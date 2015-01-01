Завтрашние лауреаты конкурса Чайковского Незадолго до Дня защиты детей Пермская филармония организовала первую учебную сессию образовательного центра Юрия Башмета

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Образовательный центр программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» открылся в Перми 29 марта. Первые мастер-классы для юных пермских скрипачей дал в тот день сам маэстро Юрий Башмет, а спустя два месяца состоялась первая официальная учебная сессия.

Занятия ведут Леонид Друтин...

Фото: Евгений Малышев

В Пермь прибыл целый десант: четыре педагога и координатор программы Дмитрий Гринченко. Сессия была посвящена духовым инструментам: флейте, кларнету, гобою и саксофону.

Дмитрий Гринченко, генеральный директор компании «Русское концертное агентство», координатор региональных программ Юрия Башмета:

— Исторически так сложилось, что наиболее популярные в России инструменты — скрипка и фортепиано. По этим специальностям есть хорошие педагоги практически в каждом городе, есть целые школы. С духовыми инструментами всё гораздо более проблемно. Зачастую в российских городах флейтисты преподают и кларнет, и гобой… А ведь у нас есть талантливые дети, которые хотят играть именно на этих инструментах!

Сессия была построена по принципу мини-академии: занятия были интенсивными, но разносторонними. Три дня — с утра до вечера. У каждого из четырёх педагогов была особая нагрузка и особые сложности. Наиболее напряжённый график сложился у преподавателя флейты Максима Рубцова — 39 учеников! К его коллеге Дмитрию Булгакову, преподавателю гобоя, записалось сначала всего три ученика, но ещё двое пришли «просто послушать» — и остались на обучение.

Юные музыканты приехали отовсюду из Пермского края — от Чайковского до Березников; возраст был весьма разнообразный — от семи до 24 лет! Один парнишка начал обучаться музыке всего три недели назад, но так мечтал пройти мастер-классы, что отказать было невозможно. Вообще, педагоги образовательного центра отмечают высокую мотивированность детей, серьёзное отношение к музыке и удивительную благодарность учителям.

Многие из преподавателей столкнулись с тем, что начинать пришлось с азов. Кларнетист Леонид Фёдоров назвал свою задачу «поставить детей на рельсы» и пояснил, что пришлось для начала ставить дыхание и прочие инструментальные моменты, без которых обучение тонкостям попросту невозможно.

А ведь преподаватели образовательного центра как раз из тех музыкантов, которые могут научить самым что ни на есть тонкостям: как виртуозным приёмам игры, так и эстетике сцены. Широко востребованные исполнители, солисты Московской консерватории, последний мастер-класс дали на гала-концерте, которым завершилась сессия.

Это был самый настоящий, «взрослый» концерт — в Органном зале филармонии, с нарядной публикой, длинный — полтора часа. Каждый участник получил заслуженные цветы. В программе только яркая музыка: от бетховенского «Сурка» в исполнении восьмилетнего саксофониста Елисея Бурдина до Большого концертного полонеза Теобальда Бёма, который студент Пермского музыкального училища флейтист Игнат Маргашов исполнил с вполне уверенной заявкой на виртуозность. Были и другие участники концерта, которых можно было слушать без всякой скидки на ученический статус, — студенты музучилища Екатерина Башкирцева, исполнившая первую часть популярнейшего концерта для гобоя с оркестром Алессандро Марчелло (в роли оркестра, к сожалению, фортепиано, но гобой звучал вполне достойно), и Даниил Третьяков со второй частью концерта Карла фон Вебера для кларнета с оркестром — очень сознательный молодой человек, который в кулуарах рассказывал, что начинал обучение как саксофонист, но понял, что мечтает играть классику, и переквалифицировался на кларнет.

Фото: Евгений Малышев

Впрочем, не только старшим ученикам хотелось аплодировать за виртуозность. 11-летний флейтист Игнат Михеев сыграл вариации на темы русских народных песен с красивейшими и очень быстрыми колоратурами; весьма уверенно прозвучал «Маленький негритёнок» Дебюсси в исполнении столь же маленького гобоиста Василия Алёхина. Истинной звездой концерта стала 10-летняя флейтистка Олеся Яманаева, хорошо знакомая пермским меломанам победительница многочисленных конкурсов. В отличие от большинства других участников концерта, которые были одеты, как на школьном экзамене (белый верх — тёмный низ), барышня вышла в великолепном концертном платье, которое говорило о большой сценической практике и о том, что родители относятся к имиджу дочери очень вдумчиво.

Нередко преподаватели выходили на сцену вместе с учениками — просто поддержать. Но не только: они тоже приняли участие в концерте, показав, что такое настоящий сценический блеск. Преподаватель флейты Максим Рубцов оказался обладателем неотразимой улыбки и исключительной пластики — он буквально танцевал во время исполнения «Сиринги» Дебюсси. Преподаватель гобоя Дмитрий Булгаков выступил в ансамбле с двумя студентами, сказав со сцены, что нет ничего приятнее, чем играть вместе со своими учениками. Кларнетист Игорь Фёдоров не зря говорил, что главное для духовика — правильное дыхание: сам он продемонстрировал дыхание прямо-таки бесконечное во время стильного, очень джазового исполнения интермеццо Цфасмана. Завершил концерт саксофонист Леонид Друтин с танго Карлоса Гарделя.

Пермь стала пятым городом, где работает образовательный центр Юрия Башмета. Первый был открыт в 2013 году в родном городе музыканта — Ростове-на-Дону. Благодаря инициативе Пермской филармонии и поддержке Министерства культуры Пермского края проект удалось «посадить» на пермскую почву, несмотря на то что традиционно образовательные центры открываются в городах, где работают консерватории и открыты детские музыкальные академии, а в Перми нет ни того, ни другого.

Пермские дети доказали, что серьёзно заниматься музыкой можно и в неконсерваторском городе… Но квалифицированная помощь в этих занятиях всё же важна. Образовательный проект Юрия Башмета в этой ситуации очень кстати! Это не какая-то разовая акция, а систематические занятия с лучшими профессионалами. Преподаватели образовательного центра — люди бесконечно терпеливые и очень любящие детей. Это важно, ведь проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» — это не фонд, а образовательная система для выявления и продвижения талантов. Система многоступенчатая: образовательные центры на местах, затем обучение в академии (их две — в Сочи и в Самаре), а на самом верху «пирамиды» — юношеский симфонический оркестр.

Как сказал Дмитрий Гринченко, «смысл образовательных центров не в том, чтобы поощрить таланты, раздав стипендии, а в том, чтобы его ученики получили со временем Гран-при на конкурсе имени Чайковского».