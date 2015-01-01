Одеяло на себя Банки предпочитают переманивать клиентов друг у друга, а не привлекать новых

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Более половины выдаваемых в Пермском крае кредитов наличными оформляются с целью рефинансирования ранее выданных займов. Такие данные «Новому компаньону» предоставило Объединённое кредитное бюро. Согласно расчётам этого бюро кредитных историй, по итогам 2016 года на эти цели было направлено 57% таких кредитов. Это несколько больше средней по России цифры (53%).

Значительный выигрыш

Интересно, что в Пермском крае за два последних года доля кредитов, направляемых на рефинансирование, увеличилась почти в полтора раза с 41% в 2014 году. Выводы Объединённого кредитного бюро касаются рынка кредитов наличными, однако опрошенные эксперты полагают, что подобным образом ситуация обстоит и в других сегментах кредитования.

Такая ситуация стала возможна благодаря значительному снижению средних ставок по кредитам, произошедшему в течение прошлого года. Сейчас стоимость кредитов для населения не только вернулась на докризисные уровни, но и опустилась ниже них.

Одна из причин интереса людей к рефинансированию кроется в сложности обслуживания ранее оформленных займов. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», Пермский край является наиболее закредитованным регионом Приволжского федерального округа. В среднем экономически активный житель региона имеет банковскую задолженность более 159 тыс. руб., что на четверть превышает показатель округа.

По словам Николая Мясникова, заместителя генерального директора Объединённого кредитного бюро, заёмщики, взявшие кредит под более высокие ставки, закономерно хотят перекредитоваться, преследуя две цели: снижение ежемесячного платежа и консолидацию нескольких кредитов, ранее оформленных в разных банках.

Несмотря на возможные дополнительные расходы при оформлении нового кредита, выигрыш заёмщика может быть очень значительным. «Ставка по рефинансированию может быть в два раза ниже, чем ставка по рефинансируемому кредиту, выданному в 2014 году и позже. С учётом возможности вновь увеличить срок кредита до максимально возможного ежемесячный платёж может быть снижен в разы», — говорит Наталья Кондрашова, директор филиала «БКС Премьер» в Перми.

Однако Наталья Кондрашова полагает, что в настоящее время рефинансирование связано в первую очередь с возможностью улучшить текущие условия по качественно обслуживаемому кредиту и в меньшей степени — с нехваткой денежных средств на обслуживание ранее взятых кредитов.

По оценке «Почта Банка», рефинансирование имеет смысл для тех, кто оформил кредит более полугода назад — тогда ставки на рынке были существенно выше текущих. При этом в банке отмечают, что чаще всего поступают заявки на рефинансирование наличных кредитов, взятых в 2015–2016 годах.

Интерес к рефинансированию отмечают и в «Российском капитале». По словам Валерия Теренина, управляющего пермским офисом банка, на рынке существуют продукты, позволяющие рефинансировать как банковские кредиты (полученные в этом же банке или стороннем), так и займы, выданные некредитной организацией. По словам эксперта, имеет смысл рефинансировать кредит при разнице в ставке не менее 1–1,5 процентных пунктов.

Своим и чужим

Впрочем, банки имеют свой интерес в рефинансировании кредитов. «Возникает обоюдный интерес: клиент получает возможность снизить ставку (как следствие, уменьшить ежемесячную нагрузку и общую сумму переплаты), а банк получает заёмщика с хорошей кредитной историей и прирост кредитного портфеля», — говорит Наталья Кондрашова. Как отмечает эксперт, в обстановке продолжающейся нестабильности банкам интереснее предоставлять кредиты клиенту с уже понятным качеством обслуживания долга. Как раз к таким клиентам относятся заёмщики по программам рефинансирования.

Сейчас практически каждый розничный банк имеет в своей линейке продукт по рефинансированию имеющихся кредитов, отмечает Наталья Кондрашова. По её словам, такие программы нацелены прежде всего на клиентов других банков, а для своих заёмщиков банки предлагают отдельные программы.

Из-за значительных объёмов рефинансирования суммарный портфель банковской системы не растёт. По данным Банка России, за прошлый год этот показатель по Пермскому краю увеличился на 0,1%. Поэтому стремление привлечь качественных заёмщиков за счёт привлекательности программ рефинансирования похоже на перетягивание одеяла. В то же время выдачи новым клиентам если и растут, то крайне незначительно. По данным Объединённого кредитного бюро, на кредиты новым заёмщикам (без кредитной истории) в 2016 году пришлось лишь 19% всех выдач, в то время как годом ранее — 22%, а в 2014 году — 24%.

Что касается рефинансирования собственных клиентов, то оно не позволяет банку увеличить портфель, зато даёт другие преимущества. «В рамках предоставления подобных ссуд своим клиентам банк решает несколько задач. Ключевая из них — это удержание своего клиента. При этом, снижая ставку, банк предлагает увеличить срок кредита, поскольку, как правило, к моменту рефинансирования кредит уже в большой степени погашен. Также клиенту становится доступна новая «дополнительная» сумма. В совокупности эти факторы (увеличенная сумма, увеличенный срок) позволяют банку удержать клиентов, увеличить свой портфель и не проиграть в доходе», — рассказывает Наталья Кондрашова.

По данным Объединённого кредитного бюро, чаще всего рефинансируются беззалоговые кредиты наличными. 58% новых кредитов наличными, которые взяли в 2016 году заёмщики с ранее открытыми кредитами такого типа, ушли на частичное или полное погашение старого кредита. Владельцы автокредитов направили на их частичное или полное погашение 45% кредитов наличными. В сегменте ипотеки аналогичный показатель составил 24%.

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