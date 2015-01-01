Но вы держитесь Предприятия Пермского края отчитались за 2016 год

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Аналитики не ждали ничего хорошего от 2016 года: высокая конкуренция на мировых рынках, низкие потребности российских потребителей, зависимость от экспорта, изношенность фондов, сложности с получением банковского финансирования — все эти факторы влияли в разной степени на предприятия всех отраслей российской промышленности. Тем не менее многие пермские предприятия смогли удержаться на плаву, несмотря на «неблагоприятную конъюнктуру рынка». Компании постарались адаптироваться к новым условиям. Впрочем, показатели прибыли упали у большинства из них.

Выручка «ОДК — Пермские моторы» на 2,4% превысила прошлогодний показатель, однако затраты на производство также возросли

Фото: Константин Долгановский

Первым делом — самолёты

В марте на первом заседании Авиационной коллегии при правительстве России вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в 2016 году на развитие авиационной промышленности было выделено 52 млрд руб., из них 31,9 млрд руб. — на проведение НИОКР по перспективным проектам. Для сравнения, в США затраты на НИОКР авиакосмической отрасли составляют примерно $20 млрд, причём 70% этих затрат финансирует государство.

«Нам нужно продолжать создавать условия целенаправленного, поэтапного, через 10—15 лет, перехода на эксплуатацию преимущественно российских самолётов, которые должны отвечать всем современным требованиям», — заявил Рогозин. Сейчас же Россия серьёзно зависит от зарубежных производителей авиатехники. Российский парк дальнемагистральных самолётов на 80% состоит из иностранной техники.

Несмотря на, казалось бы, активное федеральное субсидирование отрасли, «ОДК — Пермские моторы» (производит авиадвигатели для гражданской авиации и газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа) вынуждено было отказаться от проекта переноса площадки на Восточный обход. В отчётности предприятия тоже не всё гладко. При росте выручки предприятие получило отрицательную прибыль до налогообложения.

«Мотовилихинкие заводы» не могут преодолеть безубыточную черту уже много лет, несмотря на серьёзную диверсификацию производства

Так, выручка «ОДК — Пермские моторы», по данным отчёта о финансовых результатах предприятия, составила 21,2 млрд руб., что на 2,4% превысило прошлогодний показатель (20,69 млрд руб. в 2015 году). При этом выручка от продажи основной продукции в 2016 году составила 14,15 млрд руб. — 68,35% от общего объёма продаж. Однако затраты на производство также возросли: себестоимость продукции ОДК-ПМ в 2016 году выросла на 3,8% — с 16,1 млрд руб. до 16,7 млрд руб.

В результате валовая прибыль уменьшилась с 4,58 млрд руб. в 2015 году до 4,48 млрд руб. в 2016-м (-2,18%). Интересный нюанс: прибыль до налогообложения ОДК-ПМ значительно снизилась: в 2015 году она была положительной (+142,9 млн руб.), а в 2016 году убыток по этой статье составил 164,7 млн руб. Несмотря на это, компании всё-таки удалось выйти на безубыточный уровень по чистой прибыли. Этот показатель составил в 2016 году 77,28 млн руб., что на 20,9% превысило результат 2015 года.

Разработчик систем автоматического управления газотурбинных двигателей «ОДК-Стар» демонстрирует положительную динамику. Выручка этого предприятия за 2016 год составила 5,9 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. выше показателя 2015 года (4,4 млрд руб.). Незначительно выросла валовая прибыль предприятия (с 1,3 до 1,5 млрд руб.) и прибыль до налогообложения (с 629,2 млн руб. до 567,8 млн руб.). Чистая прибыль «ОДК-Стар» также возросла : в 2016 году этот показатель составил 499,5 млн руб. (в 2015 году она составляла 461,9 млн руб.).

При этом, несмотря на видимую положительную динамику, в отчётности авиастроителей отмечается, что на фоне экономической и политической ситуации в России «можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей продукции и ограничения доступа к капиталу».

Пермские приборостроители, которые создают оборудование и для авиации, и для морских судов — «Пермская приборостроительная компания», ПНППК, — при чуть возросшей выручке (с 5,01 млрд руб. до 5,3 млрд руб.) тем не менее значительно потеряли в чистой прибыли: этот показатель сократился с 782,8 млн руб. в 2015 году до 100,3 млн руб. в 2016 году. Возможно, это связано с затратами на реализацию инвестпроекта «Чистый кварц».

Под грифом «секретно»

Пермские оборонщики сохраняют завесу тайны, впрочем, и за этой завесой видно, что дела у них оставляют желать лучшего.

Производитель взрывателей ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в состоянии банкротства и не декларирует свои показатели. В мае этого года стало известно, что на заводе уволено 40 сотрудников и предстоит сокращение ещё 50.

ФКП «Пермский пороховой завод» также не раскрывает своих финансовых показателей. Известны лишь данные за 2015—2014 годы: в 2015 году выручка предприятия составила 6,6 млрд руб. (в 2014-м — 4,4 млрд руб.), себестоимость продукции выросла с 3,7 млрд руб. до 5,6 млрд руб. за 2015 год. Если в 2014 году предприятие было убыточно (чистый убыток составил 11,9 млн руб.), то в 2015 году предприятие вышло на прибыльный уровень: чистая прибыль составила 367,38 млн руб.

ФКП «Пермский пороховой завод» не раскрывает своих финансовых показателей

Напомним, на предприятии было закрыто гражданское производство промышленной взрывчатки (цех №1). Возможно, это помогло предприятию улучшить показатели прибыли.

Производитель реактивных систем залпового огня, ПАО «Мотовилихинские заводы», в течение предыдущих трёх лет (2013—2015 годы) демонстрировавший слабую положительную динамику, в 2016 году сделал шаг назад и увеличил свои убытки. Выручка МЗ за 2016 год составила 9,77 млрд руб., чуть превысив результат предыдущего года (9,57 млрд руб.). При этом себестоимость продаж росла более высокими темпами: с 6,4 млрд руб. в 2015-м до 8,7 млрд руб. в 2016 году. В итоге чистый убыток предприятия составил 2,4 млрд руб. Для сравнения: убыток 2015 года по чистой прибыли составлял 536,4 млн руб.

В первом квартале 2017 года ситуация на МЗ не улучшилась. Выручка предприятия сократилась на 11,3% по отношению к тому же периоду прошлого года, валовая прибыль сократилась в четыре раза по отношению к прошлому году, чистый убыток ещё глубже ушёл в минус, составив 498,4 млн руб. против 389,9 млн руб. чистого убытка в первом квартале 2016 года.

«Мотовилихинские заводы» не могут преодолеть безубыточную черту уже много лет, несмотря на серьёзную диверсификацию производства: предприятие производит помимо оборонной продукции специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, блюмы, поковки, штамповки, литьё, нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику.

Согласно годовой отчётности «Мотовилихи», в 2016 году изменился состав собственников предприятия. Доля «Рособоронэкспорта» с 25% сократилась до 0%, доля корпорации «Ростех» возросла с 0 до 40%, доля НПО «Сплав» осталась неизменной — 10%.

Напомним, осенью 2016 года российских производителей РСЗО объединили в холдинг в составе Ростеха. Головной организацией холдинга стало АО «HПО «Сплав», в объединение вошли ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Новосибирский завод искусственного волокна», АО «Брянский химический завод». Сообщалось, что создание холдинга вызвано возросшим в несколько раз спросом на реактивные системы залпового огня как в России, так и за рубежом.

Бой за металл

Аналитики металлорынка отмечают, что на мировом рынке чёрной металлургии основной тенденцией в минувшем году был избыток предложения металлургической продукции и ослабление спроса, что спровоцировало серьёзное снижение цен на сталь.

В целом, по оценкам аналитиков отрасли, в металлургии в 2016 году сохранялся отрицательный тренд. В первом квартале 2016 года падение объёмов выпуска продукции в металлургии составило порядка 5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Показатели прибыли в начале года упали почти у всех металлургических компаний, отмечают аналитики. В начале года сохранялся минимальный уровень цен на металлургическую продукцию, что сильно ударило по её производителям. Однако к концу года динамика «выровнялась», и падение объёмов производства за первые девять месяцев года составило уже чуть более 1%.

Негативные тенденции 2016 года, отмеченные российскими экспертами, можно проследить и на примере металлургических предприятий Пермского края.

В этом году стало известно, что реализация второго этапа проекта строительства листопрокатного комплекса ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» приостановлена. Как заявляет управляющий директор завода Виктор Родионов, виной тому экономическая ситуация, санкции, трудности в организации финансирования. Сроки возобновления проекта пока неизвестны. В то же время, по словам Виктора Родионова, завод работает с прибылью.

«ОДК — Пермские моторы» всё-таки удалось выйти на безубыточный уровень по чистой прибыли

Чусовской металлургический завод, также заморозивший свой масштабный инвестпроект строительства трубно-сталеплавильного комплекса, по итогам 2016 года получил прибыль порядка 30 млн. руб. Этому, несомненно, способствовала масштабная оптимизация, произведённая на заводе под эгидой подготовки к строительству нового производства: в течение двух лет было уволено порядка 2000 сотрудников, старые, убыточные цеха были разобраны. По данным 2014 года, выручка предприятия составляла 5,1 млрд руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб. На этом фоне даже минимальная прибыль выглядит очень хорошим показателем.

Ещё один представитель металлургической отрасли, ОАО «Нытва», не может преодолеть безубыточный уровень. Согласно отчётности предприятия, в 2016 году выручка его составила 969 млн руб. (годом ранее этот показатель был 797,6 млн руб.). Себестоимость продаж составила 830,1 млн руб. Чистый убыток предприятия составила 315 млн руб. В 2015 году тот же показатель держался на уровне 165,8 млн руб. — минус «углубился» на 150 млн руб.

Как отмечают эксперты рынка, металлургическая отрасль продолжает оставаться в кризисном состоянии из-за избыточных мощностей, загрузка которых не достигает 70%. Тем не менее на 2017 год аналитики прогнозируют рост потребления металлопродукции на 2%. Некоторые эксперты считают, что российская экономика уже приспособилась к негативным факторам — падению цен на нефть и валютным колебаниям. С этим и связан относительно благоприятный прогноз на 2017 год.

Слишком много химии

Химические предприятия гражданского назначения преимущественно ориентированы на экспорт и, казалось бы, должны лишь процветать в условиях девальвации рубля. Однако, как оказалось, кризисные явления сказались и на этой отрасли.

По данным АО «ОХК «Уралхим», выпуск товарной продукции «Пермских минеральных удобрений» (аммиака и карбамида) в 2016 году незначительно снизился из-за проведения длительного ремонта. Выручка предприятия в 2016 году уменьшилась до 10,4 млрд руб. (в 2015 году выручка составляла 14, 7 млрд руб.). Сократилась и чистая прибыль — с 7,5 млн руб. в 2015 году до 2,8 млн руб. в 2016-м.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут, комментируя итоги года, отметил, что на деятельность предприятия в 2016 году повлияли «сложности в экономике страны и падение цен на метанол в поставках на экспорт». Тем не менее выручка ПАО «Метафракс» возросла на 7% по отношению к 2015 году (с 16,6 млрд руб. до 17,7 млрд руб.). А вот чистая прибыль предприятия сократилась более чем в два раза — с 7,2 млрд в 2015 году до 3,1 млрд руб. по итогам 2016 года.

Выпуск товарной продукции «Пермских минеральных удобрений» (аммиака и карбамида) в 2016 году незначительно снизился из-за проведения длительного ремонта

В то же время, вопреки общим тенденциям, в рост пошёл « Березниковский содовый завод». Предприятие не только увеличило выручку с 4,6 млрд руб. в 2015 году до 5,5 млрд руб. в 2016-м, но и чистая прибыль БСЗ также выросла — с 150,9 млн руб. в 2015 году до 536,2 млн руб. в 2016 году.

В целом в химическом комлексе РФ аналитики отмечают общие проблемы: износ производственных мощностей химического комплекса, которые загружены на 80—90%, и поэтому изнашиваются очень быстро; сильное влияние антидемпинговых и протекционистских мер США, Китая, Индии и других стран; высокие цены на железнодорожные перевозки и электроэнергию; низкая ёмкость внутреннего рынка, что вынуждает химиков работать на экспорт.

Конечно, в каждом сегменте химического рынка есть свои тенденции. Так, на рынке минеральных удобрений ожидается кризис перепроизводства, связанный с тем, что многие страны ввели новые мощности. По прогнозам экспертов рынка, объёмы производства минеральных удобрений в мире в 18 году должны вырасти на 8,6% по отношению к объёмам 2014 года. При этом из-за увеличения на мировом рынке загрузка мощностей по производству минудобрений может снизиться. Выходит, сейчас компании, реализующие инвестпроекты, изначально строят избыточные мощности.

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