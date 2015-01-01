Лес и небо 100-летие авиаконструктора Павла Соловьёва отметили в галерее «Марис-Арт»

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То, как предприятие «ОДК-Пермские моторы» отмечает юбилей одного из легендарных пермских авиаконструкторов, достойно рассмотрения в учебниках по корпоративному пиару. Событие было отмечено не только огромным баннером в центре Перми и рядом корпоративных событий, но и специальной художественной акцией, творческим хэппенингом, завершившимся специальной выставкой.

Управляющий директор АО «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов на фоне портрета Соловьёва

Фото: Константин Долгановский

Шестеро пермских художников — Максим Титов, Татьяна Нечеухина, Дмитрий Пермяков, Максим Нурулин, Людмила Теплоухова и Рустам Исмагилов — 16 мая выехали в деревню Горбуново, на бывшую дачу Павла Соловьёва, где провели шестичасовой пленэр. Неприветливая весна нынешнего года как будто специально смилостивилась и по такому выдающемуся случаю устроила тёплый и ясный день, который подчеркнул красоту весенней природы и позволил художникам отменно поработать. Пленэр включал в себя не только натурные зарисовки, но и приятные прогулки по старинному дачному посёлку советских промышленных руководителей, гостеприимство нынешних хозяев дачи, а также небольшой экологический десант — расчистку родника.

Результат этой поездки — выставка «Лес Павла Соловьёва», открывшаяся в частной галерее «Марис-Арт». На вернисаже участники проекта наперебой делились воспоминаниями о том, как прекрасно провели время в Горбуново. Веселились, например, по поводу того, как Рустам Исмагилов, привёзший с собой в деревню специальный «творческий» стул, несколько часов просидел на нём, «как Тарковский», размышляя о чём-то.

Отдел по связям с общественностью компании «ОДК-Пермские моторы» не зря вывез художников на старую директорскую дачу. По личным документам Соловьёва известно, что он очень любил это место. Горбуново было пространством его общения с семьёй, игры с дочками; пространством особенно продуктивных размышлений и творчества; пространством свободы, покоя и счастья; и организаторы поездки надеялись, что художники смогут передать это ощущение. Их надежды оправдались: появилась серия живописных работ, полных весеннего света, простора, чистоты и лёгкого ощущения ностальгии. Соловьёвскую дачу трудно назвать какой-то особенно выдающейся: и домик очень скромный, и лес, вынесенный в заглавие выставки, тоже ничем не отличается от множества подобных ландшафтов; казалось бы, обычный пригородный пленэр… Но цельность проекта, взаимодополняющие смыслы отдельных работ придают простым натурным пейзажам какое-то особое содержание.

Работа Максима Нурулина

В пейзаже Татьяны Нечеухиной и ещё в нескольких работах появляется образ старых качелей: они действительно примечательны — толстенные столбы, увесистая перекладина, недаром сооружение надолго пережило авиаконструктора, который запечатлён на одном из семейных фото вместе с дочками именно у этих качелей. Фотографии, обильно присутствующие в экспозиции, позволяют соотнести прошлое с настоящим, а фантазию художников — с документальной реальностью.

Бесконечный зелёный простор, уходящий куда-то за пределы полотна, заполняет картину Максима Нурулина, центром которой является крошечный — ибо находится на почтительном расстоянии — синий пластиковый столик и два таких же пластиковых стула. Эта «беседка» под открытым небом, как и качели, появляется на нескольких полотнах — образ летней беззаботности и дачной простоты.

Среди живописных полотен присутствует и сам Павел Соловьёв: уже когда проект был задуман, оказалось, что Ольга Пешкова как раз работает над портретом конструктора-юбиляра. Портрет получился немножко эскизным, немножко в стиле ретро — и это нейтрализует официальность композиции, где герой изображён в белом халате в цехе.

Работа Татьяны Нечеухиной

Директор «Мариса» Татьяна Пермякова сравнила весь десант-пленэр с взлётом и посадкой: действительно, работа была по-авиационному стремительной — шесть часов пленэра и две недели на доработку эскизов, однако даже в этом плотном графике удалось создать нечто лапидарное. Скульптор Рустам Исмагилов не зря сидел «как Тарковский», что-то сочиняя: результатом стал замечательный витраж «Небо Соловьёва»: снизу — маленький домик среди деревьев, сверху — маленький самолётик в облаках, а между ними — много синего простора. Удивительно чувствующий материал художник для каждого фрагмента выбрал стекло не только разного цвета, но и разной фактуры: для самолёта — технично зернистое, для дома — волнистое, неровное, как будто это не рукотворный, а природный материал. В этом небольшом витраже есть и настроение, и мысль, и глубина.

Экспозиция в «Марисе» сделана таким образом, что майский пленэр шести пермских живописцев словно продолжается во времени — и в прошлое, и в будущее. Галерея дополнила работы, созданные на даче Соловьёва, живописью Николая Калабухова, художника, который всю жизнь проработал техническим рисовальщиком на одном из пермских закрытых предприятий, а пейзажи, которые он писал для души, были открыты лишь после его смерти. Эти небольшие полотна, созданные современником Соловьёва, добавляют ощущения «того», советского времени — абсолютно реалистические и в то же время очень «настроенческие», они, конечно, созданы совсем в иной манере, непохожей на стиль нынешних живописцев.

Наконец, небольшая картина современного художника Константина Николаева, посвящённая советскому образу «светлого будущего», напоминает о той утопической вере, ради которой работал Павел Соловьёв и многие другие гении индустриальной эпохи.