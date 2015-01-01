Новый бренд Пермского края Международная конференция легализовала понятие «бизнес-ментор» на территории региона

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В рамках ежегодного форума «Дни пермского бизнеса — 2017» впервые была проведена международная конференция «Бизнес-ментор», в которой приняли участие более 300 предпринимателей, а также 25 менторов, инвесторов и экспертов по развитию технологичных компаний из США, Италии и России. Мероприятие состоялось по инициативе Фонда содействия инновациям при поддержке Ассоциации инновационных регионов России и стратегическом партнёрстве ГК «КОРТРОС». Главной темой стало обсуждение возможностей внедрения инновационных технологий в текущие процессы и бизнес-модели предприятий «традиционных» отраслей.

Конференция «Бизнес-ментор», проходящая в рамках краевого форума, спрогнозировала «долгожданный перелом» в бизнес-среде

Фото: Сергей Королёв

Участники конференции получили возможность познакомиться с методами работы и реальными результатами сотрудничества предприятий с менторами и экспертами, которые представляют различные «школы» менторства. И это показалось самым интересным.

Бизнес-ментор: кто это?

Вячеслав Воронов, серийный технологический предприниматель, изложил своё определение понятия «ментор», напомнив этимологию этого слова. Оно связано с легендой об Одиссее, который, собравшись в поход, поручил воспитание своего сына человеку по имени Ментор. Греческое имя давно стало нарицательным и используется для обозначения всех ярко проявляющих себя наставников, которые помогают своим подопечным проходить сложные этапы на жизненном пути.

Эксперт перечислил черты, которые, на его взгляд, отличают ментора от обычных людей. Прежде всего, этот человек должен иметь прочную связь с реальностью. «Как показывает практика, многие люди, находясь внутри своего бизнеса, внутри проекта, теряют эту нить. Для меня ментор — это человек, который позволяет восстановить связь с реальной действительностью. Это арбитр и партнёр, поскольку очень часто менторство перерастает в бизнес-партнёрство в тех проектах, где оказываются консультации», — пояснил спикер.

В его понимании единственная цель ментора — «сделать какое-то благо проекту». При этом ментор не даёт денег. Он даёт советы, и только в том случае, если его просят об этом и готовы следовать рекомендациям.

«Ментор — успешный бизнесмен, он достиг такого статуса, что может почивать на лаврах и делиться своим опытом совершенно бесплатно. У него уже есть на это время и интерес. Альтруистический подход рушит стереотип, что «бизнес бизнесу — волк». В схеме менторства это друг, соратник и наставник», — убеждал переполненный зал опытный инвестор.

Он доказывал, что чем больше связок бизнес-менторов и предпринимателей, тем более дружелюбной становится среда в целом. И поскольку «никто не отменял закон критической массы, приводящей к перелому ситуации, если 20% состоявшихся предпринимателей будут жить в парадигме безвозмездного альтруистического подхода и дележа опытом, то ситуация с бизнес-климатом в стране существенно изменится и произойдёт долгожданный перелом».

Алексей Власов, генеральный директор компании «Центр акционирования инновационных разработок», эксперт Фонда содействия инновациям, поставил под сомнение такую трактовку, ссылаясь на свою практику инвестирования. «К менторам у меня двойственное отношение. Я отбираю проекты скорее как инвестор. Я уверен, что ещё не достиг такого возраста, когда можно почивать на лаврах, и отходить от дел пока не собираюсь. Поэтому подхожу к менторству с других позиций», — начал своё выступление практик.

Ментор с точки зрения установившихся понятий — это консультант и инвестор. Но ментор работает без денег, а консультант — за деньги. «Может ли существовать ментор и консультант в одном лице? Если может, то когда?» — задаёт вопросы эксперт и тут же отвечает на них.

Алексей Власов, эксперт Фонда содействия инновациям:

— Всё начиналось с американского варианта: успешному бизнесмену исполняется 80 лет, делами он заниматься вряд ли будет, и он начинает давать советы, чтобы ему было не скучно, чтобы поучаствовать в тусовке. Второй вариант европейско-российский: позиция чисто альтруистическая — «мне когда-то помогли, теперь помогу я».

Честно говоря, мне эта позиция не нравится. Я искренне считаю, что бесплатный сыр только в мышеловке. Насчёт того, что бизнес бизнесу — друг… Я организовал достаточное количество бизнесов ещё с 1990-х годов, поэтому у меня в крови обратное убеждение: бизнес бизнесу — волк.

Но при этом мне более близок третий вариант, когда ментор имеет материальную мотивацию, и она может быть выражена не только в деньгах. Европа сейчас переходит к платности менторства на основе заключения договоров между сторонами. Мы следуем в этом течении за Европой.

Представление, что ментор входит в проект, холит его и лелеет просто так, — это такой идеальный рай. Ментор — это человек, которому и без вас очень хорошо живётся. И на самом деле вам нужно его сильно заинтересовать, чтобы он обратил на вас внимание.

Что может дать ментор? В первую очередь это связи, и не только с потенциальными инвесторами. Ментор, как правило, работает с проектами в своей сфере, где крутится достаточно большое количество специалистов. Это именно те связи, которые помогают бизнесу развиваться.

Ещё один важный момент: никто не хочет браться за опытный образец на ранней стадии проекта. Это безумно дорого и сложно. Вот здесь в том числе у ментора есть возможность помочь — найти предприятие, возможно расположенное в другом регионе, которое отольёт уникальную пресс-форму. Ментор даст некоторые советы в тактических, стратегических вопросах, в подборе команды, в решении психологических проблем.

Очень важная функция ментора — щёлкнуть подопечного по носу, когда у него при первых успехах появляется желание его задрать. Ментор может выступить в роли третейского судьи, когда в команде назревают конфликты.

Но не думайте, что ментора найти просто. Ментор работает с проектами, которые если не приносят ему деньги напрямую, то точно приносят имидж. Поэтому проект, имеющий региональное значение, даже если он очень важен для территории, для него, как правило, не подходит. Международный масштаб — другой разговор.

В любом случае стоит подумать: а нужен ли ментор в принципе? Учитель — это «не сахар». Если вы ему не сказали правду, то он от вас ушёл: вы не оправдали отношения учителя с учеником. Не сделали что-либо из его рекомендаций — последует предложение встретиться в другое время и в другом месте.

Менторы, которые достигли успеха в бизнесе, — очень непростые люди. Как правило, с очень трудными характерами и с очень вредными привычками. Поэтому вы должны подстраиваться, ломать свою психологию и независимость. Подумайте, настолько ли вам нужен такой человек, что вы готовы с этим мириться.

Модератор конференции — Анастасия Тюрина, руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), представила для участников дайджест 25 технологических инноваций, изменивших привычный образ розничных продаж, а также рассказала о передовых региональных компаниях, которые уже сейчас внедряют роботизированные платформы, заменяя call-центры и отделы рекрутинга, автоматизируют работу такси и тем самым кардинально преобразуют парадигму экономики.

Анастасия Тюрина, руководитель проектов АИРР:

— Главная миссия для меня как для ментора — понять, как обычный традиционный бизнес может меняться благодаря инновационным технологиям. Чаще всего ментор — человек, добавляющий новые идеи, которых в текучке жизни просто не видно. Инновации меняют нашу жизнь, парадигма которой так сильно поменялась.

Кто не слышал про Uber? Посреднический бизнес «схлопывается». И возможностей в этой нише зарабатывать будет всё меньше, так как возникает непосредственный контакт исполнителя услуги и заказчика.

Важно сказать о цифровой трансформации бизнеса. Масса информации вдруг становится доступной и оказывается частью нашего бизнеса: интернет вещей, «умные» города. Пермь знаменита кучей стартапов в этой отрасли.

Обратите внимание, какое количество стартапов в сфере образования было продемонстрировано в рамках форума. Этот сегмент вырастет на тысячу процентов в ближайшие пять лет, потому что крах системы образования наблюдается во всём мире. Наша задача — предложить новые модели.

Главное правило любого предпринимателя — отыскивать новые идеи там, где их не искали. Путешествовать, рассматривать новые ниши бизнеса, новые концепции.

Моя задача как ментора — вдохновлять. Давать новый взгляд, новое видение того, что мы делаем каждый день.

Интересным и полезным для бизнеса оказался опыт пермского клуба «Бизнес-ментор», о котором рассказала наставник программы Оксана Бреднева, генеральный директор АО «Гипсополимер», которая, по её словам, занимается управлением крупными частными бизнесами в крае более 20 лет. Телевизионный проект «Бизнес-ментор» (автор идеи — Татьяна Терентьева) работает над формированием обширного поля единомышленников. Команда опытных бизнесменов и менторов уже два года проводит программу акселерации бизнеса действующих предпринимателей с последующей трансляцией передач на одном из региональных каналов.

Оксана Бреднева рассказала, что «у каждого предпринимателя есть своё «кладбище мечт», где собраны нереализованные проекты, но участие в программе акселерации позволяет вовремя воспользоваться ресурсами менторов, настроить эффективно работу команды и достичь поставленных целей».

Между тем, как отметили организаторы, 85% компаний, которые пользовались услугами менторов, успешно живут в течение пяти лет. Это очень большой срок.

Как найти международного инвестора

Зарубежные участники форума говорили о своём отношении к инвестициям в российские компании. И, разумеется, давали советы.

Кэтрин Манник, представитель CRDF Global в России (США):

— У России очень хорошие технические традиции, система образования, научные и технологические достижения. У российских предпринимателей есть страсть к своему делу. Для инвесторов это очень важно. Потому что путь развития стартапа сложен, и без страсти, любви к проекту шансы добиться удачи меньше. Мне нравится в российских предпринимателях стремление учиться. Важно и то, что Россия имеет свой большой внутренний рынок, и инвесторы понимают, что проекты можно масштабировать.

Большой недостаток российских инноваторов — они забывают о рынке в своей увлечённости идеей. Надо чётко анализировать рынок и понимать, какие преимущества есть у проекта перед конкурентами.

Менторство, развитие сети бизнес-ангелов для России очень важно, потому что эти традиции не развиты.

Аарон Спенсер, основатель In Venture, руководитель бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ в Перми:

— Россия для международных инвесторов — недоизученное и опасное место. Но те из нас, кто имеет опыт (а у меня он составляет 18 лет), знают, что в России интересны прежде всего технологические таланты, научные школы, технические разработки. Инвестируют в них те люди, у которых есть опыт и налаженные отношения. Но их очень мало.

Для тех, у кого есть желание выйти на международный рынок, привлечь инвестиции, несколько советов.

Прежде всего, найти менторов. Исследования доказывают, что у предпринимателя с ментором шансов на успех в три раза больше, чем у тех, кто ментора не имеет и игнорирует эту возможность. Но в регионах действительно сложно найти хороших, эффективных менторов. Даже в Москве это сложно сделать. Поэтому будьте осторожны.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются российские предприниматели, — это управленческий, кадровый баланс внутри команды. Я наблюдаю перекос в пользу технических, инженерных компетенций. Мой опыт работы в Сибири показывает, что действительно много талантливых инженеров, но сложно найти лидера, который будет вести этот бизнес и развивать его. Особенно это касается компетенций на международном рынке.

У западных стран есть конкурентное преимущество — огромная популяция людей с опытом руководства бизнесом, которые уже отошли от дел. Если попытаться найти таких людей в России, то это в основном специалисты с советским прошлым, с большим количеством стереотипов. И это не помогает развитию бизнеса.

С другой стороны, молодые и энергичные российские предприниматели все свои силы концентрируют на собственном бизнесе. У них меньше времени, чтобы помогать развиваться другим. Эти ограничения заложены эволюцией российского бизнеса.

Большая проблема, исторически сложившаяся в России, — это пренебрежительное отношение к международным патентам, а российский патент не защищает на международном рынке. Зарубежные инвесторы обязательно смотрят на наличие международных патентов. Это для них критическое условие.

К тому же они очень сильно озабочены защитой имущественных прав инвесторов в России. Поэтому они предпочитают создавать совместно зарубежные юридические лица, чтобы инвестиции находились именно там. Это повышает защиту.

При этом у всех предпринимателей в мире одна и та же трудность — проблема идентификации того, что они предлагают рынку, своим потребителям. Какую проблему они для них решают. С другой стороны — восприятие собственно потребителя, который не понимает выгоды от этого предложения для себя. Часто предприниматель решает задачу, которой вообще не существует на рынке. Впрочем, автор проекта может решать и реальную задачу, но говорит об этом таким языком, продвигает её таким образом, что потребители не понимают сути.

Зарубежные инвесторы очень быстро это обнаруживают, а это стоп-фактор для принятия решений по инвестициям.

Общий вывод этих выступлений: уровень риска, уровень финансовой выгоды для бизнес-менторов вызывает опасения. Результата ждать долго, возврат инвестиций не гарантирован.

Кто включится, тот не прогадает

Полезной оказалась дискуссия о доступных на сегодняшний день источниках финансирования инновационных проектов, а также о системе взаимодействия с различными институтами развития, которые способствуют развитию инноваций в стране.

Бизнес-ангел Алексей Кушнер рассказал о проектах в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), подчеркнув, что постоянно появляются новые возможности финансирования. Процесс, по его словам, идёт волнообразно. Следующая «волна» поддержки стартапов коснётся создания мобильных средств для малоподвижных групп населения, индустрии детских товаров, которая поддерживается Минпромторгом РФ. Ещё один приоритет — создание новых предприятий с нуля, основная деятельность которых — научные исследования и разработки. Для таких предприятий целевым образом, независимо от того, что они делают, предусмотрены в 2017—2018 годах кардинальные льготы. Поэтому не прогадает, по его мнению, тот, кто сформирует портфель малых инновационных предприятий с основным видом деятельности «научные исследования и разработки» и будет претендовать на субсидии Фонда содействия инновациям.

«Я посоветовал бы внимательнее посмотреть на новые инициативы, чтобы встроиться в процесс на ранних этапах, когда есть большой простор для инициативы. Всё это нацелено на малый и средний бизнес. Через пять лет вы увидите много успешных историй в этих направлениях», — пообещал бизнес-ментор.

Один из успешных предпринимателей Пермского края, генеральный директор ООО «Сателлит Инновации» Артем Разумков, рассказал о своём личном опыте привлечения инвестиций. Его рекомендации оказались полезными и для предпринимателей, и для чиновников, и для экспертов.

Второй день конференции был посвящён консультациям проектов, ранее получивших финансирование Фонда содействия инновациям. Экспертам и менторам были представлены 10 проектов из самых разных технологических отраслей: семантический анализ данных, микроигольные технологии, медицинское диагностическое оборудование и ПО, технологии по переработке углеводородосодержащих отходов, производство беспилотных летательных аппаратов и другие. Каждый автор проекта получил рекомендации по улучшению бизнес-модели, по возможностям расширения рынков сбыта, по вариантам минимизации рисков. И самое важное — по включению в текущие государственные программы поддержки высокотехнологичных компаний. С каждой командой будет составлен индивидуальный план развития, включая перечень специализированных фондов и полезных контактов, которые могут быть интересны в смысле сотрудничества.

«Я увидел два очень перспективных проекта, с которыми мне хотелось бы поработать более детально. Я вижу в них интересные ниши для развития бизнеса, где мой опыт и связи точно будут полезны», — сказал после завершения сессии Алексей Власов.

Аарон Спенсер пожелал авторам проектов проявлять больше смелости и видеть не только местный рынок, но и изучать возможности глобальной экономики.

Георгий Полетаев, руководитель пермского регионального отделения Фонда содействия инновациям:

— Доброе слово, поддержка, совет, данный вовремя, могут изменить даже жизнь человека. Предприниматели бьются над сегодняшними проблемами, им некогда заглянуть даже в не очень отдалённое будущее. Иногда им просто нужен совет, как решать ту или иную проблему. Если предприниматель уважает человека, который даёт ему рекомендации, доверяет ему, то, конечно, воспользуется такой помощью, опытом и знаниями.

Людям всегда полезно пообщаться с удачливыми бизнесменами. Менторство востребовано обществом, как «снизу», так и «сверху». Особенно сейчас, на сегодняшней стадии развития предпринимательства. Для проектов фонда «УМНИК», «Старт» это особенно нужно. Им нужны в первую очередь даже не деньги, а люди, которые встретятся на пути и дадут совет. Отзывы от авторов проектов это подтверждают. Это был наш первый опыт. Нам только говорят: «Не надо снижать темп». На территории Пермского края слово «ментор» должно прижиться. Нужно сделать так, чтобы это мероприятие стало брендом Пермского края.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .