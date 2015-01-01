Политическая примерка пиджака Сериал о начале функционирования института Государственной думы в нашей стране по мотивам лекции декана историко-политологического факультета ПГНИУ Игоря Кирьянова

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«ЗС ТВ» продолжает вещание. В День российского парламентаризма гостем студии стал декан историко-политологического факультета ПГНИУ, лучший эксперт в этой области Игорь Кирьянов. Его лекция — живой рассказ о начале функционирования института Государственной думы в нашей стране. Минимум ненавистных для студентов дат. Повествование похоже на увлекательный сериал, где зритель оказывается внутри истории начала века и понимает, что все парламентские атрибуты — от пиджака до потасовок с использованием стаканов с водой — родились 111 лет назад.

Фото: Константин Долгановский

Серия 1. «Долгий путь к парламенту»

27 апреля исполнилось 111 лет с того момента, как Государственная дума приступила к работе. Впрочем, попытки учреждения подобного института предпринимались ещё в эпоху Александра I. В «пакете» преобразований, который предлагал Михаил Сперанский, значилось в том числе создание представительного законодательного учреждения. Тогда же было придумано название — Дума. Предполагалось, что Дума приступит к работе 1 сентября 1810 года. Но в силу ряда причин в начале XIX века идея не была реализована.

Не сложилось и при Александре II. Среди его масштабных реформ тоже фигурировало появление в составе органов государственного управления законно-совещательного представительного учреждения. И утром 1 марта 1881 года император подписывает официальное сообщение министра внутренних дел, в котором поручает подготовить манифест об устройстве такого института. Но все мы знаем, что этот день вошёл в историю по другой причине. Царя смертельно ранили, и, естественно, вопрос о либеральных реформах опять был закрыт.

Игорь Кирьянов подчеркнул, что эти проекты инициировала сама бюрократия. «Высшему сановничеству было сложно из центра управлять такой разнообразной и такой большой территорией, — отметил эксперт. — Бюрократия нуждалась в людях, знающих местные нужды и интересы. Она осознавала, что управлять в одиночку более неспособна».

Фото: Константин Долгановский

В начале XX века, когда структура общества под воздействием культурной и промышленной революции кардинально изменилась, потребность в появлении представительного органа стала очевидной. Появились классы, каждый из которых обладал своими интересами. Плюс шоковое воздействие первой русской революции 1905 года, а также поражение в Русско-японской войне. Так появился исторический Манифест 17 октября, положивший начало истории российского парламентаризма.

Серия 2. «Политическая примерка пиджака»

Слово «парламент» произошло от французского «parler» — говорить. Русские законотворцы сознательно избегали этого названия. Им понравилось слово «дума». «Пусть они думают, а решения принимать будем мы», — привёл размышления сановничества Игорь Константинович.

Первые выборы были очень продолжительными. Конечно, не прямыми и не всеобщими. Существовало четыре избирательных курии (землевладельцы, крестьяне, городские жители, рабочие), два типа избирательных округов (губернские избирательные собрания и городские избирательные собрания). «Выборы имели массу ограничений, но всё же предоставляли относительно широкие избирательные права подданным российского императора», — отметил историк.

Фото: Константин Долгановский

Первый созыв получился оппозиционным по своему составу. С первого же заседания его взаимоотношения с «исполнительной властью» не заладились. Всё началось с торжественного приёма в Зимнем дворце. По словам Кирьянова, значимость события для власти подчёркивалась тем, что в этот день использовались все шесть регалий государственной власти: корона, скипетр, держава, государственный меч, государственный щит, государственное знамя.

Царская семья и высшие сановники оделись максимально торжественно: новые платья, лучшие драгоценности, мундиры, фраки, ордена. А члены Госдумы выбрали костюмы попроще. Да-да, 100 лет назад пиджак и брюки считались чем-то вроде домашней одежды. Для крестьян и рабочих это была одежда «на выход». Кадеты, которые выиграли первые выборы, из солидарности решили одеться так же. «Вот эта простая одежда должна была подчеркнуть независимость парламента, — говорит Игорь Кирьянов. — Так что первая политическая примерка пиджака в России состоялась 27 апреля 1906 года».

Император произнёс речь, надеясь на ответную реакцию. Он ждал троекратного «ура», но члены Госдумы промолчали. Откликнулись только несколько человек, но и они запнулись. «В этот день заговорили две разные России, но пропасть между ними оказалась настолько велика, что событий 1917 года избежать всё равно не удалось», — заявил историк.

Серия 3. «Бюджетная пощёчина»

По словам Игоря Кирьянова, первые депутаты с нетерпением ждали, когда они смогут приступить к законодательной работе. Но в арсенале у них были только идеи. Опытом такой работы они не обладали совсем.

Да и правительство под председательством Ивана Горемыкина (пожилого человека со свойственной возрасту привычкой дремать) не желало идти на контакт. Он приходил на заседания Думы и засыпал в своей министерской ложе. «Депутаты-то полагали, что они произносят очень умные вещи, а он попросту спал!» — рассказывает Игорь Кирьянов.

Фото: Константин Долгановский

Правительство Горемыкина (противника парламента как такового) долго держало Думу «на голодном пайке». Первый законопроект они внесли только спустя месяц с момента начала работы, во второй половине мая. Он касался выделения средств из бюджета на переустройство прачечной и оранжереи в Юрьевском университете. «Представляете, какая это была пощёчина для депутатов, — говорит историк. — Они пришли перестраивать Россию, а им предложили перестроить прачечную».

Диалога не получилось, и спустя всего 78 дней, 8 июля, император распустил Думу. Выборы, кстати, к тому времени ещё не закончились. «Представляете, как было обидно тому депутату, который был избран 8 июля», — улыбается Игорь Константинович.

Серия 4. «Курс на профицит»

Второй созыв проработал чуть дольше — 103 дня. Почти 40% мест в нём занимали социалисты, и поэтому конфликт с властью был неизбежен. Диалога тоже не получилось.

Самой продуктивной оказалась Третья Дума. Во многом это было связано с легендарной фигурой Петра Аркадьевича Столыпина. Ему нравилась совместная работа с парламентом. Он любил выступать перед публикой. Да и партийный состав законотворцев в принципе устраивал его. За пять лет работы Госдумы третьего созыва было принято более 2000 законов! Это были абсолютно разные документы — от аграрной реформы и новых законов о всеобщем образовании до обустройства будки околоточного в далёком городе (кстати, такие «лёгкие» законопроекты назвали «законодательной вермишелью»).

Самое главное достижение того периода — профицитный бюджет. С 1912 года бюджет должен проходить через утверждение депутатов Государственной думы. В результате впервые за многие десятилетия (по словам Кирьянова, даже сложно вспомнить, когда такое было в последний раз!) в 1912 году был принят бездефицитный бюджет. А по итогам исполнения даже образовался профицит. Игорь Кирьянов говорит, что это заслуга председателя бюджетной комиссии Михаила Алексеенко. Он родился в купеческой семье, окончил юридический факультет Харьковского университета. Позднее защитил там магистерскую и докторскую диссертации на тему управления государственными финансами.

От каждого министра он требовал чёткого обоснования запрашиваемых сумм. «По воспоминаниям многих, чиновники шли на заседания комиссии как на экзамен, — рассказывает Игорь Константинович. — Они привыкли брать даже чуть больше, чем надо, но сметы всех ведомств оказались урезаны».

Компетентность Алексеенко, помноженная на экономический подъём начала века, привела к тому, что с 1910 по 1914 год через Думу прошли только профицитные бюджеты. Таким образом, даже несмотря на то что депутаты были очень ограничены в своих правах, им удавалось менять жизнь в стране к лучшему.

Серия 5. «Чёрный пиар в начале XX века»

Тогда же, на заре XX века, родились предвыборные технологии. В том числе грязные. Кандидаты подкупали и подпаивали избирателей, организовывали «карусели», подвозили электорат до места голосования, а также подключали административный ресурс. Самыми масштабными с точки зрения числа формальных нарушений были выборы в Думу четвёртого созыва. «Масштабное применение таких технологий, в том числе административного давления, говорит нам о том, что власть придавала Думе особое значение, — поясняет историк. — Она понимала, что без влияния в Думе управлять страной будет невозможно».

Подготовка к выборам 1917 года началась за два года. Был составлен грандиозный план, основанный на пропаганде и агитации. Предполагалось скупить несколько кинотеатров, приобрести в собственность огромное число газетных киосков, заключить контракты с влиятельными журналистами.

Кстати, о журналистах. Именно в то время родилась профессия «парламентского корреспондента» и жанра интервью. Очень быстро они стали элитой отечественной журналистики — и по степени влияния, и по доходам.

Тогда же родился российский лоббизм. Например, депутат от Пермской губернии Захарий Благонравов в 1913 году пролоббировал большой государственный заказ для «Мотовилихинских заводов». К тому времени они были на грани закрытия, но после этого события воспрянули вновь.

Серия 6. «Традиция бросаться стаканами»

Именно благодаря институту Государственной думы в России родился новый тип политика — публичный политик, тот, кто предлагает общественно значимую повестку и в её достижении ориентируется на поддержку социума.

Методы достижения этой цели, по словам Кирьянова, вторичны, но ораторское мастерство в то время вышло на первый план. При рассмотрении кандидатур на должность министра Пётр Столыпин (прекрасный оратор) обязательно учитывал их ораторские навыки и увольнял за неумение выражать свои мысли на публике. «Именно Столыпин стал управлять государством при помощи слова», — говорит историк.

Прекрасным оратором был и монархист Владимир Пуришкевич. Кстати, именно он придумал использовать стакан с водой в качестве аргумента в споре. Кирьянов рассказывает, что его непримиримым противником был кадет Павел Милюков. Они не выносили друг друга. Однажды на заседании во время выступления Пуришкевича кто-то из фракции кадетов выкрикнул какое-то оскорбительное замечание. Владимир Митрофанович решил, что это Милюков, и швырнул в него стакан с водой, который стоял на трибуне. Промахнулся. Но начало было положено.

Таким образом, скандалы как модель политического поведения родились на заре становления парламентаризма. Впрочем, по словам Кирьянова, прежде чем выкинуть очередной номер, Пуришкевич советовался с председателем Думы. Уточнял, какое наказание ждёт его за нарушение правил поведения. Если оно его устраивало, он эпатировал публику. Его выгоняли, назначали огромные штрафы, но фигура Пуришкевича в то время была одной из самых узнаваемых. То есть своей цели — популярности у журналистов и избирателей — он добивался.

«И с правовой, и с общественной точки зрения депутаты оказывались очень важными персонами, оказывая влияние и на политический процесс, и на моду, и на проникновение самых разных практик в повседневность», — резюмировал Игорь Кирьянов.

Эпилог

Лекция Игоря Кирьянова длилась два часа, а потом он ещё долго отвечал на вопросы. Тема парламентаризма оказалась настолько интересной, что студенты долго не отпускали историка. Запись лекции уже выложена на YouTube на канале «ЗС ТВ». Здесь вы можете узнать, как можно было избежать Октябрьской революции, а также послушать историю о том, как Пуришкевич подговаривал депутатов убить Распутина.