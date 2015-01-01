Главная тусовка лета Red Fest в третий раз состоялся вопреки коварству погоды

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Знаменитая хипстерская тусовка, по поводу которой блогер-фотограф Константин Долгановский изрёк два года назад нетленный мем «Как не в Перми», прошла на территории бывшего грузового порта в первые выходные лета. Прогноз погоды до последнего дня был благоприятный, и продавцы наварили лимонада и сангрии... Когда фестиваль открылся, им пришлось срочно переходить на глинтвейн и травяной чай.

Фото: Константин Долгановский

По традиции территория феста была разделена на зоны: дизайнерский Red Market, фермерский рынок, зона стрит-фуда, концертная площадка и воркшопы. В центре фестивальной поляны расположился детский «Картонный маркет»: страшно симпатичные малыши торговали печенюшками, игрушками и мармеладками собственного изготовления. Расплачиваться надо было картонными монетками — фестами; наивная реклама, обстоятельные рассказы юных продавцов-хендмейдеров о своих товарах — всё это вызывало непреодолимое умиление! Устоять от покупки какой-нибудь мелочи было невозможно.

В дизайнерском отсеке, как всегда, хендмейд был адресован молодёжи, причём очень молодой молодёжи — ребятам и девушкам, которые готовы цветной рюкзачок украшать бисерными птичками, заваливать кровать мягкими длинноухими зайцами, а на шляпу нацеплять десяток смешных значков. Вся продукция Red Market вызывает уважение и даже порой восторг — фантазия, юмор, мастерство, культурная подача — но узость применения слегка огорчает.

Фото: Константин Долгановский

Невероятно расцвёл в этом году фермерский рынок — домашние колбасы и особенно сыры не уступали импортным, при этом были весьма свежи. У любителей сыров случились именины! Это было действительно «как не в Перми».

Гурманы тоже не прогадали: десятка три разнообразных бургеров, десятка два разновидностей лапши, индийская, арабская кухня, разноцветные шавермы от Mishka Food — чёрная с лосятиной и сморчками, зелёная с уткой и пистиками, красная с крабом и водорослями чука; на сладкое всевозможные капкейки и конфеты ручной работы, а также чешские трдельники, не только с сахаром и корицей, как в Праге, но и, например, с орехами и шоколадом. Smoky Dog устроил барбекю-шоу: запекал целую свиную тушу по американской технологии.

Фото: Константин Долгановский

С концертом и прочими радостями open-air были, разумеется, сложности: погода устроила самую настоящую подлость. Зато на воркшопах, лекциях, занятиях йогой и прочих событиях, проходивших в помещениях, было не протолкнуться. Концерт в субботу пришлось перенести в банкетный зал ресторана Gastroport, концерт в воскресенье всё же прошёл open-air, хотя и с полуторачасовым опозданием. Тут как раз выглянуло предзакатное солнышко, народ воспрянул духом, и оказалось, что посетителей феста гораздо больше, чем можно было предполагать.