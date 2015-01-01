Сергей Клепцин: Всех волнует качество здравоохранения Председатель «социального» комитета краевого парламента рассказал о своей работе по подготовке к праймериз «Единой России»

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В соответствии с положением о праймериз партии «Единая Россия» каждый участник должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии Пермского края. С учётом того, что в Пермском крае 54 местных отделения «Единой России» и 1180 первичных отделения, для успешного прохождения процедуры праймериз необходимо провести встречи более чем с 600 секретарями.

— Сергей Витальевич, как ведёте подготовку к праймериз? Какие встречи успели провести?

— Первые встрели прошли в Куединском, Чернушинском и Уинском районах. Конечно, «обязательная программа» — это мой родной 21 избирательный округ, а именно город Кунгур, часть Кунгурского муниципального района и часть Пермского муниципального района (Юго-Камское и Пальниковское сельские поселения).

Кроме того, встречи прошли на следующих территориях: Кишертский МР,Суксунский МР, Нытвенский МР, Гремячинский МР, Горнозаводский МР, Чусовской МР, Соликамск+Соликамский МР, Усольский МР, город Березники, Пермский МР, город Пермь с выездами по районам.

— О чём идёт разговор на встречах?

— На встречах с секретарями я вкратце рассказываю об основных направлениях, которые считаю важными и актуальными для решения в Прикамье, в рамках предвыборной программы участника предварительного голосования, которая была подготовлена мной и моей командой после того, как региональный политсовет «Единой России» на своем заседании 31 марта выдвинул мою кандидатуру для участия в праймериз.

Однако большую часть времени во время моих визитов составляет диалог. Мне важно услышать проблемы людей, живущих на своей территории. В Пермском крае очень добрые, щедрые и неравнодушные люди. У них душа болит за свою малую родину. Мы общаемся в диалоге, слышим друг друга. Да, не на все вопросы я сходу могу дать ответы. Проблематику мы систематизируем и в дальнейшем будем обязательно прорабатывать.

— Но всё-таки можно выделить основные проблемы, характерные для всего края?

— Да, в разных территориях есть много «пересекающихся» вопросов. Интересует стабильная сотовая и интернет-связь, проблемы с получением деловой древесины, качество дорог, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства. И это ещё не весь спектр вопросов.

Однако самое наболевшее — это качество здравоохранения. И это относится, к сожалению, в большей степени к первичному звену, то есть — попасть на приём к врачу по записи становится очень проблематично.

Надо отметить, что в моей предвыборной программе как раз решению этих вопросов уделяется большое внимание.

— О чём просят участники встреч, какие наказы дают?

— Действительно, формируются наказы. Так, например, есть желание вернуть региональный материнский капитал.

Нужно проанализировать порядок предоставления так называемых «подъёмных» педагогам, решившим переехать на село. В настоящее время складывается ситуация, когда свои, родные педагоги переезжают в другую местность, в результате чего на территории происходит утечка кадров.

Немаловажным сегодня звучит и вопрос о возвращении фонда софинансирования расходов. Есть и много других пожеланий Все вопросы у нас фиксируются, часть удается закрыть консультацией, но что-то остаётся и на дальнейшую проработку.

— До партконференции, на которой будет принято решение о партийном кандидате в губернаторы, остаётся не так много времени — она пройдёт 13 июня. Успеете выполнитель требование и встретиться с половиной партактива?

— Да, график встреч расчитан, успеем. На сегодняшний день встречи не заканчиваются. До окончания праймериз в планах есть посещение ещё нескольких территорий.