезду, через щупальца которой — отроги — проходит граница Непала и Индии. С непальской стороны находятся два базовых лагеря — северный и южный, к которым проложены трекинговые маршруты, преодолеть которые в состоянии любой здоровый человек. Это не значит, что путешествие будет лёгким, но целеустремлённым и влюблённым в горы путешественникам такой поход вполне по силам.

Фото: Сергей Аверьянов

Район Канченджанги находится в восточной части страны, и, чтобы в него попасть, нужно проехать или пролететь пол-Непала. Обычно путешественники прибывают в город Биртамод, расположенный на равнине, а оттуда отправляются в горы, пользуясь общественным транспортом либо арендованным частным автомобилем. Дорога проходит вдоль границы с Сиккимом, через Илам, известный чайными плантациями, затем, забираясь всё выше, доставляет пассажирам головокружительные эмоции, поднимаясь выше облаков, откуда с перевалов путешественники впервые могут увидеть вечные льды Гималаев.

Маршрут к северному базовому лагерю начинается из городка Тапледжунг, крупного транзитного центра, в котором сходятся караванные пути. Побывавшие в Непале прежде и уже знакомые с его маршрутами будут приятно удивлены отсутствием на тропе туристов. Этот район благодаря отдалённости и труднодоступности посещается гораздо реже, чем всемирно известные окрестности Эвереста и Аннапурны, где в пик сезона на тропе возникают пробки, а на ночь туристам приходится устраиваться на кухнях и в проходах из-за отсутствия мест в номерах. Здесь этих проблем нет, как, собственно, и нет никаких «номеров». Местные гостиницы, в других регионах называемые гестхаузами, скромно именуются чайными домами, большей частью представляют собой дощатые сараи, сквозь щели в стенах которых свободно гуляет ветер, а в дождь с потолка нещадно льёт. Зато здесь всегда есть места, с хозяином можно подискутировать о цене, а в процесс приготовления пищи можно вмешаться, находясь на кухне и корректируя его в соответствии с собственными представлениями о кулинарии, а то и полностью взяв в свои руки. Однако набор продуктов везде довольно однообразен и скудеет по мере набора высоты. В основном приходится довольствоваться рисом, овощами и яйцами да адскими специями. С чили, который растёт в горах, по остроте мало что может сравниться, но организм опытного путешественника быстро к нему привыкает. Изредка удаётся убедить хозяев продать курицу, её маленькое, жёсткое и костлявое тело является единственной радостью и утешением для мясоедов. Между тем ландшафтные красоты компенсируют некоторые бытовые неудобства.

Поднимаясь всё выше, тропа преодолевает климатические пояса. Из жарких джунглей, населённых обезьянами, и бамбуковых зарослей, вместе с караванами нагруженных мулов, по подвесным мостам над бурными потоками, заставляющими замирать от вожделения и ужаса сердца каякеров, путь приводит в тенистые леса, где весной распускаются алые цветки рододендронов. В период цветения тропа полностью усыпана лепестками, а цветущие деревья всех оттенков сверкают подобно драгоценным камням на фоне зелени. Выше — хвойные леса. Это царство гигантских кипарисов, которые вознесли свои кроны на десятки метров. Покрытые наростами мхов, ползучими лианами, они являются прибежищем для разнообразной жизни. Каждое из таких деревьев напоминает Мировое древо; и когда, прожив сотни лет, не выдержав натиска времени, ветров и земного притяжения, дерево падает, падение напоминает вселенскую катастрофу. Гигантский ствол обрушивается, ломая и давя всё вокруг, разломившиеся недра извергают тонны трухи, ветви образуют непроходимый бурелом. Люди и животные, будучи не в силах преодолеть район падения, идут в обход, и тропа меняет своё направление.

Фото: Сергей Аверьянов

От крупного посёлка Гунша, в котором есть древний храм, по дну ущелья одноимённой реки тропа через несколько километров приводит к моренному валу, подобно исполинской стене возвышающемуся над долиной. Отсюда путь перестаёт напоминать прогулку выходного дня, так как высота и рельеф значительно осложняют передвижение. Выше 3 тыс. м чувствуется недостаток кислорода, а на 4 тыс. м, несмотря на акклиматизацию, он оказывает влияние на здоровье. Растительность исчезает, за исключением редкой травы, встречающиеся караваны состоят из яков, мулы на такую высоту не поднимаются. Посёлки тоже можно назвать таковыми лишь условно, так как их немногочисленные обитатели заняты лишь предоставлением крова и питания путешественникам.

Массив Канченджанги предваряет величественная и прекрасная Жанну, сложнейший семитысячник с вертикальной трёхкилометровой северной стеной. Название Жанну дали горе первовосходители-французы, местное же её название — Кумбхакарна, это имя легендарного персонажа Рамаяны, воина-ракшаса, брата демона Раваны, похитившего жену Рамы Ситу. Гора своими очертаниями напоминает исполина и выделяется среди окружающих вершин необычным коричневатым цветом. Среди народов, проживающих в этих местах, бытует культ Кумбхакарны. Посёлок Кангбачен, из которого открывается отличный вид на Жанну, больше ничем не примечателен.

Ещё день тропа ведёт вдоль моренного вала, отделяющего ложе ледника, похожего на застывшую бурную реку из нагромождений льда и камней. Последний оплот цивилизации — посёлок Лхонак. Он представлен несколькими дощатыми строениями, в которых можно разместиться в тесных, тёмных конурах, открытых всем ветрам. Благодаря кускам полиэтилена, прикрывающим дыры в крыше, осадки просачиваются внутрь лишь частично, обогреться можно только на кухне, когда там разжигается печь для кипячения воды, она работает на ячьем навозе, другого топлива здесь нет. Лхонак на высоте 4780 м стоит на краю морены ледника Канченджанги, к северу простирается широкая плоская равнина, ограниченная зазубренными пиками, а над посёлком возвышается скальный массив с каменными останцами, в которых склонные к парейдолии люди видят фигуру сидящего Будды. Отсюда до северного базового лагеря три—пять часов пути. Экспедиции на Канченджангу редки, поэтому большинство прибывающих в лагерь видят только шест с тибетскими молитвенными флажками лунгта и низкое каменное строение. Путь окончен. На юге, если повезло с погодой, во всём великолепии сияет увенчанная потрясающим снежно-облачным шлейфом Канченджанга. Её сокровища — бирюзовые ледники — грозно нависают с головокружительных высот, вихри льдинок и снега вздымаются в ослепительных лучах солнца, а небольшие лавины то и дело скатываются по кулуарам. Видны две из четырёх восьмитысячных вершин, они подпирают небо, и кажется, что там лишь разрежённое ультрафиолетовое космическое пространство, недосягаемое для человека. Это и правда зона смерти, и каждый пятый из отправившихся туда не вернулся, но люди были там, хотя, стоя на высоте 5200 м, задыхаясь от сухого холодного ветра, в это трудно поверить.

Фото: Сергей Аверьянов

Обратный путь лишь закрепляет увиденное. Через безжизненные высокогорные пустыни вниз, к кипарисам и соснам, где влажный хвойный воздух ласкает лёгкие, к пылающим рододендронам, к тёплому запаху выпекаемых на закопчённых кухнях лепёшек. И дальше вниз, к душным джунглям, сменив тяжёлые ботинки на кроссовки, выбрасывая на стоянках пришедшую в негодность одежду, через нанизанные на тропу как бусины селения с террасами рисовых полей, в мир людей.

Лайфхаки для путешествующих по Непалу:

· Тщательно изучите маршрут, включите в него резервные дни.

· Любое снаряжение можно купить в Катманду. Обувь лучше иметь проверенную и разношенную.

· Надёжные партнёры и опытный гид позволят решить большинство проблем.

· Физическая подготовка и медицинские мероприятия имеют решающее значение.

· С максимальной ответственностью отнеситесь к комплектации аптечки.

· Имейте с собой небольшой запас калорийной еды (шоколад, орехи, сухофрукты, сыр, мясо). Он поможет поддержать физические и духовные силы.

· Автобус намного дешевле самолёта, но сам по себе является аттракционом, который не каждый выдержит, поэтому лучше хотя бы обратный путь преодолеть по воздуху.

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