Mercedes-Benz Fashion Week: работа над ошибками Какие выводы следует сделать пермским дизайнерам из «публичной порки», устроенной столичными экспретами?

В Перми недавно прошла Mercedes-Benz Telta-MB Fashion Week. В качестве фэшн-эксперта была приглашена Оксана Он, которую организаторы назвали «действующим редактором журналов Glamour и Vogue Russia», что в первом случае давно не правда, а во втором — она никогда ей не была. Организаторы также анонсировали показ «ведущих пермских дизайнеров». По факту собрали всех, с кого смогли собрать взнос «за продвижение среди потенциальных клиентов».

Итогом стало то, что эти самые «потенциальные клиенты» стали невольными свидетелями избиения фэшн-младенцев (читай начинающих и не очень дизайнеров) московской штучкой, известной своим острым языком и скандальным характером. Поговаривают, что именно из-за склонности к скандалам Он и лишилась редакторского места в Glamour.

Фото: Дмитрий Елисеев

Итак, публичная порка, устроенная Оксаной местным творцам, вызвала такой общественный резонанс, что все как-то забыли о победителе. Между тем коллекция Данила Гогузева действительно достойна внимания. Но пермяки (и зрители, и участники, и организаторы) продолжают обсуждать и небезосновательно обвинять столичную модницу в невоспитанности, высокомерии и категоричности.

Конечно, во всём виновата Оксана! Спишем на неё все неприятные моменты, дружно плюнем ей вслед и продолжим жить, как жили. А в следующем году наступим на те же грабли.

Или, может, всё-таки зададим сами себе несколько неприятных вопросов? Например: когда же мы научимся смотреть правде в глаза и спрашивать прежде всего с себя?

Фото: Дмитрий Елисеев

Когда организаторы пермских мероприятий начнут думать в первую очередь об организации, а только потом — о том, как окупить расходы? Почему не был проведён хотя бы мало мальский отбор перед показами, и зрители должны были смотреть на откровенно слабые и местами смешные коллекции? Неужели несколько десятков тысяч рублей дороже имиджа города?

И информацию об эксперте проверить бы неплохо. Google в помощь, а то ведь получилось повторение гоголевского «Ревизора» какое-то.

Фото: Дмитрий Елисеев

Ну хорошо, оставим организаторов. Перейдём к обиженным Оксаной дизайнерам. Ребята, когда вы начнете оценивать своё творчество более-менее трезво и адекватно? Это несоответствие между заявленным haute couture, «идеальным кроем и безупречным качеством тканей» и другими модными словами и представленным публике провинциальным шиком из откровенной синтетики и вызывало бурю негодования у приглашённого эксперта. Ну назови ты вещи своими именами: «Я Маша, я шью для простой жительницы нашего города, которая не имеет желания одеваться в бездушной Zara, но при этом не имеет финансовой возможности одеваться в концептуальном магазине «для посвящённых». Я шью достаточно носибельные вещи из недорогих тканей и не претендую на место Стеллы Маккартни. Пока, по крайней мере. Возможно, когда-нибудь я задам всем жару, но точно не в этом году».

Дутая же претензия на элитарность всегда будет вызывать острую критику у людей, которые хоть что-то понимают в моде. Примите это как факт.

Фото: Дмитрий Елисеев

Кстати, претензия на элитарность — синдром, касающийся не только дизайнеров, но и всех жителей города. Пока наши дизайнеры прикрывают дыры в бюджете красивыми, но пустыми словами, жители города прикрывают отсутствие вкуса и собственного достоинства контрафактным товаром. Местная мода вряд ли начнет развиваться, пока ходить с фейковой «шанелькой» будет престижней, чем с рюкзаком пермского бренда.

Надо признать: мы слишком увязли в желании «казаться, а не быть», и доказательством этого факта служат несопоставимые размеры ТЦ на ул. Куйбышева (центр города!) и крохотного магазинчика в Старокирпичном переулке. Подделки под известные бренды против пермских дизайнеров в равной ценовой категории.

Фото: Дмитрий Елисеев

Расклад сил рождён спросом и абсолютно не равен. Виновата в этом, конечно, не Оксана Он. Надо бы уже принять личную ответственность за ситуацию и перестать винить приезжих за их реакцию на происходящее в городе.

И ещё один вопрос: когда мы уже научимся внутренней уверенности и самоуважению, когда перестанем искать одобрения извне, от придуманных кумиров? Мне как зрителю было неприятно видеть, как достаточно известные и успешные дизайнеры переминались с ноги на ногу, словно нашкодившие ученики начальных классов перед завучем, слушая приговоры «прокурора» Он, которая не на шутку разошлась, чувствуя свою полную безнаказанность и власть. И совершенно забыла, что её гонорар обеспечен как раз теми, кому она так звонко отвешивала фэшн-пощёчины, теми, кто создаёт хоть что-то в нашем инертном городе.

Фото: Дмитрий Елисеев

И «прокурор», и «обвиняемые» совершенно не учитывали и тот факт, что не надо нас измерять столичными мерками (стрижка, укладка и мейк в хорошем московском салоне равна месячной зарплате пермской учительницы). Клиенты униженных и оскорблённых дизайнеров живут в пермских реалиях: с вечной грязью на дорогах, плохой погодой девять месяцев в году и маленькой зарплатой. И не нужны им сложный крой, авангардные решения и «кутюрные» ткани. Школьную учительницу тоже должен кто-то одевать, в конце концов. И в масштабах планеты это гораздо более востребовано, чем одевать звёзд каннского кинофестиваля.

Вообще, отбросив все обиды, надо сказать спасибо и организаторам, и участникам, и эксперту за то, что стали катализаторами всех этих далеко не фэшн процессов, которые цветут буйным цветом в пермском обществе: безалаберность, необязательность, неуважительное отношению к себе, к окружающим, к своему делу, нежелание смотреть правде в глаза, зависимость от чужого мнения, «прогиб» перед авторитетами (часто ложными и давно не авторитетными в столицах), способность пройтись по ближнему ради минутной славы.

Фото: Дмитрий Елисеев

Конечно, такие мероприятия нужны городу. И не столько для развития фэшн-индустрии, а, в первую очередь, для развития нашей ассертивности. Да-а, давайте дружно «погуглим» это, увы, не знакомое нам слово и задумаемся. Будем работать над этим, учтём все ошибки и повторим в следующем году обязательно.

Ведь show must go on!

