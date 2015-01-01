Никто не останется равнодушным В Перми открылся Большой благотворительный фестиваль

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Он действительно большой: торжественное открытие состоялось 26 мая, а завершится официальная программа фестиваля 15 сентября. В этом году нужно собрать средства для двоих: 14-летней Жени Агишевой из Кудымкарского района на регулярные дорогостоящие обследования после онкологической операции и Максима Белого, известного пермского шоумена, ведущего многих благотворительных мероприятий города. Главная идея фестиваля — объединить всех в борьбе с раком.

Собственно, фестиваль стартовал уже 25 мая: в торговом центре «Галерея» публику ждали пермские дизайнеры, художники, хендмейдеры, проводившие всевозможные мастер-классы — от плетения модных косичек до интерактивной модной выставки. Вход был свободный, но организаторы надеялись, что гости не пройдут мимо стеклянных кубов для сбора средств.

А вот 26 мая с 19:00 в «Галерею» впускали по билетам, каждый из которых стоил 1 тыс. руб.

Пока публика осматривалась, знакомилась со стендами организаций «Берегиня», «МечтаЯжить», «Диабетическое общество Пермского края», «КотоФей», «Красный Крест», разглядывала картины на выставке «Пермские художники против рака», прошла пресс-конференция и началась торжественная часть. Правда, началась она с вполне живого и непринуждённого барабанного шоу: группы «Давлет Хан» не было, её заменили пермские музыканты, которые вытащили зрителей на сцену и, вручив им инструменты, сымпровизировали номер. Публика отзывалась живо и трясла маракасами, пританцовывала и наигрывала на барабанах с видимым удовольствием.

Торжественную часть открыла Татьяна Марголина, затем собравшихся приветствовали представитель губернатора в Законодательном собрании Пермского края Анатолий Маховиков, заместитель главы города Людмила Гаджиева, а депутат Законодательного собрания Валерий Трапезников выступил с довольно пространной речью. Читали вслух правительственную телеграмму из Москвы — от Игоря Сапко и приветственное письмо от Игоря Шубина.

Знаком «Благотворитель» наградили тех, чьё участие в Большом благотворительном фестивале за прошедшие пять лет нельзя не оценить по достоинству. Среди награждённых — журналист «Нового компаньона» Юлия Баталина. И мы об этом не промолчим.

Официальная часть вечера, впрочем, не затянулась, прошла довольно живо, а потом начался концерт, в котором участвовали и профессионалы, и любители. Профессионалы танцевали аргентинское танго, Александр Тыщик и Айкуи Агаджанян пели, пермские дизайнеры представляли свои модели.

Среди любителей же оказались вполне деловые и хорошо поющие люди Лариса Рослякова, Олег Мясников, Олег Есюнин, Ольга Колоколова.

Следующее крупное событие в рамках фестиваля пройдёт 10 июня на арт-марафоне «Пермской ярмарки». Половина суммы, вырученной от продажи картин, пойдёт благополучателям фестиваля.

Фестиваль постарался объединить вокруг себя весь город, никого не оставив равнодушным, привлечь каждого, кто хочет помочь — пусть небольшой, посильной суммой. Можно, например, участвовать в пожертвовании путём отправки SMS-сообщения на короткий номер 7715 с текстом, например «Берегиня ББФ», и через пробел — сумма пожертвования. Не стесняйтесь малых взносов — это лучше, чем остаться безучастным. И конечно, вы всегда можете перечислить средства на счета фонда «Берегиня» и личный счёт Максима Белого. Своего расчётного счёта у фестиваля нет.

Лиана Шайх, организатор Большого благотворительного фестиваля:

— Почему фестиваль растянулся на три месяца? Сегодня сложная экономическая ситуация. Благотворителей мало, и суммы уменьшились. Если раньше за неделю могли собрать более миллиона рублей, сейчас это крайне сложно. В прошлом году мы не смогли в срок закрыть потребности всех благополучателей, в итоге фестиваль длился столько, сколько потребовалось времени на выполнение всех обязательств. В этом году мы взяли всего двух благополучателей и растянули фестиваль на три месяца, наполняя его мероприятиями для совершенно разной аудитории.

Помочь Жене Агишевой:

Отправьте SMS на короткий номер 7715 с текстом: Берегиня [пробел] ББФ [пробел] сумма. Например: Берегиня ББФ 500.

Или перечислите любой взнос по этим реквизитам:

Благотворительный фонд «Берегиня»

ИНН/КПП 5903093774/590501001

ПАО «Сбербанк России»

Р/сч 40703810649770000700

К/сч 30101810900000000603

БИК 045773603

В назначении укажите: благотворительное пожертвование для Е. Агишевой ББФ.

Помочь Максиму Белому:

Перечислите любой взнос по этим реквизитам:

Номер карты для перечисления средств — 4276 4900 1449 2906

Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк России»

Максим Александрович Б.

Привязка по телефонному номеру: +7-912-98-15-777.