Пермяки своих не сдают Пермским дизайнерам устроили шоу «Пусть говорят», но публике они всё равно понравились

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За какие-то два дня пермская модная жизнь забурлила и даже наполнилась скандалами, и всё благодаря конкурсу моды Telta-MB Fashion Days SS17, прошедшему 24 и 25 мая. Конечно, не обошлось без московского гостя — это уж обязательно, если хотите возмутить и выбесить Пермь. Два дня в городе проходили модные гладиаторские бои под председательством «известного московского стилиста Оксаны Он» (да, я тоже впервые о ней услышала, но знакомые стилисты говорят — известна). Модный конкурс превратился в мероприятие формата телевизионного шоу, где жюри обсуждало коллекции прямо перед публикой и весьма нелицеприятно, а несчастные дизайнеры стояли у сцены, то краснея, то бледнея, и мало что могли сказать в свою защиту — от неожиданности. Всё-таки жертвы шоу «Пусть говорят» знают, на что идут, а наших модельеров никто не предупредил, что их ждёт на самом деле.

Фото: Дмитрий Елисеев

Дизайнеров пригласили на модное событие недели за две до конкурса. Сами понимаете, найти средства и время для создания новой коллекции за этот срок мало кто может, но дизайнеров успокоили: дескать, несите то, что есть, пусть будет реалистичный срез пермской модной жизни. Заодно покажете себя почтенной публике, клиентов новых найдёте.

Никто не сомневается, что покупатели «Мерседесов» — публика самая что ни на есть почтенная. Предложение радостное, взнос — символический, почему не согласиться? Показы разделили на два дня, чтобы не томить публику. Пригласили ведущую из Екатеринбурга, в жюри позвали звезду из Москвы, редакторов пермских модных журналов и директора бутика Dress code.

Тут, пожалуй, стоит отметить, что Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве — мероприятие очень солидное, громкое, интересное. Собственно, это главная модная неделя России. «Мерседес-Бенц» покровительствует российской моде с 2011 года, и дни, подобные тем, что прошли в Перми, проходят, например, в Петербурге…

Хозяева мероприятия вдохновили всех, заявив, что «решили привезти в Пермь культовое столичное событие и открыть новые имена, новые тренды». Салон «Телта-МБ» — прекрасное место для того, чтобы проводить такие мероприятия, и, вообще, все только «за» — за модные конкурсы и праздники. Нам их очень не хватает в Перми!

А теперь представьте: вас пригласили на праздник с тортом и шампанским, а на входе выясняется, что это — полоса препятствий и бои за выживание...

Фото: Дмитрий Елисеев

Во вступительном слове Оксана Он минут пять нахваливала наш «чудесный, необыкновенный город», а потом несколько часов громила в пух и прах его дизайнеров и уровень моды, который они выдают. Мало кто избежал публичной порки в первый день конкурса. Пожалуй, больше всех повезло Анастасии Ефремовой из бутика Polytope с коллекцией Broken Ice. То ли монохромные минималистские вещи смотрелись свежо и качественно (а они именно так и смотрелись), то ли жюри ещё не сосредоточилось. Однако уже на второй коллекции «началось в колхозе утро». Знаете, когда представитель высококонцептуального бутика, да на глазах у почтенной публики («ваших потенциальных покупателей»), бросает «я бы ни одной вещи из вашего показа себе в бутик не взяла», — это впечатляет, и сильно. Представителю бутика не стоит так откровенно «топить» местных дизайнеров, дабы не будить кривотолков и подозрений в том, что она просто расправляется с потенциальными конкурентами. Подозрения могут быть вполне беспочвенными, но повода давать — не нужно.

В наиболее проигрышном положении оказались те дизайнеры, которые действительно что-то производят, пусть маленькими, но партиями, а не единичными экземплярами. Они ведь вынуждены считаться со вкусом реального покупателя, не втюхивать ему завиральные идеи, как бы смело и авангардно это ни выглядело, а шить вещи для жизни — практичные, носимые, не слишком дорогие. Вот по ним и прошлись железным катком.

Публика изумлённо переглядывалась, зато не скучала. Видимо, в этом и была задумка организаторов; обыкновенный показ — дело скучноватое, прямо скажем. А тут такое развлечение!

Фото: Дмитрий Елисеев

Но никто не смеялся, не поддерживал откровенное критиканство жюри. Когда Оксана обратилась к зрительницам с вопросом «Ну, вы бы стали такое покупать?» с интонацией, в которой сквозило «Вы же такое ни за что не купите!», публика возразила: «Купим! Вот это пальто и вот это платье». Пермь своих сдавать отказывалась. Когда коллеги по жюри слишком увлеклись плясками на костях, их осадила редактор журнала «Я покупаю» Юлия Савичева, призвав к тактичности и здравому смыслу. Но это подействовало ненадолго. «Шоу маст гоу он», понимаешь ли.

Заслуживают ли пермские дизайнеры критики? Ну да, никто не безупречен. Но не такой разрушительной. Даже свирепая Анна Винтур никого не критикует на широкой публике — только кулуарно. И потом, «мы выросли в поле такого напряга!». Это очень и очень трудно — делать моду в Перми, и любой, кто следит за ней, знает, как вырос уровень местных мастеров.

Кого это интересовало на «вечере одного актёра» — Оксаны Он?

Фото: Дмитрий Елисеев

В первый день показов местных так затравили, что в начале следующего людей пришлось успокаивать перед выходом к публике: «Всё хорошо, всё в порядке, всё нормально!» — как ребёнка у кабинета стоматолога. В пику своему вчерашнему поведению и по всем законам жанра, судьи вдруг принялись расхваливать конкурсантов да комплименты всякие говорить.

Захвалили Даниила Гогузева, который и взял в итоге главный приз со своей коллекцией «По ту сторону ворот». Это уже третья награда за его колоритные «старообрядческие» платья. Хорошие платья, никто не спорит. Оксана наобещала Даниилу всяческую протекцию, пиар и прочие радости и даже решила купить одно из платьев коллекции.

Отметили Тиану Мирскую за её самую первую коллекцию — Тиана только-только стала дизайнером. Ольгу Величко в первый день раскритиковали за женскую коллекцию, но во второй расхвалили за очень сильную мужскую. Не стали расправляться и с Татьяной Бауэр, которая очень порадовала нас тем, что, кажется, вернулась из царства драмы, кое-чему там, правда, научившись. Мы увидели спортивную, но броскую, яркую и в то же время удобную коллекцию.

Ну а потом на сцену вышла коллекция ателье «Ангел А», и вечер перестал быть томным. Дизайнеры отказались выслушивать критику молча и безропотно, вступили в перепалку, за что у них вырвали микрофон из рук, от греха подальше. Нет, ребят, так нечестно! Хотите шоу «из телевизора»? Ну, так идите до конца, дайте и людям самовыразиться.

Фото: Дмитрий Елисеев

На самом деле всё это было очень поучительно и небезынтересно. Нас встряхнули, дали хорошего пинка; молодые дизайнеры теперь знают, что их ждёт, если они отправятся штурмовать какие-нибудь столицы моды: увы, народ за пределами Перми не так уж и деликатен. Оксана говорила много интересного, дельного, что признаёт, например, Екатерина Логиненко, одна из участниц: «Такие мероприятия нужны, как бы они ни прошли, потому что не очень хороший результат — тоже результат. Здесь мы выбиваемся из своего болота, в котором периодически застаиваемся. А это — свежие люди, свежие мысли, какая-то обоснованная критика».

Наталья Нагина почти поддержала коллегу: «Очень важно услышать мнение непермского человека. Но ведь всё, что мы делаем, рассчитано на местный спрос, мы продаёмся здесь, в Перми! Зачем делать «смелый дизайн», который не будет продаваться?»

Кто-то добавил: «Когда нас звали, нам говорили: это для того, чтобы открыть нас Перми. А в итоге такими комментариями утопили».

Фото: Дмитрий Елисеев

Ничего, не утонем. Иногда огульная критика жюри достигала прямо противоположного результата: в инстаграм люто раскритикованным модельерам летели предложения о покупке «вот этого вот платья и вот того комбинезона… да, того, который раскритиковали. Он мне очень понравился!» В конце концов, почему мы должны верить жюри на слово, если собственные глаза нам говорят, что перед нами яркие, стильные и очень желанные вещи?

Одна из организаторов дней моды Алла Шеина уверена, что такой формат станет мощным толчком к развитию местных дизайнеров: «Они могут принять к сведению мнение профессионалов мира моды, которые не живут здесь, не связаны никакими условностями, мешающими посмотреть объективно на состояние моды в Перми».

Только нужно найти какую-то золотую середину между занудством бесконечных, всеядных, многочасовых пермских показов и форматом пошлейших телевизионных шоу — со скандалами и жертвами. Мы бы не хотели воспринимать Москву как город, экспортирующий стилистику «Дома-2» по городам и весям. Пожалуйста, не возите к нам «Пусть говорят» — Пермь для этого слишком деликатна.