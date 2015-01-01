Игорь Вагин: Таких выборов не было 17 лет Председатель Избирательной комиссии Пермского края — об особенностях грядущей кампании

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Впервые за последние 17 лет в Пермском крае 10 сентября 2017 года пройдут выборы губернатора. У этой кампании есть некоторые новшества. Что ожидает избирателя в ближайшие месяцы? Об этом рассказывает председатель краевого избиркома.

Игорь Вагин

Фото: Константин Долгановский

— Игорь Сергеевич, когда состоится единый день голосования в Пермском крае и на какие этапы разделена кампания?

— 10 сентября 2017 года мы будем впервые в новом тысячелетии избирать высшее должностное лицо Пермского края. Мы ожидаем, что выборы будут назначены решением Законодательного собрания Пермского края уже на этой неделе.

После опубликования решения о назначении выборов официально стартует избирательная кампания. Начнётся период выдвижения кандидатов. Выдвижение возможно только политическими партиями. После подачи документов о выдвижении кандидаты имеют право агитировать в свою пользу, за исключением агитации в СМИ. В это же время кандидаты обязаны заручиться поддержкой муниципальных глав и депутатов.

До 18:00 26 июля кандидаты обязаны представить все документы, включая собранные подписи муниципальных депутатов и глав, на регистрацию в Избирательную комиссию Пермского края, и к 4 августа станет известен список всех зарегистрированных кандидатов. 12 августа каждый из них сможет начать агитацию уже в СМИ.

Ещё один важный этап уже для избирателя. С 26 июля до 5 сентября каждый избиратель может написать заявление в своей территориальной комиссии о намерении проголосовать на любом удобном ему избирательном участке.

— То есть в Пермском крае уже на предстоящих выборах отменяется так называемое теперь «крепостное избирательное право»? Как это будет реализовано?

— Действительно, все инициативы ЦИК России, недавно обсуждаемые и принятые на федеральном уровне, будут реализованы в Пермском крае уже на ближайших выборах 10 сентября 2017 года.

Использование открепительных удостоверений обладало очень большим недостатком. Чтобы получить такое удостоверение, необходимо было явиться в избирательную комиссию по месту регистрации. Большое число избирателей, длительно проживающих не по прописке, фактически не имели возможности проголосовать. Это показывает и статистика использования открепительных удостоверений в Прикамье: на различных выборах за последние пять лет по ним проголосовали всего от 1 до 1,5% от числа избирателей, пришедших на участки.

Привожу этот показатель и для скептиков, считавших, что открепительные удостоверения были инструментом для «мухлежа».

Новый механизм голосования предполагает для избирателя возможность проголосовать на любом удобном ему избирательном участке, где избиратель фактически проживает или будет находиться в день голосования. Единственное требование — необходимо в установленные сроки прийти в комиссию или через МФЦ подать заявление о желании проголосовать на конкретном участке. При этом будут реализованы сервисы, позволяющие определить адрес и номер такого участка.

— Кто сможет воспользоваться новым порядком голосования и в какие сроки?

— Во-первых, это упрощает возможность проголосовать, а в некоторых случаях делает единственно возможным вариантом проголосовать для таких избирателей, которые проживают не по месту регистрации, особенно если место регистрации в сотне километров от места жительства.

Во-вторых, это те, кто планирует в день голосования находиться вдали от дома и точно знает, где именно.

К третьей группе относятся избиратели, которые либо принимают решение о выезде с места жительства накануне дня голосования, либо до последнего дня не знают, на каком избирательном участке смогут проголосовать.

Каждый избиратель из первых двух групп может заранее прийти в удобную ТИК (с 26 июля по 4 сентября) или УИК (с 30 августа по 4 сентября) и написать заявление о желании проголосовать на конкретном участке.

Говоря о третьей группе избирателей, которые в силу обстоятельств опоздали с написанием заявления до 4 сентября, стоит отметить, что им придётся написать соответствующее заявление уже в участковой комиссии по месту прописки, но не позднее 14:00 9 сентября 2017 года.

И здесь важна максимальная информационная кампания по разъяснению нашим избирателям их возможностей и сроков их реализации. Мы к этому готовимся и намерены использовать и ресурс СМИ, и социальные сети, и корпоративные инструменты, например возможности вузов по информированию своих студентов.

— Вернёмся к этапу сбора подписей в поддержку кандидата, то есть к так называемому «муниципальному фильтру». Насколько сложно кандидату пройти этот этап?

— На любых выборах кандидат должен показать наличие своей поддержки на территории. Это принцип нашего законодательства — в выборах участвует тот, кто пользуется определённым уровнем поддержки на старте. По-другому не бывает. Это как раз и обеспечивает процедура сбора подписей.

На выборах губернатора Пермского края предусмотрен такой же формат. Кандидату необходимо представить порядка 230 подписей глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, то есть 6% от их общего количества.

Отмечу, что федеральный законодатель предоставил регионам право определить этот уровень в пределах коридора от 5 до 10%. У нас в Пермском крае установлена нижняя граница.

Второе требование, которое, очевидно, и вызывает сложности у некоторых потенциальных кандидатов, — это необходимость поддержки не менее 3/4 от общего числа муниципалитетов.

Оба требования я считаю логичными, потому что кандидат на должность высшего должностного лица региона должен себя зарекомендовать, уже состояться как потенциальный руководитель такого уровня, который может предложить зрелую программу для избирателя, кого знают и будут в дальнейшем поддерживать муниципальные депутаты и главы.

Неужели ответственный и серьёзный кандидат на пост губернатора не в силах заручиться поддержкой в таком объёме?

Говоря о сложности прохождения «муниципального фильтра» для кандидата, также отмечу, что 38% всех муниципальных глав и депутатов — самовыдвиженцы. При таком раскладе любая партия, работавшая в территориях, может достичь необходимого показателя.

Что касается «фильтра в комиссии», то, поскольку все подписи в листах поддержки нотариально удостоверяются, вопросов по оформлению правильности подписи у нас быть не должно, мы уверены в профессионализме нотариусов.

— Понятно, что явка на выборах зависит прежде всего от действий штабов кандидатов, интереса избирателей к кампании. В какой части избирательная комиссия может пробудить желание избирателя прийти на выборы?

— Прежде всего задачей избирательной комиссии является обеспечение всех необходимых условий избирательного процесса: необходимо организовать сам избирательный процесс, сделать его открытым и легитимным, проинформировать граждан, предоставить всем участникам выборов равные возможности для избирательных действий и создать комфортные условия для голосования избирателей.

В части повышения активности избирателя мы выделяем три направления работы избиркома.

Во-первых, каждому избирателю необходимо обладать полной и достоверной информацией о самих выборах, сроках, кандидатах, адресе участка и прочем. При этом важно, чтобы информация была актуальна, доступна, находилась в удобном виде и в свободном доступе. В приоритете для избирательных комиссий — доведение информации о дате выборов, кандидатах, месте и времени голосования до максимального количества избирателей.

Наша задача — сделать это всеми возможными средствами информирования: печатными, электронными, с помощью наружной рекламы, приглашений на выборы и социальных сетей.

В период кампании мы планируем опробовать новые технологии информирования — рассылку SMS и Viber-оповещений об основных этапах выборов. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение «Мои выборы», с помощью которого каждый пользователь сможет следить за ходом кампании, получать информацию о кандидатах в губернаторы и, главное, найти информацию об избирательных участках.

Во-вторых, важен комфорт, чтобы избиратель мог беспрепятственно проголосовать в удобное время. В день выборов 10 сентября — традиционно разгар дачного сезона, в прошлом году каждый пятый избиратель города Перми проголосовал в период времени с 18:00 до 20:00, и мы наблюдали очереди перед самым закрытием участков. Для удобства горожан мы продлили время работы участков до 22:00 на предстоящих выборах.

В-третьих, сами помещения для голосования должны быть удобны и комфортны избирателям. На основании видеозаписей с избирательных участков мы проанализировали возможные проблемы и сделали оргвыводы. Теперь все УИК, где наблюдались очереди, перенесены в более просторные помещения. Абсолютное большинство наших участков находятся на первом этаже и оборудованы дополнительными средствами в помощь лицам с ограниченными физическими возможностями — сейчас их количество уже превышает 55%.

— Прикамье является передовым регионом по применению различных новшеств, в том числе и на выборах. Что из них будет использовано в единый день голосования 10 сентября?

— Действительно, многое меняется в последнее время в пользу современных технологий. Процесс не обходит стороной и выборы. Недавно мы протестировали технологию использования QR-кода на итоговом протоколе УИК. Это экономит время подведения итогов, исключает ошибки и делает более открытой саму процедуру подведения итогов.

Например, протокол не будет составлен программой, если в нём будут нарушения — например, не будут выполняться контрольные соотношения. Впоследствии через считывание кода (а не вручную) будут заноситься данные в ГАС «Выборы», что исключит ошибки и приблизит время, когда мы с вами узнаем итоги голосования. Очевидно, что этот механизм снимет многие вопросы и подозрения у сторон в части подведения итогов. На выборах губернатора Пермского края 10 сентября технологию QR-кода мы будем использовать повсеместно.

Кроме того, ряд других мер, применяемых нами на каждых выборах, направлен на открытость самого процесса голосования.

Это использование КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. Комплексы автоматически производят подсчёт голосов избирателей. Мы ежегодно используем их при проведении выборов на самых крупных избирательных участках.

Другая мера, исключающая возможные нарушения на выборах со стороны всех участников избирательного процесса, — это осуществление видеонаблюдения на всех избирательных участках в крупных населённых пунктах. В режиме онлайн любой пользователь интернета может наблюдать за ходом голосования на любом участке. Кроме того, видеонаблюдение активно и при подведении итогов голосования. Полученные видеозаписи могут быть использованы в суде в качестве доказательств, однако практика показала, что использовать их ни нам, ни другим участникам избирательного процесса не приходилось. Это ещё раз демонстрирует, что выборы в Прикамье проходят в рамках закона, в том числе благодаря тому, что эти современные технологии работают на предотвращение возможных нарушений.

— Все эти новации предполагают умение их правильно использовать. В Пермском крае около 16 тыс. членов УИК. Вы успеваете их обучить?

— Обучение организаторов выборов — одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы проводим его регулярно. К прошлым выборам мы обучили всех членов ТИК и УИК. Это дало свои положительные результаты: по итогам прошедшей кампании все решения комиссий устояли в судах, а значит, были подготовлены на высоком профессиональном уровне.

Тем не менее в системе избирательных комиссий постоянно происходит ротация, а также ежегодно меняется законодательство. Поэтому обучение мы проводим непрерывно.

Накануне завершилось формирование новых составов ТИК, и мы постарались сохранить преемственность. Практически все председатели ТИК сохранили свои посты, поскольку результаты работы говорят о высоком уровне подготовки наших кадров. Вновь сформированные составы территориальных избирательных комиссий Пермского края наполовину состоят из представителей политических партий, и ещё почти треть членов ТИК являются представителями общественных организаций. Такое соотношение позволяет избиркомам в муниципалитетах обеспечить независимость от местных элит, исключить давление на комиссию со стороны заинтересованных сторон в период избирательной кампании, а также позволяет встроить ТИК в единую вертикальную систему.

Все новички в ТИК должны пройти обучение и тестирование на нашем ресурсе до 20 июня. Но и они в абсолютном большинстве имеют опыт работы в избирательных комиссиях, как в участковых, так и в молодёжных.

Что касается УИК, то мы провели ротацию некоторых составов, особенно там, где были обоснованные жалобы на их работу. На место выбывших членов и руководителей этих комиссий пришли кадры из наших резервов, которые, к слову, также проходят регулярное обучение и обязательное электронное тестирование.

В итоге мы сформировали профессиональную команду, которой по плечу качественная организация и проведение предстоящих масштабных избирательных кампаний 2017—2018 годов.