«Обманутые дольщики» как тест на устойчивость системы
Почему проблемой дольщиков должна заниматься Общественная палата?
Считаю, что решение Общественной палаты Пермского края вплотную заняться проблемой долевого строительства, стать основной коммуникативной и переговорной площадкой в решении этой проблемы, доверие главы региона Максима Геннадьевича Решетникова в этом вопросе было единственно верным шагом по активизации и определению формата решения острых вопросов в этой сфере. Объясню почему.
Мы все понимаем, что отношение к решению проблемы дольщиков у населения неоднородное: от «их проблемы, не повезло, надо было раньше думать и т. д.» до «государство должно защитить, то есть достроить за бюджетный счёт».
Мы примерно понимаем размеры проблемы с экономической и юридической точек зрения, но я призываю оценить всю ситуацию с точки зрения общественного согласия, общественного консенсуса.
Мы видим, что часть активистов-дольщиков избрали для себя линию шантажа власти, купирования своих личных финансовых рисков за счёт остальных налогоплательщиков и, кстати, получателей государственных услуг, которые они недополучат.
С другой стороны, есть представители социально незащищённых слоёв населения, которые без помощи государства не смогут выйти из финансовой ямы, вызванной невыполнением застройщиком своих обязательств. И от того, как будут учтены потребности, возможности, мнения всех групп населения, экономические возможности государства, возможности законодательства и будет зависеть, в каком обществе мы будем жить уже сегодня.
Подобные ситуации несут в себе огромный потенциал общественной атомизации, разрушения живой ткани общественной жизни, в которой люди слышат друг друга, несут ответственность за свои поступки, работают, извлекают уроки из ошибок, решают проблемы в общественно и морально приемлемом ключе. И дело здесь не в приближающихся выборах губернатора региона, а затем и президентских (это, кстати, играет большую роль для протестных активистов-дольщиков), а, повторюсь ещё раз, дело в том, в каком обществе мы будем жить.
Я искренне уверен, что вопросами такого масштаба и сложности должна заниматься Общественная палата как консолидирующий общественный институт. Государственные органы должны участвовать в решении данной проблемы в рамках своей компетенции.
Исходя из сказанного, считаю предложенный вариант расширенных мер государственной поддержки адекватным как с экономической, так и с моральной точек зрения. Хотя мы должны понимать, что далеко не все посчитают оправданным, тем более в нынешней экономической ситуации, расширение государственных обязательств.
Устойчивость системы зависит не от наличия ошибки, а от реакции на неё. Поэтому хочу привлечь также внимание специалистов и соответствующих органов к разработке мер, предупреждающих возникновение подобных ситуаций, включая поправки и изменения в законодательство, правоприменительную практику, деятельность контрольных органов, а также разработку алгоритмов действий, если такие ситуации случаются, и, самое главное, точку зрения общественности на данную проблематику.