Концерты высокого стиля Уже в восьмой раз Пермская краевая филармония провела Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

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Сказать, что это событие традиционное, будет даже не совсем верно: вернее — событие со своими традициями. Каждый, кто бывал на концертах Национального филармонического оркестра России (НФОР) в Перми прежде, с радостью узнаёт эти традиции: он уже знает, что все вручённые ему роскошные букеты Владимир Спиваков раздарит коллегам-женщинам, а на бис выйдет только после того, как его вызовут на поклон три раза, ничуть не меньше.

Концерты Владимира Спивакова — среди самых «цветочных» событий Перми: заваливать музыкантов букетами начинают сразу же после первого исполненного произведения. Пермяки любят Спивакова не только как музыканта, но и как носителя высокого концертного стиля: безупречный фрак индивидуального дизайна, классические манеры — обязательные рукопожатия и обмен парой реплик со всеми музыкантами первого ряда после исполнения каждого произведения — тому пример. Меломанам импонирует и дирижёрская манера руководителя НФОР: балетная стать и почти танцевальные стремительные па Спивакова даже стали темой для дружеского шаржа, на котором дирижёр, держа в вытянутой руке свою палочку, делает «ласточку» перед пюпитром.

Если же говорить о талантах Спивакова как руководителя большого всероссийского фестиваля, который в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» путешествует по городам России и никогда не обходит Пермь стороной — благодаря Пермской филармонии и поддержке Министерства культуры Пермского края, то здесь невозможно не восхититься его умением создать блестящую программу и пригласить звёздных солистов. Выбор произведений безупречен: великие симфонии сменяются мелодичнейшими концертами, популярная классика — сложной музыкой ХХ века. Среди солистов преобладает молодёжь, но непременно присутствуют прославленные в мире звёзды.

В первый вечер нынешнего фестиваля, 23 мая, такой звездой была Клара-Джуми Кан, молодая скрипачка из Германии, лауреат последнего, XV Международного фестиваля им. Чайковского. Тому, кто хочет узнать с помощью живого примера, что такое виртуозность, непременно следовало быть на этом концерте. Его открыл красивейший, но не самый раскрученный концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха, и каждый, даже не самый продвинутый зритель смог почувствовать и оценить эту красоту, в основном благодаря солистке, чьи пассажи были изящными и в то же время очень лёгкими и естественными.

Блестящий концерт сменили вещи популярные, но требующие не меньшей виртуозности: Интродукция и Рондо каприччиозо Сен-Санса и «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате. Публика одновременно радовалась, узнавая популярную музыку, и восторгалась её небанальным исполнением.

Всё второе отделение заняла Пятая симфония Чайковского. Она, конечно, не раз звучала в Большом зале Пермской филармонии, но это музыка, которую можно слушать бесконечно. Чайковский — «фишка» НФОР, точно так же, как «фишка» другого коллектива Владимира Спивакова — камерного оркестра «Виртуозы Москвы» — итальянская музыка. В Чайковском музыканты буквально купаются, «ныряя» порой на опасные глубины. Диву даёшься, как такой позитивный, солнечный, жовиально-витальный, «моцартовский» музыкант, как Спиваков, раскрывает чёрные бездны самой глубокой, философской и бесконечно русской симфонии Чайковского, мгновенно перестраиваясь на танцевальную лёгкость и текучую сладость в третьей части — вальсе.

Программа второго дня была похожей на программу первого: сложная музыка ХХ века («Просветлённая ночь» Шёнберга), затем красивый инструментальный концерт, затем — грандиозная симфония. В качестве приглашённого солиста выступил 14-летний Роман Борисов из Новосибирска, который солировал в 23-м Концерте для фортепиано с оркестром Моцарта. Исполнял, что греха таить, по-ученически; над легато в медленной части, например, надо ещё изрядно поработать. Но у Спивакова свои принципы: он справедливо считает, что вундеркиндам необходима практика выступления с ведущими оркестрами на большой сцене. Концерт Моцарта сам по себе так красив, что хочется абстрагироваться от отдельных огрехов. Лишь бы у юноши не началось головокружение от успеха: в перерыве он вовсю раздавал в фойе автографы.

Завершила концерт Четвёртая симфония Малера, и это — пермский концертный парадокс: менее месяца назад ту же симфонию в том же зале исполнял оркестр Мариинского театра, а через год этим произведением закроет XII Дягилевский фестиваль оркестр MusicAeterna. Такая концентрация «Четвёртых…» Малера говорит об интенсивности концертной жизни в Прикамье, где публика получает возможность не только слушать живое исполнение великой классики, но и сравнивать разные трактовки.

Несмотря на мощное звучание оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в исполнении НФОР и Спивакова были свои достоинства: они играли более лирично, более выразительно. Их «Четвёртая…» Малера была более человечной, чем у петербуржцев, более близкой слушателю.

Вторая половина фестиваля была построена на лёгкой музыке: звучали хитовые оперные арии, джаз, музыка кино. На третий фестивальный день состоялся вокальный вечер, где блистали победители последнего сезона «Большой оперы» на телеканале «Культура». Ксения Нестеренко и Тигран Оганян появились в Перми в буквальном смысле «по многочисленным просьбам зрителей»: изначально их концерт планировалось провести в Полазне, но пермская публика взмолилась: так хотелось живьём увидеть — и, главное, услышать — телезвёзд! Организаторы «переиграли» программу фестиваля и не прогадали: зал был полнёхонек, а публика — восторженная до настоящей экзальтации, аплодировать порой начинали ещё до того, как дирижёр опускал палочку, крики «Браво!!!» буквально оглушали.

Звучала самая сладкая оперная музыка: программа из популярных арий и дуэтов была прослоена мелодичными увертюрами и интермеццо. Ксения Нестеренко в очередной раз доказала, что она не только чрезвычайно одарённая певица, но и умница: прекрасно понимает, что одного голоса для оперной карьеры недостаточно, важно ещё и мастерство, хорошая школа. Такое умение управлять своим голосом, укрощать его, использовать все его возможности демонстрирует не каждая столичная дива, а ведь Ксения совсем юная, да ещё из провинции! Жаль, что на концерте звучала только итальянская и французская музыка: было бы интересно и наверняка очень приятно услышать эту певицу в русском репертуаре.

Что же касается её коллеги и соперника в телевизионном конкурсе Тиграна Оганяна, то он — стопроцентный итальянец и внешне, и по голосу — сладкий, рассыпчатый, сахарный тенор, сильный и красивый. На бис он спел арию Калафа из «Турандот» Пуччини, ту самую Nessun Dorma, которой завершали свои знаменитые концерты три великих тенора — Паваротти, Доминго и Каррерас; НФОР же на бис завершил вечер интермеццо из сарсуэлы Хименеса «Свадьба Луиса Алонсо», которое прозвучало с феерическим драйвом, не хуже, чем «Тамерлан» у Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан.

Кстати, полазненцы вовсе не были обижены тем, что Ксения Нестеренко и Тигран Оганян провели этот вечер в Перми: при поддержке правительства Пермского края на следующий день маэстро и НФОР отправились в этот посёлок с известной пианисткой Екатериной Мечетиной. Кроме того, по традиции в рамках проекта филармонии «Виртуальный концертный зал» состоялись прямые трансляции концертов в Пермский край: города Чернушку, Березники, Кунгур и Губаху, посёлки Полазна и Ильинский.

Завершился фестиваль джазовым вечером с участием трубача Вадима Эйленкрига, который солировал в собственной сюите «Открытки из Нового Орлеана», где мастерски аранжировал для симфонического оркестра, трубы и фортепиано самые знаменитые джазовые мелодии. Сказать, что Эйленкриг играл хорошо, будет несправедливо сухо. Он играл… стильно, по-пижонски, показывая, что джаз — это не просто музыка, но образ жизни.

Во втором отделении Спиваков с оркестром проделали фокус, который уже однажды, на фестивале 2011 года, прекрасно прошёл в Перми на аналогичном фестивале: выступили в роли коллективного тапёра во время показа фильма Чарли Чаплина. В прошлый раз это были «Огни большого города», сейчас — первый полнометражный фильм Чаплина «Малыш». В очередной раз зрители убедились, что юмор Чаплина не скисает со временем — хохот в зале раздавался всё чаще; что фильмы надо непременно смотреть на большом экране, а немые фильмы — с живой музыкой.

В эти дни часто доводилось слышать сетования о том, что фестиваль Спивакова совпадает по времени проведения с Дягилевским. Что ж! Это плата за возможность проводить в Перми концерты по-настоящему великих музыкантов. И у Владимира Спивакова, и у Теодора Курентзиса планы очень плотные и свёрстаны на несколько лет вперёд, и если их концерты и совпадают, то это ещё один показатель того, что культурная жизнь Перми насыщена, как и должно быть в культурной столице.