Чусовой на продажу Город, получивший статус территории опережающего развития (ТОР), активно привлекает инвесторов

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В марте моногород Чусовой получил статус ТОР, на ближайшие 10 лет взяв на себя повышенные обязательства по развитию территории. К 2026 году здесь должно быть создано до 3000 рабочих мест и вложено 40 млрд руб. инвестиций. В гонку моногородов, возможно, уже в 2017 году включатся Нытва и Юго-Камский. Обширные налоговые льготы, предоставленные государством, моногорода должны будут отработать по полной программе. Если же за два года у ТОР не появится ни одного резидента, то статус территории опережающего развития будет утрачен. Поэтому федеральные эксперты советуют с ходу, с колёс, начать активно «продавать» ТОСЭР «Чусовой». Процесс продажи уже начался. На выездной сессии Петербургского международного экономического форума, проходившей на минувшей неделе в Перми, город был представлен во всём его инфраструктурном и индустриальном великолепии.

В Чусовом есть богатые традиции, а недостатки территории, по мнению руководства района, можно превратить в достоинства

Фото: Алексей Гречищев

Из металлургов — в парикмахеры

По словам главы Чусовского района Сергея Белова, в советское время Чусовой был промышленным центром Горнозаводской агломерации, численность населения которой составляла 180 тыс. человек. Сегодня ситуация кардинально изменилась. «Мы получили массовые сокращения на градообразующем предприятии. Завод не реализовал свой проект трубно-сталеплавильного комплекса и за два года сократил более 2000 квалифицированных металлургических кадров», — рассказывает Белов.

На вопрос, как будут трудоустроены порядка 2000 сокращённых металлургов, представители ОМК отвечают, что среди уволенных были не только металлурги, но и бухгалтеры, экономисты. Между тем Чусовской центр занятости предлагает бывшим сотрудникам завода возможность переучиться, например получить профессии из сферы услуг — парикмахера и маникюриста. Можно предположить, что эти профессии заинтересуют далеко не всех сокращённых. Чусовские власти признают, что вопрос занятости в городе стоит очень остро. Но есть надежда, что получение нового статуса поможет трудоустроить чусовлян.

Уже сейчас у Чусового есть несколько сильных сторон. Здесь готовят спортсменов мирового уровня, работают горнолыжные курорты, действует спортивная трасса, есть несколько инвесторов, готовых к запуску индустриальных площадок, развита инженерная инфраструктура.

Фото: Алексей Гречищев

«Все минусы территории можно превратить в плюсы», — заявляет Сергей Белов, отметив, что сегодня стать резидентом ТОСЭР может стать практически любая коммерческая организация, в том числе кредитная, страховая, финансовая. «Регистрация лица осуществляется на территории городского поселения. При этом юридическое лицо не должно являться ни градообразующим предприятием, ни его дочерней структурой», — заявляет Белов.

Как отмечает зампредседателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, 28 апреля требования к резидентам ТОСЭР изменились и теперь объём инвестиций в первый год работы резидента должен составить 2,5 млн руб., при этом должно быть создано не менее 10 рабочих мест (ранее требования были в два раза выше: объём инвестиций 5 млн руб. и количество трудоустроенных людей — 20).

Среди привлекательных для инвесторов сторон ТОСЭР Белов выделил возможность сокращения сроков проверок контрольными органами, организованное железнодорожное сообщение, богатую минерально-сырьевую базу (гипс, известняк, глина, песчано-гравийные смеси).

Сергей Белов, глава Чусовского района:

— Сегодня Чусовой — это парк парков, средоточие инвестиционных площадок, которые смогут вместить всех желающих. Коротко скажу об основных. Это «Агропарк», индустриальные парки «Лямино», «Вильвенский», площадка «Южная», расположенная на транзитной трассе, по пути из города Лысьвы. «Лямино» — практически созданный индустриальный парк с готовой инженерной инфраструктурой. Здесь построены новые очистные сооружения, которые могут принимать практически любой объём промышленных стоков. «Агропарк» уже нашёл якорного резидента. ООО «Тепличный комплекс «Чусовской» заключило договор аренды 40 га сроком на пять лет с правом выкупа участка. Инвестор построит несколько теплиц, в которых будет выращивать овощи. При этом площадь агропарка — 70 га, и он готов принять других резидентов — здесь могут быть расположены как овощеводческие хозяйства, так и предприятия-упаковщики. Парк «Вильвенский» также оборудован всей инженерной инфраструктурой.

Земля и кадры — со скидкой

По словам главы района, арендованные площади резиденты ТОР смогут получить в собственность, причём по низкой цене.

«Участки можно будет выкупить в рамках земельного законодательства без всяких проблем. Цена выкупа тоже небольшая, поскольку мы по каждой площадке сейчас меняем кадастровую стоимость на меньшую», — говорит глава района.

«Что касается трудовых ресурсов, то у нас освободилось более 2000 профессиональных кадров, которые могут работать на металлообработке, да и на любой обработке. И они сегодня гораздо дешевле, чем в других городах Пермского края. А это напрямую скажется на себестоимости вашей продукции. Всё, что нужно для обучения, в районе тоже есть», — заявляет Белов.

В заключение глава района заявил, что лично готов помочь потенциальным резидентам: «Если у вас что-то не получается, вы делаете звонок другу, на мой личный сотовый телефон».

Под угрозой — тысячи

Ирина Макиева рассказала об истории возникновения проекта поддержки моногородов на уровне Федерации: «Наверное, впервые мы услышали об этой проблеме в 2008—2009 годах, когда заговорили о таких моногородах, как Пикалёво, Тольятти, Байкальск. Тогда закрылись многие предприятия Северо-Запада, начались массовые сокращения, трудоустроиться было невозможно. Затем мы услышали про КамАЗ, АвтоВАЗ. Помните ситуацию, когда тысячи работников были под угрозой увольнения? В те годы был сформирован список моногородов в РФ. Сейчас их в перечне 319. Мы зафиксировали этот список на несколько лет».

По словам Макиевой, «промышленность циклична, один год металлурги живут «жирно», другой — химики». Ставить в зависимость от одного градообразующего предприятия целый город нельзя, нужно создавать альтернативу. «Важно подобрать такой вид альтернативной деятельности в городе, чтобы персонал, который работает на градообразующем предприятии, примерно был близок к этой отрасли по специфике работы», — говорит Макиева.

Фото: Алексей Гречищев

При этом многие в регионах не знают о механизмах господдержки, которые существуют на федеральном уровне. «Знание — сила. Вы должны знать, как взять деньги, как это сделать быстро, как это сделать выгодно», — говорит федеральный эксперт.

Среди плюсов ТОСЭР «Чусовой» Макиева выделила то, что в городе сохранилась развитая инженерная инфраструктура серьёзного промышленного центра: «Когда инвестор, желающий построить завод, идёт за кредитом, он понимает, что внутри проекта «сидит» и дорога, и энергетика, и вода, и тепло. Если ты приходишь на готовую площадку — сократи свой кредит на эту сумму. Экономия — как минимум 10% от стоимости проекта».

О налоговых льготах, предоставляемых резидентам ТОР, Макиева сообщила вкратце: «Самое экономически выгодное — это страховые взносы. Их вы экономите в четыре раза». Эксперт сообщила также о льготных ставках по кредитам, предоставляемых резидентам ТОР Фондом развития промышленности (5% в рублях со сроком до пяти лет) и Фондом развития моногородов (5% на срок до восьми лет).

Кроме того, федеральный бюджет через Фонд развития моногородов оплачивает на 95% подведение инженерной инфраструктуры при условии, что потом «инженерка» будет числиться на балансе муниципалитета.

Илья Кривогов, гендиректор НКО «Фонд развития моногородов», отметил, что помимо финансирования инфраструктуры для бизнеса Фонд развития моногородов может непосредственно профинансировать инвестпроекты. «Мы можем построить любую инфраструктуру для предприятия. Это и железные дороги, и тепло, и водоотведение. Основное условие — это наличие потребителя. Мы не можем строить дорогу в никуда», — говорит Кривогов.

Уже сейчас ТОСЭР «Чусовой» заключила порядка 20 договоров о намерениях с потенциальными резидентами. «То, что город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, даёт нам шанс привлечь на площадку мелкий и средний бизнес, который может создать от 10 до 100 рабочих мест», — говорит управляющий директор ОАО «ЧМЗ» Владимир Кирзнер.

Кто следующий?

В Пермском крае всего 10 моногородов, шесть из них (Чусовой, Красновишерск, Нытва, Очёр, Тёплая Гора и Уральский) относятся к территориям с наиболее сложным социально-экономическим положением. Ещё четыре — Юго-Камский, Пашия, Александровск, Горнозаводск — относятся ко второй категории моногородов, меры поддержки по которым ещё не вполне законодательно оформлены.

Как сообщила в ходе одного из заседаний комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края первый заместитель министра территориального развития Пермского края Светлана Усачёва, сейчас разрабатывается заявка на создание ТОР в Красновишерске, а до конца года планируется рассмотреть возможность подачи заявок в Минэкономразвития по Нытве и Юго-Камскому.

В посёлке Тёплая Гора, несмотря на желание жителей, ТОР создаваться не будет. Команда территории прошла обучение в Сколково, однако, по словам Усачёвой, амбициозных задач по созданию ТОСЭР «Тёплая Гора» не ставилось изначально, так как кроме единственного потенциального инвестора, реализующего в посёлке инвестпроект Пермского щебёночного завода, желающих развивать там бизнес не нашлось. «К тому же Тёплая Гора находится на границе со Свердловской областью, где в Краснотурьинске уже создана такая территория», — говорит эксперт.

В Чусовом готовят спортсменов мирового уровня, работают горнолыжные курорты, действует спортивная трасса

По словам Усачёвой, в Федеральном законе №473 прописано, что с 1 января 2017 года территории опережающего развития будут создаваться и в моногородах второго уровня, к которым относятся Юго-Камский, Александровск, Горнозаводск и Пашия. Однако для этого необходимо ещё внести изменения в законодательство, которые пропишут льготы для этих территорий.

Уже решается вопрос по Юго-Камскому. Так, сейчас прорабатывается вопрос о подготовке генерального соглашения с Фондом развития моногородов о привлечении федерального ресурса на строительство инфраструктуры для бизнеса в этом моногороде (там развивается туристический бизнес). «Мы рассматриваем и создание территории опережающего социально-экономического развития в Юго-Камском. Ждём конкретных мер», — говорит Усачёва.

По словам эксперта, по каждому моногороду на федеральном уровне утверждается паспорт проекта, в котором прописаны планы создания в нём рабочих мест. Так, по паспорту в Пашии должно быть создано 100 рабочих мест до конца 2018 года. А в моногородах региона по тем же требованиям нужно создать всего 2080 рабочих мест за два года.

Комплексная программа развития моногородов включает в себя ещё несколько любопытных мероприятий: с целью повышения комфортности городской среды в каждом из них запланирован ремонт центральной улицы, а также ремонт «входной группы, мест ожидания и зоны регистрации» в местных поликлиниках. Из дорожного фонда Пермского края в 2017 году 10 моногородам на эти цели выделено порядка 100 млн руб.

Кроме того, по словам Усачёвой, Минпромторгом и Минздравом РФ рассматривается вопрос об оснащении всех моногородов по потребности машинами скорой помощи.