Снесли глав В муниципалитетах срываются конкурсы по назначению руководителей территорий

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В прошлую пятницу, 26 мая, в Лысьве конкурсная комиссия не смогла отобрать двух кандидатов на должность главы городского округа. Двое из шести кандидатов должны были набрать минимум семь голосов, чтобы пройти в следующий тур. Однако это сделал только один кандидат, поэтому голосование будет перенесено. Похожая ситуация произошла две недели назад в Гайнском районе: там на тайном голосовании не набрал минимума голосов ни один кандидат, в том числе и потому, что четыре бюллетеня были испорчены членами комиссии.

Фото: Сергей Копышко

Политтехнолог Александр Пахолков считает, что эти две ситуации являются звеньями одной цепи: «Со времён правления Виктора Басаргина в муниципалитетах присутствует много глав, которые явно засиделись, политикой в муниципалитетах никто не занимался. Ситуация в Гайнах это показывает: одно дело, когда бюллетени портят избиратели, и совсем другое, когда члены избирательной комиссии. Это означает, что в территориях не готовы терпеть «продавливание» кандидатур».

Политконсультант, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина считает, что в случае с Гайнским районом краевые власти отстранились от ситуации, предоставив районным элитам возможность самим выбрать себе руководителя.

А в Лысьве край поддерживает Виталия Шувалова, у которого в городе сформировалась оппозиция.

По словам Александра Пахолкова, исхода в таком случае два: либо местную оппозицию «закатают», либо начнут искать компромиссные фигуры. Для Лысьвы такой фигурой мог бы стать Александр Гончаров, который уже был главой Лысьвенского района с 2007 по 2012 год.

Действующий глава Лысьвы Виталий Шувалов, как утверждает Александр Пахолков, имеет много пятен на репутации: в частности, связь с бывшим депутатом заксобрания и мэром Лысьвы Сергеем Рихтером, который был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и осуждён условно на четыре года. По версии следствия, он в 2005—2006 годах присвоил муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения стоимостью свыше 18 млн руб. Об аффилированности Шувалова с Рихтером в 2014 году заявлял прокурор Лысьвы Дмитрий Кривоносов. Он же утверждал, что Сергей Рихтер назначил его директором местного хлебокомбината.

«В Лысьве администрация не прислушалась к рекомендациям силовых органов. Может так случиться, что его выберут главой, а потом человек «сядет». Всё это, естественно, Максиму Решетникову (исполняющий обязанности губернатора Пермского края — ред.) не нужно», — рассуждает Пахолков.

Так или иначе, тревожность ситуации с выбором главы Лысьвы чувствуется. Голосование переносят уже второй раз. Сначала его перенесли с 18 на 26 мая по причине того, что председатель конкурсной комиссии и руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов не мог присутствовать на конкурсе. Сейчас срок переноса конкурса не определён. В любом случае после голосования комиссии Лысьвенская гордума должна будет выбрать одного из дошедших до финала кандидатов.

Возможен ли похожий сценарий в Краснокамском районе? Там завтра, 31 мая, депутаты местного земсобрания должны будут выбрать главу района из трёх человек, одобренных конкурсной комиссией: бывшего зампредседателя правительства Пермского края и министра территориального развития края Константина Захарова, депутата земского собрания Юрия Ильюшенко и подполковника полиции Андрея Полозникова. Ставленником председателя конкурсной комиссии и полпреда губернатора в краевом заксобрании Анатолия Маховикова считают Константина Захарова, который подал документы позже всех, в специально продлённый срок, допустив при этом неточности в оформлении документации, которые затем были исправлены.

«Здесь, скорее всего, неожиданностей не произойдёт, — говорит Людмила Ознобишина. — Краснокамскому району, как и пять лет назад, опять подобрали главу. Только, как показывает жизнь, тот, кто не живёт в Краснокамске, управляет им не так эффективно, как местный житель».