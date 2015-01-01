«Вечный двигатель» не пройдёт Авторам научных идей посоветовали, как получить средства на НИОКР

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На площадке Пермского научного центра потенциальные участники программы «Старт» Фонда содействия инновациям смогли получить исчерпывающую информацию о правилах подачи заявок на конкурс. Им также разъяснили причины их возможного отклонения экспертами и дали профессиональные рекомендации по поводу того, как правильно защитить создаваемую интеллектуальную собственность.

Разработчики музейного гида «Маугри» приступили к созданию других вариантов дополненной реальности. Виртуальная сборка и разборка автомата — один из них

Фото: Константин Долгановский

Постоянный представитель фонда в Пермском крае Георгий Полетаев напомнил инноваторам, что заявки принимаются на протяжении всего года, очередное подведение итогов состоится в середине августа. Поэтому, по его словам, у желающих получить грант есть достаточно времени для того, чтобы подготовить необходимые документы.

Среди программ фонда конкурс «Старт» наиболее популярен, его победитель может получить до 9 млн руб. на три года для коммерциализации инновационной идеи.

Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Пермском крае:

— Самое главное требование — это наличие интеллектуальной собственности, своей или заимствованной. Можно воспользоваться интеллектуальной собственностью партнёров — вузов или академических институтов, подписать с ними соглашение о коммерциализации продукта и создавать своё предприятие для организации производства.

Из 9 млн руб., полагающихся каждому победителю, 2 млн руб. даётся на НИОКР (причём до 80% этой суммы можно тратить на заработную плату). На второй год выделяется 3 млн руб. на проведение подготовки к коммерциализации продукта. Чтобы получить деньги на второй год, необходимо либо привлечь инвестора, либо выпустить продукцию на сумму 3 млн руб. Правда, чтобы последний вариант был когда-то реализован, я не слышал.

На третий год можно получить 4 млн руб. на организацию серийного выпуска продукции. Чтобы получить эти деньги, однозначно нужен инвестор.

Сейчас фонд разрабатывает различные модификации программ, и по одному из вариантов на третий год можно получить до 5 млн руб., но потратить эти деньги можно будет только на покупку оборудования. И это при условии, что деньги инвестора тоже будут использованы на приобретение оборудования.

Многие спрашивают, насколько реально получить эту поддержку. В прошлом году было поддержано 10 заявок из 34, но были ситуации, когда подавали восемь заявок и шесть из них были поддержаны.

Многие победители конкурса «Старт» уже достаточно уверенно чувствуют себя на рынке.

К примеру, предприятие «ЭКАТ» Александра Макарова занимается созданием целой группы компаний, формируя вокруг себя инновационную инфраструктуру.

Андрей Дураков (один из основателей проекта «Маугри», навигатора по музеям) в своё время начинал с программы «УМНИК», затем перешёл на «Старт», а сегодня его бизнес заинтересовал США и Европу. Это программный продукт — навигатор по музеям. «В этой сфере пытаются работать многие, но у них нет подобного продвижения. Успех зависит от удачно подобранной команды и правильной стратегии», — говорят организаторы конкурса.

И это лишь часть успешно реализованных инновационных идей.

Программой «Старт» поддерживаются предприятия, которым не более двух лет с оборотом за последний год не более 1 млн руб. Но фонд также допускает к участию физических лиц, если за ними нет действующего предприятия. Автор идеи может подать заявку, и если она будет поддержана, то участникам конкурса даётся месяц на создание предприятия и заключение контракта.

Но есть одно условие: заявитель должен быть в числе авторов разработки. «В любом случае проект должен обладать новизной, и деньги в первый год даются на проведение НИОКР. То есть, если этап НИОКР уже прошёл, можно сразу заявиться на второй год», — уточняет Георгий Полетаев.

Эксперты смотрят на команду, насколько она увлечена своей идеей. Если в выступлении звучит подтекст: «Дадите нам деньги — мы будем этим заниматься», то шанс получить поддержку минимальный. Если заявитель говорит, что команда занимается этой работой вне зависимости от наличия или отсутствия грантовых денег, то фонд смотрит на его заявку более доброжелательно. Потому что основная его задача — сократить время выхода инновационного продукта на рынок.

Есть ещё один важный момент: эксперты осознают, что самый хороший проект может провалить плохая команда, а хорошая команда может «вытащить» даже не очень хорошо проработанный.

Ещё одно предостережение от консультантов — вести себя адекватно.

Георгий Полетаев:

— Если вы заявляете, что ваш продукт уникальный, аналогов которому нет на рынке, то вам, как правило, отвечают: «Тогда это не к нам, а в нобелевский комитет».

Конкуренты есть всегда, надо просто хорошо анализировать рынок, зоны влияния и очень чётко прописать выход на рынок вашего продукта.

Если заявка не прошла в первый раз, ничего страшного. Надо написать заявление на имя генерального директора фонда с просьбой прокомментировать причины отказа. И претензии к работе назовут обязательно. Заявки можно подавать несколько раз. Некоторые проекты наших компаний проходили через экспертизу четыре раза и сегодня успешно развиваются, получив гранты.

Организаторы предупреждают также, что получить деньги практически нереально, если у авторов не оформлено право на интеллектуальную собственность.

«Интеллектуальная собственность для умного и успешного старта», такова была тема выступления представителя юридической компании «Городисский и Партнёры».

Он подчеркнул, что для участников программы «Старт» интеллектуальная собственность является уже не правом, а обязанностью. Заявки на изобретения и полезные модели сегодня являются самыми популярными формами её защиты.

«Патент — документ, который позволяет автору разработки получить уникальную монополию на ограниченной территории на определённый срок. Благодаря патенту можно обойти конкурентов, у которых существенно больше материальных средств и производственных мощностей», — пояснил эксперт, приводя массу примеров из истории крупнейших международных компаний, которые когда-то начинали свой бизнес с такого, казалось бы, забавного изобретения, как механический карандаш компании Sharp.

Консультант особо предупредил о необходимости тщательно соблюдать процедуру патентования. «Очень тяжело что-то запатентовать, когда вы сами об этом уже рассказали. Не надо рыть себе яму и описывать либо в научных статьях, либо на сайте результаты работы над своим ноу-хау. Дело в том, что после этого только в течение шести последующих месяцев вы сможете подать заявку, и то экспертизе придётся доказывать, что вы по какой-то причине раскрыли информацию и что это действительно были вы, а не кто-то другой. Рекомендация одна: лучше сначала отправить заявку, а потом уже раскрывать сведения», — советует эксперт.

Главное — это не должен быть «вечный двигатель», у разработки должно быть практическое применение.

В рамках программы «Старт» можно говорить также об объектах авторского права, к которым относятся произведения литературы, науки и искусства. «Если в вашей программе есть не только технические решения, но и какой-то информационный продукт, то вполне возможно представить одним из результатов интеллектуальной деятельности свидетельство, к примеру, на компьютерную программу, относительно которой сохраняются авторские права. Она охраняется так же, как авторские права на произведения литературы», — подсказывает юрист.