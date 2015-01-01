Два парохода 2017 год даёт хороший повод задуматься о судьбе пермского речного транспорта

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Вместо предисловия

Автор этих строк — пермяк в четвёртом поколении. Может, это недостаточный повод для гордости, но таких осталось немного. Когда мои прадеды (по маминой линии) обосновались на ул. Пермской (в советские годы — ул. Кирова), наш город ещё был столицей губернии, и жило в нём менее 100 тыс. человек. Уже потом, в годы индустриализации, а особенно после эвакуации в Пермь многих заводов из атакуемых фашистами регионов СССР, город растянулся более чем на 70 км вдоль Камы и стал домом для миллиона новых пермяков. Именно тогда, спустя девять лет после Великой Победы, я появился на свет.

Фото: Константин Долгановский

Много камской воды утекло с тех пор. Жизнь подарила мне возможность побывать на всех континентах Земли, увидеть сотни городов, но лишь возвращаясь на улицы Перми, я чувствую, что наконец-то дома!

Между тем не всё, что происходит с Пермью и нашим краем, вызывает у меня позитивные эмоции. Нередко люди, получившие право принимать решения за других, делают это без должной заботы о нашей земле, без искренней любви к здесь живущим, без уважения к местным традициям и ответственности за будущее малой родины. Подобные управленческие «издержки» трудно объяснить «проблемами глобализации», «скудостью бюджета» и «нашим непростым временем».

Цикл «Моя Пермь» — это серия публикаций на темы прошлого, настоящего и будущего Перми, мой субъективный взгляд на то, что с рождения и до самого конца было, есть и будет моим родным домом.

* * *

Детский садик, ставший для меня первым опытом жизни в коллективе, размещался в перестроенной большевиками часовне равноапостольного Стефана Великопермского (теперь там опять часовня), невдалеке от крутого берега Камы. Именно туда по Комсомольскому проспекту парочками водили нас, маленьких пермяков, к скверу у галереи (бывший губернский Кафедральный собор). Там, на продуваемом ветрами пространстве, открывалась панорама величественной уральской реки километровой ширины. По ней с ранней весны до поздней осени беспрерывно сновали десятки судов — от тихоходных буксиров с огромными плотами таёжного леса до белоснежных пассажирских лайнеров.

Я вспомнил эту картинку из далёкого детства, когда случайно обратил внимание на мало кем замеченную дату. Ровно 200 лет назад, в 1817 году, в прикамском посёлке Пожва спустили на воду два парохода. После чего это подлинное инженерное чудо позапрошлого века явило себя Перми, произведя настоящий фурор среди обитателей губернской столицы. Стар и млад, невзирая на сословные различия, толпились тогда вдоль левого берега полноводной реки, наблюдая, как «дефилируют» перед ними мирового уровня образцы индустриальных возможностей уральских мастеровых. К слову, по тем временам самоходные суда были не менее ярким зрелищем, чем век спустя полёты самолётов или старт ракет на заре космонавтики.

Для многих пермяков в годы моей молодости жизнь Камы являлась частью их личного бытия. Одни сами работали в Камском речном пароходстве (среди них первый и второй постсоветские губернаторы — Юрий Кузнецов и Геннадий Игумнов), другие (лесники, шахтёры, строители) с помощью речного флота перевозили грузы, третьи использовали водный транспорт как удобное, надёжное и недорогое средство передвижения. Наконец, отдых на речных теплоходах был настолько популярен, что в Пермь в те годы съезжались со всего Советского Союза!

Нынешнее состояние Речного вокзала ярко характеризует положение с речными перевозками в Пермском крае

Фото: Константин Долгановский

Кстати, я сам впервые попал в Москву именно по Каме (было это в конце 1950-х годов). Тогда колёсный пароход с прогулочными палубами и уютными ресторанами показался мне, пятилетнему мальчику, сказочным дворцом.

Тогдашний Речной вокзал был одним из популярнейших мест города. Его здание вписалось в площадь перед первым железнодорожным вокзалом Перми (где бывали и члены императорской фамилии, включая коронованных особ). В 1970—1980-е годы на Речном вокзале бывало многолюдно даже зимой (благодаря популярности огромного ресторана на втором этаже и разнообразных художественных экспозиций на первом). Летом же у его железобетонных причалов почти беспрерывно звучала музыка — публика встречала и провожала многопалубные теплоходы, скоростные «Ракеты» и «Метеоры».

Но грянул распад СССР, пришёл «дикий» рынок. Движение по главной речной артерии Западного Урала зримо сокращалось. Причём в 1990-е здесь отмечались даже случаи натурального пиратства, словно мы вернулись во времена Разина и Пугачёва. Опустевший Речной вокзал стал для его хозяев обузой и во времена губернатора Олега Чиркунова был трансформирован в эпицентр «пермской культурной революции» — Музей современного искусства. В итоге уже при бывшем главе региона Викторе Басаргине туда хотели втиснуть краевую художественную галерею, но из-за вполне обоснованных протестов пермской общественности отказались от такой затеи и по сути махнули на Речной вокзал рукой.

Похожая история, кстати, произошла и с соседним историческим зданием железнодорожного вокзала Пермь I. Если прибавить сюда растянувшуюся на десятилетия «мыльную оперу» строительства нового аэропорта и реконструкцию стоящего на Транссибе вокзала Пермь II, то станет понятно укореняющееся среди пермяков ощущение транспортного тупика, в который превратилась былая столица Урала.

Но вернёмся к труженице Каме и её пароходам (точнее, теплоходам). Пока отечественный речной флот тихо уплывал в Лету, в Европе наблюдались иные процессы: от Голландии и Германии до Венгрии и Румынии реки до сих пор бойко бороздят мощные водные грузовики и элегантные плавучие отели. Речная инфраструктура и сами суда заботливо поддерживаются на уровне, достойном XXI века, а водный транспорт сохраняет необходимую при капитализме рентабельность.

Не случайно высшее руководство России всерьёз озаботилось проблемой возрождения речного транспорта. Так, 15 августа 2016 года, выступая на президиуме Госсовета в Волгограде, президент Владимир Путин обратил особое внимание руководителей российских регионов и членов правительства страны на необходимость системного развития внутренних водных путей, вдоль которых проживает 80% населения России и производится 9/10 её ВВП!

Между тем, из одной Москвы со всеми российскими проблемами не разберёшься. Тем более что они в каждом из регионов страны имеют различные масштабы, остроту и способы решения. Одно дело — соседние Кировская и Свердловская области (со сравнительно небольшими потенциальными возможностями речного флота), совсем другое — наш Пермский край. Не решить эту проблему надеждами на одних лишь местных частных инвесторов. Слишком много дорогостоящих инфраструктурных вопросов накопилось за прошедшие годы.

Возможно, настала пора присмотреться к данной теме на краевом уровне, подумать о совместных действиях с такими естественными партнёрами, как наши соседи по Волжско-Камскому бассейну, привлечь к теме соответствующие ведомства и хорошо известные корпорации мирового масштаба?

Наконец, следовало бы серьёзнее отнестись к туристической перспективе Камы и в любом случае привести в должный вид набережную Перми, находящуюся в состоянии, позорном для нашего далеко не бедного города.

* * *

Вместо заключения

Перед тем как написать этот текст, я снова побывал на Соборной площади Перми. Кама внешне осталась такой же, только мостов через неё за полвека прибавилось да правый берег стал более застроен, чем во времена моего детства. Но, увы, выглядит наша могучая — одна из крупнейших в Европе — река как заброшенный тракт. Лишь изредка, как бы случайно, появляются на камской глади некие рукотворные плавучие средства и вскоре исчезают, словно непрошеное видение. Во всяком случае, за всё время, пока я обозревал камские просторы, на них не появилось ни одного парохода.