1984 | Защита первой докторской диссертации (медицина) по закрытой теме оборонного характера союзного значения в Перми

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Известно название работы: «Закрытая травма груди в комбинации с гамма-облучением (клиника, патогенез, лечение, медицинская защита)», а также имя защищавшегося — Валерий Черешнев, однако на диссертации до сих пор стоит гриф «Для служебного пользования». Секретность темы объясняется ее содержанием: речь идет о закрытых травмах груди во время атомной войны — так называемом «комбинированном радиационном поражении».

В.А. Черешнев в конце 1970-х годов

Это научное направление Пермский медицинский институт, возглавляемый членом-корреспондентом (с 1986г. — академиком) АМН СССР Евгением Вагнером, получил в начале 1980-х годов. Дело в том, что в 1970-е и, особенно, в 1980-е годы, Пермский медицинский институт был ведущим учреждением в СССР в исследованиях травм груди. Авторитет академика Вагнера и пермской школы травмы груди был таков, что в Пермь на защиту диссертаций ехали со всего Советского Союза.

Для работы над закрытой союзной темой №2 была выделена лаборатория в хирургическом корпусе областной клинической больницы, куда получили допуск ученые-медики, работавшие в этой области. По некоторым данным, коллектив лаборатории включал не более 10 человек, из которых в рамках этого направления двое, включая Валерия Черешнева, защитили докторскую диссертацию, а четверо — кандидатскую. Это научное направление просуществовало до 1989 года, когда финансирование всех научных исследований было прекращено.

Основные выводы по этой теме Валерий Черешнев сформулировал газете «Пермские новости» в 1997 году так: «Мы установили такую, казалось бы, парадоксальную закономерность: механическая травма, полученная человеком перед облучением, не усугубляет, как следовало бы ожидать, течение лучевой болезни, а наоборот — в ряде случаев смягчает, нивелирует ее. И происходит это потому, что удар, порез (несильной степени) включает защитный механизм иммунной системы. Потеря крови стимулирует выработку антител, и организм оказывается готовым к борьбе с лучевой болезнью».

Корректор — Михаил Топильский