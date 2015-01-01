Марк де Мони: Я продолжаю служить Пермскому театру оперы и балета Топ-менеджер театра переходит на продюсерскую работу, но при этом надеется, что его участие в деятельности театра только усилится

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Марк де Мони, до сегодняшнего дня занимавший должность генерального менеджера Пермского театра оперы и балета, возглавит продюсерское бюро в Париже, главной задачей которого будет продвижение пермского театра и его творческих коллективов за рубежом. При этом де Мони продолжит курировать ключевые процессы в театре: планирование сезонов, выпуск новых постановок, подготовку и проведение Дягилевского фестиваля. Это решение принято в целях реализации долгосрочной стратегии развития театра. Марк де Мони подробно рассказал «Новому компаньону» о своих планах, новом статусе и своём видении вектора развития Пермского театра оперы и балета.

Марк де Мони

— Что побудило вас изменить свой статус и заняться созданием продюсерского бюро в Париже?

— Недавно в театре появился новый исполнительный директор — Андрей Борисов. Каждое подобное назначение становится поводом для пересмотра кадровых полномочий, и мы такой пересмотр провели. Однако идея создать специальную структуру за рубежом, которая занялась бы продвижением гастрольной деятельности театра и его совместных с зарубежными театрами и фестивалями проектов, зрела давно, и мы даже уже сделали несколько шагов в сторону её реализации.

— С чем связана необходимость создания такой структуры?

— Стратегия развития театра заключается в том, чтобы упрочивать нашу базу здесь, в Перми, и одновременно наращивать наше присутствие в Европе.

В Перми мы стремимся максимально реализовать творческие возможности всех наших коллективов: двух оркестров — Большого и MusicAeterna, двух хоров, балета, оперной труппы, а также нарастить материальную базу, упрочить материальное положение театра — это связано в первую очередь, конечно же, со строительством новой сцены. Пермь — наш плацдарм, и мы здесь надолго.

Что же касается Европы, то мы там очень востребованы, причём не как один из многочисленных коллективов-гастролёров, а как носители определённой миссии — нового подхода к музыке, к нашему делу. Ведущие театры и фестивали хотят работать с нами, зовут поделиться опытом.

Так что у нас напряжённая жизнь в двух «измерениях», и она будет всё более напряжённой. Мы транслируем в Европу то, что наработано здесь, в Перми, и смотрим на это как на продолжение Дягилевского духа. Мы, как и Дягилев, представляем на Западе достойное лицо России. До нас за рубежом мало кто слышал о Перми, но сейчас о ней узнают всё больше — благодаря Теодору Курентзису и оркестру MusicAeterna.

Две наших ипостаси — не взаимоисключающие, а, напротив, взаимодополняющие. Выезжая в столицы и за рубеж, мы привлекаем внимание общественности, СМИ, инвесторов к пермскому театру. За счёт сильного бренда, который мы создали и развиваем, мы приносим в Пермь интерес, ресурсы, средства.

— Как будет строиться ваша работа в Париже?

— Пока я — единственный сотрудник нового продюсерского бюро, но по мере необходимости я буду приглашать коллег. Уже есть три человека на примете. Кроме того, там же зарегистрирован фонд поддержки MusicAeterna, председателем которого стал интендант Венского Концертхауса Маттиас Наске.

Гастрольные планы оркестра MusicAeterna построены до 2020 года включительно, это горизонт планирования, соответствующий крупнейшим западным оперным домам и фестивалям. Чтобы в этом контексте работать с коллегами на равных, надо находиться с ними в постоянном контакте. Когда постоянно приходится ездить на встречи в Европу из Перми, это не самый эффективный способ работы.

— Я правильно понимаю, что вы, условно говоря, отвечаете за то, что происходит «там», а Андрей Борисов — за то, что происходит здесь?

— Мы оба считаем себя инструментами для реализации творческих замыслов Теодора Курентзиса. В силу своего опыта и экспертных знаний я делаю то, что не требует финансовой подписи: координирую планирование сезона, веду переговоры по совместным проектам и гастролям. Каждый день, независимо от того, где я нахожусь, я на связи с созданным мною продюсерским отделом театра. Сейчас мы уже обеспечиваем постановки следующего года. Я буду обязательно приезжать перед каждой премьерой, чтобы убедиться, что работа организована должным образом.

Это касается и Дягилевского фестиваля, который я получил в наследство от Олега Романовича Левенкова. Вместе с фестивальным отделом театра мы уже практически спланировали фестиваль следующего года, и я считаю это большим прорывом.

— Каковы главные события театрального сезона 2017/2018 года?

— В следующем сезоне мы представим барочную оперу «Фаэтон» Жана-Батиста Люлли в постановке Бенджамина Лазара и Венсана Дюместра — это совместная работа с его коллективом Poème Harmonique и с театральным департаментом Версальского дворца. Премьера в Перми пройдёт в марте 2018 года, а в Версале — в конце мая.

Оперу Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке прославленного режиссёра Ромео Кастеллуччи мы представим на открытии Дягилевского фестиваля — 2018. Этот спектакль — совместная продукция Пермского театра оперы и балета и оперного театра города Лион (Франция); премьера в Лионе состоялась в начале года. В главной роли — знаменитая французская актриса театра и кино Одри Бонне.

В конце сезона должны выйти две балетные премьеры: балет Леонида Десятникова под названием «Опера» в постановке Алексея Ратманского и балет Римского-Корсакова «Шахерезада» в постановке главного балетмейстера нашего театра Алексея Мирошниченко.

Кроме того, в первой половине сезона будет премьера детского спектакля «Сад осьминога». Его поставят Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, которые уже сделали у нас замечательный детский спектакль «Путешествие в страну джамблей».

— Каковы ваши ближайшие продюсерские планы?

— В начале июня к нам приедет режиссёр Питер Селларс, чтобы начать репетировать оперу Моцарта «Милосердие Тита», премьера которой состоится на Зальцбургском фестивале 27 июля. Весь мир соберётся на оперу в исполнении молодого оркестра из русской провинции. Это будет сенсация.