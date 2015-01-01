1924 | Пуск Кизеловской ГРЭС

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В планах ГОЭЛРО эта электростанция называется Кизеловская ГРЭС, хотя территориально она расположена ближе к Губахе. Строить её начали ещё в 1921 году, и уже летом 1924 года ГРЭС дала первый ток.

По воспоминаниям очевидцев, хранящимся в ГАПК, всё было сложно: «Условия строительства Кизеловской районной электростанции были ужасные. Помимо общих затруднений в строительстве, как урезывание кредитов по сметам, несвоевременная выдача денег, затруднения с транспортом, присоединились еще и чисто местные трудности: суровый климат, отсутствие сколько-нибудь значительных рынков, дороговизна жизни, эпидемия тифа, унесшего в числе своих жертв и первого главного инженера строительства тов. Черкасова. Но строители сумели преодолеть все эти препятствия, и новая электростанция 17 июля 1924 года вошла в строй».

Пуск станции решили отмечать торжественно. Для этих целей даже приобрели на Мотовилихинских заводах заводской гудок. Его, «для придания особой силы историческому моменту», включили после митинга и пения «Интернационала». Звук был такой силы, что в ближайших домах и бараках вылетели стёкла, а все присутствующие схватились за уши. После этого инцидента гудок сняли и больше не использовали.

Вечером строителям Кизеловской ГРЭС в честь пуска станции выдали по литру пива, 500 г белого хлеба и 400 г колбасы, а почётных гостей и руководство станции ждал фуршет в здании мусульманской школы, приготовленный жёнами руководящих работников. Очевидцы особо подчеркивают, что в меню на этом столе были и «старорежимные» пирожные.

Ток Кизеловской ГРЭС пошел в кизеловские шахты, на Чусовской и Лысьвенский металлургические заводы. Здесь же была пущена первая в регионе линия напряжением 35 киловольт Губаха-Половинка, а также появился первый электрифицированный участок железной дороги Кизел-Чусовая.

На Кизеловской ГРЭС работали турбины завода «Электросила», который только осваивал выпуск нового оборудования. По сути, Губаха стала испытательным стендом. Ни к чему хорошему это не привело: после одной из аварий, когда произошел разнос турбины, вся смена рабочих и ИТР, работавшая в тот день, была отдана под суд. По воспоминаниям, «кроме машиниста Постаногова, торжественно пускавшего первую турбину в 1924 году, всех судили, и ни один из мест лишения свободы не вернулся».

Корректор — Михаил Топильский



