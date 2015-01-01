Учёт национального достояния Крупнейшее лесоучётное учреждение «Рослесинфорг» отмечает 80-летие

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

ФГБУ «Рослесинфорг» — правопреемник Всесоюзной лесоустроительной конторы «Леспроект», которая была образована 23 мая 1937 года. В этом году учреждению исполняется 80 лет. За минувшие годы облик учреждения существенно изменился, сфера деятельности расширилась. Директор Пермского филиала Александр Ефременков рассказал о задачах, которые стоят перед Пермским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг».

Александр Ефременков

Уважаемые коллеги!

23 мая 2017 года исполняется 80 лет ФГБУ «Рослесинфорг». В Рослесинфорге работают мужественные, неравнодушные к своему делу люди. Примите слова искренней благодарности за ваш нелёгкий неустанный труд. Самые тёплые слова поздравлений я хотел бы адресовать нашим старшим коллегам — спасибо ветеранам, их созидательному труду! Мы помним о том огромном вкладе, который вы внесли в развитие лесного хозяйства. Ваша трудовая биография — это пример воплощения в жизнь простых, но очень важных ценностей: ответственности, любви к своему делу, уважения к труду, пример профессиональной солидарности и взаимовыручки. Обеспечить преемственность этих качеств — важная задача нынешних и будущих поколений работников лесной отрасли.

— Александр Львович, какие задачи сейчас стоят перед Пермским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг»?

— Нашу работу можно разделить на три направления: это лесоустройство, государственная инвентаризация лесов и межевание лесных участков.

Одна из задач Рослесинфорга — это проведение лесоустроительных работ по проектированию лесничеств и лесопарков, эксплуатационных и защитных лесов, закреплению границ лесничеств, таксации лесов, которая проводится для выявления, учёта и оценки качественных и количественных характеристик лесных ресурсов.

Всего же в 2016 году в рамках государственных заказов Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» проводил лесоустроительные работы на территории двух субъектов — Пермского края и Кировской области. В Пермском крае наше учреждение завершило лесоустройство Закамского и Пермского лесничеств на площади 515 тыс. га.

— Как организованы лесоустроительные работы?

— Лесоустроительными работами занимаются полевые лесоустроительные партии и камеральные группы обработки информации. Если говорить о подготовительных работах, то мы применяем геоинформационные системы, базы данных лесоустроительной информации, ортофотопланы, данные дистанционного зондирования Земли. Проводится оцифровка массивов растровых данных. На основе космоснимков проводим контурное дешифрирование. Завершив подготовительные работы, направляем лесоустроительные партии в лес.

Полевые лесоустроительные работы являются сезонными, поскольку проводятся в вегетационный период — с мая по ноябрь. Инженеры-таксаторы живут в полевых условиях, вдали от своих родных. Мошкара, непогода — все эти тяготы полевой жизни они испытывают на себе. Карточки таксации с описанием характеристик лесного ресурса, подготовленные при полевых работах, поступают в обработку камеральным группам. Затем на специальном программном оборудовании инженеры обрабатывают и создают таксационные базы лесоустроительных материалов. В результате проведённой работы заказчик получает новые данные о состоянии лесов.

Что касается государственной инвентаризации лесов — это основная наша задача. В этом году мы выполняем работы по государственной инвентаризации лесов на территории Колвинского лесничества Пермского края (1,1 млн га).

Рослесинфорг — единственная на сегодняшний день организация на территории России, располагающая необходимым набором специалистов, измерительной техники, а также опытом, который требуется для проведения этой работы.

— С какими нарушениями чаще всего сталкиваетесь?

— Основные проблемы возникают при постановке на кадастровый учёт лесных участков. Бывают вторжения на земли лесного фонда, захваты. О таких фактах мы сообщаем в краевое Министерство природных ресурсов, которое готовит иски в отношении нарушителей.

В настоящее время Пермским филиалом проводятся работы по установлению границ Пермского, Соликамского, Березниковского и Куединского лесничеств на площади 1,3 млн га. Выполнение этой работы позволит обеспечить необходимой точной информацией о границах земель лесного фонда исполнительные органы государственной власти и органы кадастрового учёта. Это даст возможность выявить случаи самовольного захвата земель лесного фонда, не допустить таких случаев в дальнейшем, обеспечить контроль за кадастровым учётом земельных участков, граничащих либо пересекающихся с участком лесного фонда.

— Помимо государственных заказов, какие ещё работы по лесоустройству вы проводите?

— Работаем с арендаторами лесных участков. Из 12 млн га лесов в Пермском крае 6 млн находятся в аренде. Предприниматели сами заинтересованы в проведении таксации леса для его дальнейшего использования. Возможность вести хозяйственную деятельность в лесу рационально возникает только в том случае, если своевременно проведены лесотаксационные работы. За последние два года наш филиал провёл таксационные работы на площади более чем 1 млн га.

Наша информация помогает инвесторам верно рассчитать целесообразность вложения средств в тот или иной арендный участок, оценить перспективы его развития. Подготовленные материалы позволяют оценить затраты, которые будет нести арендатор, например, при прокладке лесных дорог, выполнении противопожарных мероприятий, а также доходы, которые он может получить в результате заготовки древесины. Мы разрабатываем проект освоения лесов, подбираем лесной ресурс. Можем подготовить проектную документацию лесного участка для целей аренды, вычислить расчётную лесосеку, то есть установить объём лесного ресурса, который арендатор может вырубать при получении в аренду лесного участка, рассчитываем объёмы лесохозяйственных работ.

— Обращаются ли к вам органы местного самоуправления?

— Конечно. Мы проводим работы по лесоустройству на территории муниципальных лесов и разрабатываем лесохозяйственные регламенты. К примеру, по заказу администрации города Перми мы проводили лесоустроительные работы городских лесов. Также по заказу администраций Добрянки и Кудымкара мы проводили работы по устройству городских лесов. Эта проблема с отсутствием актуальных лесоустроительных материалов по городским лесам неоднократно поднималась прокуратурой.

— 2017 год объявлен президентом России Годом экологии. Какие работы Пермский филиал выполняет для улучшения лесной экологии и какие меры приняты для защиты лесных территорий?

— Вопросам защиты и сохранения окружающей среды правительство Пермского края уделяет особое внимание. По заказу краевого минприроды мы провели работы по изменению границ категории защитных лесов — зелёной зоны города Перми. Зелёная зона устанавливает ограничения для хозяйственного или иного вида пользования лесным фондом, оказывающего негативное влияние на территорию.

Предпосылками для изменения стало то, что зелёная зона проектировалась ещё в 1945 году на землях Гослесфонда. В зелёную зону не были включены леса, расположенные на землях сельскохозяйственных формирований. До настоящего времени была ситуация, когда к городу Перми примыкали лесные кварталы эксплуатационных лесов, то есть зелёная зона носила «мозаичный характер».

Теперь зелёная зона увеличилась и в совокупности с другими категориями защитных лесов сформировала единый «зелёный щит» Перми.

23 мая 1937 года лесоустройство было выделено в обособленное направление лесного хозяйства, была создана Всесоюзная лесоустроительная контора «Леспроект». Пермская лесоустроительная экспедиция была создана в 1949 году, вошла в «Леспроект», как и другие самостоятельные лесоустроительные предприятия. Сегодня все филиалы подчинены единому центру — ФГБУ «Рослесинфорг», которое подведомственно Рослесхозу. ФГБУ «Рослесинфорг» состоит из 36 филиалов, в которых трудятся свыше 3,5 тыс. работников.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .