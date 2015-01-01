1935 | Массовое присуждение ученых степеней «без защиты диссертации» в Пермском медицинском институте

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Присуждение ученой степени «по совокупности заслуг» в 1935 году было очередной кампанией советской власти. В Перми под нее попала большая группа педагогов Пермского медицинского института: тогда ученые степени без защиты диссертации получили 39 человек, в том числе 32 стали кандидатами, а 7 — докторами наук.

Осмотр больного в Пермской психиатрической больнице, 1943-44 гг

Высшая аттестационная комиссия при народном комиссариате здравоохранения РСФСР утвердила в звании профессора и ученой степени доктора наук Э.М. Залкинда (1898-1948), завкафедрой психиатрии; А.С. Лебедева (1884-1954), завкафедрой пропедевтики внутренних болезней; В.Н. Парина (1877-1947), завкафедрой факультетской хирургической клиники; В.П. Первушина (1869-1954), завкафедрой нервных болезней; П.И. Пичугина (1876 — 1954), завкафедрой детских болезней; А.В. Селезнева (1884-1968), завкафедрой терапевтической клиники; П.И. Чистякова (1867-1959), завкафедрой глазных болезней.

Каждый из новоиспеченных профессоров уже был светилом в своей области, и присуждение званий было формальностью, которая фактическое положение дел привела в соответствие с действительностью.

Спустя всего несколько лет все эти профессора будут работать не только в медицинском институте, но и в клиниках и эвакогоспиталях региона, возвращая жизнь и здоровье десяткам тысяч воинов. Профессор Залкинд сделал большой вклад в науку в области психопатологии боевых травм, профессор Лебедев организовал и руководил клиникой госпитальной терапии, и стал легендарным главным терапевтом Перми, профессор Парин был главным хирургом эвакогоспиталей региона, автором множества методик и научных работ в области практической хирургии. Профессор Первушин создал неврологическую школу на Урале, и первым начал изучать последствия клещевого энцефалита. Именно он организовал первую в России лечебницу для больных алкоголизмом. Профессор Пичугин создал первую на Урале клинику детских болезней, профессор Селезнев стал основоположником физиотерапевтических методов и изучения лечебных факторов курортов региона, профессор Чистяков завещал все свои деньги на создание глазной клиники и организовал работу так, что тысячам людей вернулось зрение.

Пермская психиатрическая больница, 1950-е гг

Именем Павла Чистякова в 1960 году была названа основанная им клиника глазных болезней, а в 2008 году на территории краевой больницы открыт памятник. В 2002 году детской больнице №9 было присвоено имя её основателя Павла Пичугина.

Примечательно, что профессора, тогда получившие степень, умерли примерно в одно время, и похоронены в «медицинском» квартале возле Успенской церкви, за исключением разве что профессора Селезнева (1884-1968).

Корректор — Михаил Топильский