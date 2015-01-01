Дума ярких заявлений Депутаты Пермской городской думы всё чаще отвлекаются от городских проблем на громкие политические высказывания

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Прошедшая 23 мая «пленарка» городской думы была необычной. Во-первых, на ней прозвучал доклад Дмитрия Самойлова, выступавшего в новом качестве. Год назад он отчитывался перед депутатами думы как сити-менеджер, а сейчас как глава Перми. Во-вторых, депутаты усвоили политические мемы и стали чаще делать политические заявления, призывая «не раскачивать лодку», в которой, по словам Владимира Плотникова, они все «сидят». Депутаты и не раскачивали, но активно использовали спортивные метафоры. И было к чему: «пленарка» затянулась, едва не превратившись в затяжной марафон.

Спикеру Пермской городской думы Юрию Уткину нччче хватило в докладе главы города всего двух слов: «депутаты» и «наказ»

Фото: Константин Долгановский

О собаках и молодёжи

Доклад Дмитрия Самойлова был посвящён итогам работы городской администрации за прошлый год. Мэрия сосредоточилась на трёх приоритетных проектах: образование, дорожное строительство и переселение пермяков из аварийного жилья.

Депутаты Пермской гордумы услышали не только об успехах, но и о нерешённых проблемах и о том, чего предстоит достичь. Например, если в образовании успехи вполне очевидны, то в области ЖКХ есть проблемы. В прошлом году муниципалитет приобрёл 17,2 тыс. кв. м жилья, благодаря чему из аварийного жилья в новые квартиры переехали 2,3 тыс. пермяков, а это 754 семьи. Дмитрий Самойлов остался недоволен темпами переселения пермяков из ветхого и аварийного жилья. Цель этого года — двукратное увеличение объёмов расселения.

Глава города также сказал, что не нужно допускать превращения многоквартирных домов в ветхие и аварийные. «Капитальным ремонтом надо заниматься системно и методично. Итогами работы по этому направлению за прошлый год я не удовлетворён и ставлю задачу — в 2017 году увеличить в разы количество капитально отремонтированных домов», — отметил он.

Депутаты назвали доклад Дмитрия Самойлова профессиональным и грамотным. Многие отмечали, что 2016 год в плане реализации поставленных задач стал для Перми наиболее успешным. Депутат Владимир Плотников напомнил, что весь депутатский корпус проголосовал за кандидатуру Дмитрия Самойлова, и поинтересовался, будет ли создан комитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Ответ был утвердительным: вместе с краевыми властями такой комитет будет создан.

Депутат Илья Лисняк сказал, что на содержание беспризорных собак в Перми выделяется больше денег, чем на патриотическое воспитание молодёжи. И поинтересовался, какие мероприятия будут проводиться в плане патриотического воспитания. Владимир Плотников поддержал коллегу и сказал: «Американцы борются за мозги нашей молодёжи. А что же мы?» Дмитрий Самойлов в ответ рассказал о городской молодёжной политике — ДК молодёжи и городском бизнес-инкубаторе. Напомнил чиновник и о проекте «Золотой кадровый резерв», призванном поддерживать талантливых пермских учеников, с одной стороны, а с другой — гарантировать им трудоустройство на лучших предприятиях Перми.

Депутат Владимир Манин поинтересовался, будет ли город обеспечивать многодетные семьи землёй. Дмитрий Самойлов сказал, что у города нет столько земельных участков, чтобы ими можно было обеспечить все многодетные семьи. Альтернатива — сертификаты на жильё и другие меры поддержки.

Депутат Надежда Агишева напомнила о жалобах жителей микрорайона Висим на состояние главной дороги и отсутствие транспортной доступности. Дмитрий Самойлов сказал о нецелесообразности строительства этой дороги, а также о том, что нужно заниматься организацией транспортной развязки для всего Мотовилихинского района.

Отдельная тема — кадры. По словам депутата Александра Филиппова, из администрации ушли несколько профессионалов и собираются, по данным некоторых СМИ, уйти ещё несколько человек. Градоначальник ответил, что никакого кадрового кризиса в администрации нет. Уход людей в краевую администрацию подчёркивает уровень профессионализма городских чиновников. Что касается возможного ухода, то он отказался комментировать слухи. «Люди, которые не соответствуют требованиям, — мы с ними прощаемся. Структурную реформу проводить в предвыборный год мы не будем», — заключил Дмитрий Самойлов.

Василий Кузнецов высказался комплиментарно о докладе градоначальника и решил разбавить повестку спортивной тематикой. Депутат предложил Дмитрию Самойлову возглавить команду администрации на Пермском международном марафоне, который пройдёт в начале сентября. Дмитрий Самойлов сказал, что в принципе готов. «Я готов побежать, но смотря какую дистанцию: 3—5 км смогу, но если побегут все вместе, то, может, ещё больше!» — уверенно сказал градоначальник.

Кто о чём, а депутат Алексей Оборин поинтересовался банями. А именно тем, как расширить услуги населению за счёт бань. Дмитрий Самойлов был краток: бани не входят в число приоритетов городской администрации.

Арсен Болквадзе спрашивал, когда отремонтируют набережную в Кировском районе, будет ли построен бассейн и поликлиника. По поводу поликлиники Дмитрий Самойлов сказал, что проблема находится в поле зрения городских и краевых властей. Глава региона Максим Решетников на встрече с Дмитрием Медведевым договорился о выделении финансирования на поликлинику. Остальные вопросы назвал «тяжёлыми». «Это для нас предмет работы», — подчеркнул глава города.

Фото: Константин Долгановский

Присутствовавший на «пленарке» гордумы министр краевого территориального развития Роман Кокшаров подчеркнул, что краевые власти работают с городской администрацией в одной команде. В свете недавнего высказывания депутата Владимира Плотникова эту фразу стоило понимать как «сидим в одной лодке». Министр рассказал, что уже в этом году будет создан оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Комитет возглавит Максим Решетников, который, возможно, к тому времени избавится от приставки «и. о.». Внимание краевых властей в плане города будет направлено на развитие четырёх проектов: дороги, образование, переселение из аварийного жилья и создание комфортной городской среды.

Председатель гордумы Юрий Уткин назвал доклад Дмитрия Самойлова чётким, высказав пожелание о необходимости укомплектовать вакантные ставки в городской администрации. Председатель сказал, что не услышал в докладе двух слов. На этой фразе у многих в памяти сразу же всплыл молодёжный демотиватор: «Дорогой, я хочу услышать два главных слова...» Но нет, слова были другими: депутаты и наказ.

«Дума и администрация должны сделать прорыв к 2021 году», — завершил свою реплику Юрий Уткин.

Ещё пять лет

Депутаты выбрали на «пленарке» нового председателя городской Контрольно-счётной палаты (КСП). На этот пост претендовали два кандидата — действующий председатель КСП Перми Мария Батуева и председатель КСП Чернушинского муниципального района Пермского края Ирина Юдина.

Сенсации не случилось, как её не случилось и пять лет назад, когда в конкурсе участвовала партийный функционер «Единой России» Мария Батуева и «человек с улицы» Надежда Агишева. Как и пять лет назад, кандидатуру Марии Батуевой поддержало большинство депутатов, но один воздержался — возможно, это и была Надежда Агишева.

Один в поле — воин

Другое решение депутатов — регистрация фракции «Яблоко» в Пермской гордуме. Фракция будет работать в составе одного человека — Надежды Агишевой, которая и инициировала её создание.

Во время обсуждения депутат Александр Филиппов поинтересовался, утверждён ли регламент работы фракции, порядок вступления в неё, и другими оргвопросами. Депутат ответила утвердительно, а Юрий Уткин иронично заметил: «Кворум на собрании фракции точно был». Оказалось, что в части обеспечения полноценной работы фракций в законодательстве есть пробелы, которые будут устранены на следующей «пленарке» думы.

Фото: Константин Долгановский

Александр Филиппов сказал, что проголосует за создание ещё одной фракции в думе. «Я бы хотел порадоваться и разделить радость, что создаётся ещё одна площадка для решения вопросов. «Яблоко» — очень демократическая партия, и это хорошо, что будет соблюдён плюрализм мнений в думе», — сказал он.

Его радость разделили ещё 26 депутатов городской думы.

Спикеру Пермской городской думы Юрию Уткину нччче хватило в докладе главы города всего двух слов: «депутаты» и «наказ»