Эскизы будущего В Перми прошёл фестиваль «Мосты»

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На прошлой неделе в Перми прошёл второй общественный фестиваль «Мосты», снова охвативший самые разные темы, волнующие сегодня горожан, — от экологии до политики. Большая часть событий прошлав «Центре городской культуры», однако некоторые — прямо на земле или в долинах малых рек, как открытие фестиваля.

Фото: Константин Долгановский

Большие проблемы малых рек

Открытие «Мостов» (и лета, как говорили организаторы) состоялось в последний день мая. Тогда в Перми прошёл экоквест по малым рекам города, которые должны бы являться отличным местом для отдыха горожан, но из-за необустроенности близлежащей территории и загрязнённости самих рек отдыхать там практически невозможно. Надежда Баглей, организатор квеста, активистка проекта «Слушай соловья» и создательница «Сада соловьёв», рассматривает человека как часть природы: «Когда мы приходим к малым рекам, мы медитируем. Происходит гармонизация всего».

Формат квеста не только позволил жителям города открыть для себя новые зелёные уголки, но и заставил столкнуться с реальной проблемой необходимости облагораживания речных зон.

Пермяки собрались поздним вечером за зданием Музея современного искусства «PERMM», где открывается пейзаж на живописный лог. Все разделились на команды и получили карту мостиков.

«Мы специально дали мало точек, чтобы у вас было время прийти, остановится, послушать и проникнуться. Потому что вечером особенно что-то журчит, есть другие звуки, запахи. Я считаю, что малые реки — это кусочки природы. Это большое счастье для Перми — их так много», — рассказывает Надежда Баглей.

Каждая команда получила символ квеста — зелёного деревянного соловья, чтобы потом на одном из заданий повесить его на дерево. Почему соловей? Организаторы надеются, что каждая команда на своих точках, на своих мостах услышит пение соловья: «Вот для нас это самое главное, самое здоровское!»

Преимущество участников, которые приехали на велосипедах, было понятно сразу: ходить пришлось много. Но те команды, которые пришли пешком, не огорчились и, поверив в свои ноги, отправилась пешком к первой точке на карте. «Обычную прогулку можно совершить каждый день, а тут немного соловьиный «экшн», — подбадривает свою команду студентка Даша.

На пути к первой точки, реке Иве, открывается удивительный мир халатного отношения к природе. Горы мусора на экотропе «Ивинская», кажется, растут с каждым днём. С трудом удавалось выбирать чистую дорогу, чтобы добраться до места. Но позже благодаря пению птиц получилось закрыть глаза на маленькие неприятности и проникнуться идеей квеста.

Следующая точка — «Сад соловьёв» вдоль реки Уинки. Здесь необходимо было найти QR-коды для определения места конечного сбора участников. Кажется, чем дольше находишься в саду, тем он волшебнее. Но волшебство ждало впереди, а точнее за домом по адресу Весёлая, 1.

В 12 часов ночи команды встретились в «Егошиха-парке». На фоне Ивинской тропы этот парк выглядит как действительно благоустроенное пространство для отдыха. Свой вклад в создание и развитие проекта благоустройства «Егошиха-парка» внесли Мария Лунегова и Артём Москалец. Спускаясь по лестнице к реке, участники видели маленький ухоженный сад, усеянный огнями. Люди собрались вокруг поляны, чтобы послушать саксофон, увидеть файер-шоу и, как говорили организаторы, призвать лето.

Проливая свет

Затем начался первый день фестиваля, который, как оказалось, был посвящён памяти. Он начался с дискуссии о политике памяти и завершился читками «Срез» по 16-й книге «Годы террора. Книга памяти жертв политических репрессий Пермского края», над которой работали учёные-историки, писатели, журналисты, активисты «Мемориала» во главе с доктором исторических наук Андреем Сусловым и почётным председателем Пермского краевого отделения общества «Мемориал» Александром Калихом. Читки стали своеобразной презентацией этой книги.

Создатель «Арт-крыши» Иван Кустов рассказал, что «Срез» также стал финалом театрального проекта «Меня волнует». Вместе с ним читали Ольга Кель, Ирина Краева, Пётр Ситник, Мария Макеева, Динара Садыкова и Людмила Долдина. Концепцию читок разработала Анастасия Сечина, одна из организаторов «Мостов». Получившееся она назвала «эскизом», тем самым обозначив это как действие с вечным развитием в перспективе.

«Родилась идея «пережить» документы, представленные в «Книге памяти», показать за ними людей, их живые истории. Это нельзя считать законченным произведением. Оно может переродиться в нечто иное, а может так и остаться эскизом», — говорит Анастасия Сечина.

Она отобрала из 150 документов книги около 20 самых разных свидетельств жестокого времени: от протоколов крестьянских собраний до жалоб крестьян на неправильное «раскулачивание». Каждое из них стало микроисторией.

Председатель Пермского краевого отделения «Мемориала» Роберт Латыпов считает, что эту книгу стоит прочитать и тем, кому приходится делать выбор, который отражается на жизни людей каждый день: следователям, судьям, полицейским. «Меня поразил один из документов, где крестьяне пишут телеграмму Сталину о том, что 175 семей переселенцев помирают от голода. Следователь завёл дело на этих «кулаков», которые посмели пожаловаться, откуда-то из тайги отправили ходоков. Но он рекомендует суду отправить их не в лагеря, а в спецссылку. Не знаю, можно ли назвать это решение гуманным, но это так. Я бы хотел, чтобы у судей, полицейских и чиновников появилось ощущение, что, находясь на любом посту, можно помочь людям. И многое зависит от каждого», — сказал в завершение вечера Роберт Латыпов.

Неудача тоже имеет смысл

Утро субботы 3 июня началось, как можно сначала подумать, не слишком позитивно. В «Центе городской культуры» на фестивале «Мосты» прошла мини-конференция провалов. Спикеры делились неудачами и уроками, которые они извлекли. Провалы бывают блестящие, бывают провалы неожиданные сами по себе или у неожиданных людей, которые идут впереди нас. На каких провалах имеет смысл учиться, а какие только иметь в виду?

Открылась конференция выступлением Дмитрия Жебелева, учредителя фонда «Дедморозим». С одной стороны, наличие трудностей в такой сфере, как благотворительность, кажется очевидным, но с другой — это пугает, ведь от этих удач и неудач зависят жизни. Но, к счастью, в истории Дмитрия Жебелева никто не пострадал. «Нет ничего страшнее глупости, которая борется за справедливость», — эта фраза спикера многим врезалась в память. По его мнению, это был не просто провал, это было огромное количество сюжетов, когда в добровольчество и благотворительность вмешивалось мошенничество. На вопрос «Что было не так?», который был задан самому себе, Жебелев ответил четырьмя пунктами: воинствующее дилетантство, неуважение к коллегам, финансовая безалаберность и ст. 159 УК РФ. Они и привели к сложившейся ситуации: из денег, собранных на лечение девочки Ксюши, был украден 1 млн руб.

Однако, как считает Жебелев, и положительные моменты были. «Например, экспертное дилетантство (из-за того что не разбираются в теме полностью, всегда используют большое количество экспертов), коллеги лучше нас, финансовая паранойя и сама Ксюша», — сказал учредитель одного из самых успешных пермских фондов.

Следующий спикер, депутат гордумы Перми и директор фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева назвала своё выступление «С коллегиальными приветствиями». «Эта не такая история, когда в один момент случилось осознание провала, это было накопление и медленный спуск», — призналась Надежда Агишева. Слушателям пришлось разобраться в аудиторских компаниях, саморегулировании профессиональной деятельности. Некоторое время назад отказались от регулирования этой деятельности на государственном уровне и передали эти функции саморегулируемым объединениям. Теперь все аудиторы, в том числе и Надежда Агишева, являются членами саморегулируемых объединений. И это не просто членство, это разработка стандартов и контроль над их исполнением.

Третьим спикером стала Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM. «Провал — философская категория, важный ресурс твоего развития, повышения твоей квалификации», — начала она своё выступление. Рассказанная ею история связана со скандалом вокруг выставки «Конфетные горы, нефтяные берега», которая открылась в PERMM в октябре 2015 года. Важным для Наили Аллахвердиевой стало то, что сейчас она работает по несколько иной стратегии, чем та, по которой музей работал до неё. «Музей на Речном и музей на бульваре Гагарина — это два разных музея». Если Марат Гельман работал по стратегии скандала, то она по этой стратегии работать не любит и не умеет, стратегия интеграции для неё важнее. Однако в ситуации с одним из экспонатов команда Аллахвердиевой упустила некоторые моменты, из-за чего разгорелся скандал. В своём выступлении она говорила не только о профессиональном упущении, но и о существующем страхе за музей, признавая, что «страх — самое неконструктивное чувство» и что надо бороться не за музейные стены, а за смыслы, которые выставка в себе несёт. «Боремся мы за ощущение свободы», — в конце сказала она.

Последним спикером стал председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев, который рассказал о провале гражданской экспедиции — выездах в районы с юридическими и гражданскими консультациями. Они столкнулись с тем, что, приезжая в одни и те же города снова через какое-то время, видели, что ничего не менялось. И так было практически везде. «В малых населённых пунктах понятия о гражданском обществе не «живут». Им невозможно помочь, как бы «романтической душе» ни хотелось», — считает Игорь Аверкиев. Что делать в такой ситуации? На этот вопрос Игорь Аверкиев ответит несколько философски: «Надо попытаться быть более единым человеком», — имея в виду, что чувства не должны обгонять разум.

«Неудача тоже имеет смысл, потому что неудача — это попытка определить, где начинается главное и самое основное, из которого должно появиться будущее», — ещё в начале выступления говорили организаторы. И все «Мосты» об этом — о том, из чего появляется будущее.