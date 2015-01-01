«Вкусные мысли» — они такие Предприниматели обменялись опытом в необычном формате

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Новый клубный проект Пермской ТПП и краевого минпромторга «Вкусные мысли» стартовал на площадке кафе «Улитка», создателю которого выпала честь открыть сезон неформальных встреч предпринимателей с живыми разговорами «о важном». Участниками стали более 30 представителей бизнеса и власти, которые обменялись мыслями, идеями, контактами. Объединило их ощущение ценности опыта, который получает каждый представитель бизнес-сообщества, переживая на своём пути неизбежные взлёты и падения.

Фото: Елена Зорина

Олег Ощепков, экс-министр культуры Пермского края, руководитель рекламного агентства Ozon, открыл кафе «Улитка» в марте этого года. Стоит ли удивляться тому, что прежде всего его попросили пояснить, «как можно открывать новый бизнес в абсолютно недружественных к бизнесу экономических условиях».

«Я точно не бизнес-тренер и не коуч. И это, возможно, одно из моих главных преимуществ, потому что всё, что я расскажу здесь, будет про себя и свой личный жизненный опыт. Маркетинг — достаточно уникальный бизнес: я имел отношение, наверное, к сотне бизнесов и не понаслышке представляю проблемы, тренды каждого из них, концепции, построение, продвижение бизнеса», — с этого посыла начал выступление спикер, который «придумал» группу компаний Ozon около 20 лет назад.

С тех пор, по его словам, этот проект развивался циклично, улучшая свои финансово-экономические показатели в тот момент, когда экономика страны росла, и ухудшая их в тот период, когда она падала. Были попытки масштабировать зародившийся в Перми бизнес, в том числе на территории Москвы. Тогда среди партнёров появились даже транснациональные компании. Но в 2004 году предложение войти в состав краевого правительства поменяло планы. С позиции сегодняшнего опыта создатель Ozon считает, что принял тогда правильное решение, кардинально поменяв сферу деятельности.

Неудачей закончилась и вторая попытка расширения бизнеса, которая была предпринята в 2008 году. Ощепков признаётся, что «странным образом не увидел очень мощный кризис», который «развивался стремительно». Тогда бизнесмен посчитал, что лучше «крепкая и понятная синица в руке, чем журавль в небе», закрыл московский проект и снова вернулся в Пермь. «Можно ли считать эти случаи падением? Наверное, нет: завершив эти проекты и оставив их в своём портфолио, я могу сегодня наглядно демонстрировать свои возможности. Я точно не проиграл», — утверждает он.

Благодаря этому факту биографии спикера значительная часть мастер-класса была посвящена профессиональному использованию «административного ресурса». Прежде всего глава рекламного агентства рассказал о том, как неожиданно для самого себя стал вице-губернатором, а затем министром культуры и массовых коммуникаций Пермского края в правительстве Олега Чиркунова. Этот трёхлетний период бизнесмен назвал замечательным, поскольку он обеспечил «колоссальное поле для нового бизнес-манёвра» и представление о том, как функционирует госуправление. И признался, что полученный опыт и сегодня помогает формировать проекты, которые можно «продать» госбюджету.

Фото: Елена Зорина

Несколько реализующихся в настоящий момент проектов были перечислены. Прежде всего это «Открытая регистратура» (или 3D-клиника). Ozon сопровождает в Прикамье реорганизацию клиник в процессе смены их функционала, для того чтобы в системе здравоохранения возникла услуга, более ориентированная на клиента.

Официальное название ещё одного проекта — «Открытая образовательная платформа социально-экономических лифтов для молодёжи». «У нас есть фантастический проект, который мы придумали с бывшим пермяком, а ныне москвичом: он про тотальные изменения платформы коммуникаций на базе информационных технологий между городом, бизнесом, различными проектными сообществами. В мире эти вещи есть сегодня только в нескольких городах, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке», — подчеркнул Ощепков. По его словам, если «амбициозные ребята из края и города эту идею поддержат, то будут созданы новые площадки для взаимодействия горожан, бизнеса и власти для превращения не самого комфортного города в более умный и развёрнутый к жителям».

Бизнесмен, будучи опытным пиарщиком, решил воспользоваться моментом и сообщил, что у него есть пять проектов для губернатора, который об этом «пока ничего не знает».

Не обошлось и без конкретных рекомендаций по поводу важности взаимодействия с государством.

Олег Ощепков, предприниматель:

— Я не знаю аспектов бизнеса каждого из вас, но точно понимаю, что надо смотреть в том числе в эту сторону. Надо иметь в виду несколько важных аспектов. Первое — вы должны встать на позицию чиновника и понять, почему ваше предложение может быть выгодно ему. Второе — вы должны представлять, что в чиновничестве точно есть человек, которому это нужно так же, как и вам. Мой жизненный опыт подсказывает, что надо очень часто менять угол зрения. Любой привычный бизнес можно рассмотреть под другим углом, «нюхать воздух» вокруг себя, с пониманием того, где ты можешь приложить свои усилия. И надо быть настойчивым. Если есть идея, которая нравится тебе, ты должен идти к её реализации медленно, но верно.

Надо знать, что гигантский объём работ лежит в госуправлении. Просто потому, что оно пока не так хорошо развивается, как бизнес, и не сильно клиентоориентировано. И где бы ты ни предложил свои услуги, если в управлении есть амбициозный человек, то проект будет принят.

Эту часть информации присутствующие выслушали вежливо, но без особого энтузиазма, поскольку подобная практика так же далека от их повседневного опыта, как ссылка на особенности построения бизнеса Стива Джобса или Генри Форда.

Впрочем, сказать, что нестандартный опыт никого не заинтересовал, было бы неправдой. Представитель IT-бизнеса, связанного с программированием, задал бывшему чиновнику целый ряд уточняющих вопросов, подчеркнув, что для него взаимодействие с госструктурами — очень важный момент.

А вот последующая тематика, связанная с особенностями проектного режима работы, на который перешёл с конца прошлого года Ozon, оказалась близка практически всем.

Олег Ощепков:

— Мы разделили финансовую ответственность между участниками: есть проект — есть работа для каждого. Нет проекта — нет работы. Сегодняшняя ситуация очень сложна, это — уверенная стагнация в разных сегментах экономики страны. Есть общее падение бизнес-драйва. И это очень плохой тренд, у людей падает настроение заниматься бизнесом повсеместно. Я это ощущаю, работая с очень важной клиентурой в малом, среднем и крупном бизнесе. Для того чтобы заниматься проектами, наличия своей команды явно недостаточно. Прямо сейчас мы реализуем пять проектов, а на самом деле их гораздо больше. И зачастую нам требуются такие специалисты, которых прежде не было на рынке труда.

Особо аудиторию интересовал вопрос, как компания решила выйти на рынок общепита, когда Росстат и все вокруг уверяли, что эта рыночная ниша «схлопывается», заведения общепита закрываются. Открыв год назад кафе «Маркс», а месяц назад — кафе «Улитка», владельцы компании действовали в противовес глобальному тренду.

Ощепков напомнил, что Ozon в разное время вёл много проектов, связанных с едой. Когда-то они сопровождали процесс создания «Сковородки», которая успешно работает до сих пор. Разрабатывали концепцию кафе «Кофе You», а много позже — ресторана «Форшмак».

Олег Ощепков:

— Как консультанты, мы не новички в этом деле. В какой-то момент жена — мой бизнес-партнёр — захотела попробовать себя в этой нише. Сначала мы начали проект не как собственники, а как управленцы в одном из проектов известного ресторатора Олега Полякова. А потом пришло понимание, что надо попробовать начать собственный бизнес. Мы это сделали в партнёрстве с нашими друзьями, что очень помогает разделить финансовые риски на старте. Это очень важно, особенно в условиях падающего рынка. Милое демократичное кафе «Маркс» появилось год назад (вложения в этот проект удалось окупить за четыре месяца), проекту «Улитка» — месяц. Очень важно приходить в этот бизнес с людьми, за которыми есть какая-то аудитория. В нашем случае каждый привёл свою аудиторию. К счастью, большинство из тех, кто пришёл, остались с нами.

Еще один фактор успеха в этой сфере, по мнению спикера, базируется на, казалось бы, банальных вещах: владельцу должно повезти со вкусовыми рецепторами. Он должен точно знать, что вкусно, а что — нет.

«Есть люди, которые открывали десятки ресторанов, где было патологически невкусно. Нам просто повезло — все блюда, которые есть в «Улитке» и «Марксе», стали такими только потому, что мы сами сказали, что нужно поменять в рецептуре. Надо научиться делать приличную кухню для большого количества людей, и делать это и через месяц, и через год. В этом заключается самая главная проблема российского общепита. Люди хорошо стартуют, а потом «сдуваются», — поделился своим видением проблемы бизнесмен, не забыв, впрочем, и о других составляющих успеха: локации, атмосфере и дизайне, которые должны быть сомасштабны концепции.

«У меня всегда была жизненная концепция: заниматься тем, чем хотелось бы. В любом направлении, которое на моём поле возникает. Я всегда занимаюсь тем, что мне нравится», — эта рекомендация, данная в завершение мастер-класса, была поддержана аудиторией безоговорочно.

Слова «повезло с рецепторами» в контексте выступления прозвучали очень символично. «Это чертовски важно. Это философское: про вкус жизни, про взаимодействие с миром, про бизнес-чутьё, про любовь, про счастье, про то, что позволяет браться за новое. Очень живое всё. «Вкусные мысли» — они такие», — написала по итогам встречи в фейсбуке директор департамента внешних коммуникаций Пермской ТПП Елена Зорина, которая, собственно, и придумала столь аппетитное название вполне традиционному мероприятию. Чем подтвердила хрестоматийную истину: как корабль назовёте, так он и поплывёт.

В завершение встречи участникам было предложено дать оценку креативной «тусовке» в плюсах и минусах, что они сделали весьма охотно. Надо заметить, что минусы тоже были: не всем удалось услышать подходящие рекомендации для практического применения. Что, впрочем, неудивительно: специфика бизнеса разнообразна, и рассчитывать на универсальный рецепт не приходится.

Тем не менее Олег Ощепков собрал все яблоки, которые лежали на столах в качестве «реквизита» для поощрения самого лучшего автора полезных советов.

Следующая встреча в формате «Вкусных мыслей» будет посвящена продажам. И там снова будет не о том, что написано в книжках.

«Мы сделали попытку организовать диалог»

Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП, модератор проекта «Вкусные мысли»:

— Это мероприятие — «проба пера». Палата — это площадка, созданная для объединения бизнеса на самых разных основаниях. Мы создаём на ней группы предпринимателей, которые объединяются по профессиональным признакам, решая общие задачи, например, во взаимоотношениях с властью. Так, на площадке ТПП уже объединились строители, представители швейной отрасли.

К сожалению, большинство мероприятий, на которых мы бываем, построено по определённым стандартам: там есть вещатель и слушатели. Мы сделали попытку уйти от этого формата и организовать диалог. В дальнейшем мы можем совместно корректировать темы для обсуждения.

Когда нас учат бизнесу, то делают это на историях успеха тех, кто преуспел. Но во всех книжках и лекциях описываются истории успеха Билла Гейтса, Генри Форда и прочих масштабных личностей. У нас другие реалии. Все, кто в не очень дружественной бизнесу среде имеет своё дело и растёт вместе с ним, это уже истории успеха. Когда мы видим, как выходит из трудной ситуации один, другой, третий, то, по большому счёту, это и есть тот обмен мнениями, опытом, который нас делает сильнее. Нам нужна обратная связь. Мы думаем над тем, какой формат был бы интересен для предпринимателей.

«Надо добиваться своего независимо от обстоятельств»

Татьяна Щёткина, индивидуальный предприниматель:

— В малом бизнесе много нюансов. Но до сих пор появляются стартаперы, которые видят в этом прелесть и какие-то возможности для себя. Любой бизнес, который связан с персоналиями, с индивидуальным обслуживанием, сложен. Сегодня не только бизнес «схлопывается», люди психологически закрываются, и это накладывает отпечаток. Тем не менее мы оптимисты. Надо добиваться своего независимо от обстоятельств. Предприниматель тем и отличается от других людей в этом мире, что он спотыкается, падает, но встаёт и идёт вперёд, добиваясь своей цели. Это нужно взять за основу.

«Успех в том, чтобы любить то, чем занимаешься»

Ирина Поносова («Эксперт-аудит»):

— Вы рвёте шаблоны. Мне понравилась фраза «у меня есть проект для губернатора, но он об этом пока не знает». В моём бизнесе я нашла очень много общего с вашим. Но в то же время есть разница. У меня не было взлётов и падений, только плавное поступательное движение вперёд и вверх на протяжении 22 лет. Чтобы добиться успеха, надо очень любить то, чем занимаешься. В книжках пишут: найди потребность и удовлетвори её. Вы эту потребность создаёте сами. И это здорово.

«Про тех, кто переживёт этот период, можно слагать легенды»

Юлия Ворожцова, директор продюсерского центра «Траектория»:

— Если ты занимаешься бизнесом, ты должен его любить, получать от него удовольствие. Собственный бизнес — это образ жизни. Бывают взлёты и падения. Бывает, не знаешь, где взять деньги, чтобы расплатиться с кредитом. Бывает, когда бизнес на взлёте, можно покрыть долги и подумать, куда дальше вкладываться. Не всё окупается сразу, не всё окупается быстро. Время действительно тяжёлое. Про тех представителей малого и среднего бизнеса, которые переживут этот период, можно будет слагать легенды. Потому что это граничит с подвигом.