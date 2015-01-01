Как вместить в бюджет людей? В Перми прошли публичные слушания об исполнении главного финансового документа города

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Чиновники, эксперты и представители общественности проанализировали исполнение бюджета за прошлый год. С точки зрения городских властей, все финансовые обязательства, которые взял на себя бюджет в прошлом году, были выполнены.

Доходы превысили расходы

Доходы городского бюджета в прошлом году составили 24,3 млрд руб., что составляет 104% от годового плана. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 2 млрд руб. Это связано с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы «Мастерград» и на ремонт автомобильных дорог на территории города. Чиновники отметили постепенное возвращение параметров бюджета на докризисный уровень.

Основной источник доходов городского бюджета — налог на доходы физических лиц, его поступления составили 7,2 млрд руб., или 30% от общего объёма доходов. Поступления от имущественных налогов принесли в бюджет 4,1 млрд руб., или 17%. Расходная часть городского бюджета в прошлом году была исполнена на 23,9 млрд руб., или 97% от плана.

Расходы города Перми сохранили свою социальную направленность — 64% от общего объёма расходов бюджета пришлось на социальную сферу. «64% бюджета направляются на социальную сферу, 17% — на экономику города и в дорожный фонд и около 10% — на ЖКХ и благоустройство города», — рассказала и. о. заместителя главы администрации города Перми Вера Титяпкина.

На бюджетные инвестиции было направлено 3,4 млрд руб. Приобретены здания для размещения детских садов, построена школа «Мастерград» на 1200 мест.

Решалась проблема расселения граждан из аварийного жилья: площадь расселённого жилищного фонда составила 25,9 тыс. кв. м, свои жилищные условия улучшили 754 семьи. Также в прошлом году начато строительство муниципального дома на ул. Баранчинской. Из объектов дорожной инфраструктуры завершена реконструкция транспортных развязок на ул. Макаренко и площади Восстания.

«Расходы города Перми сохранил свою социальную направленность», — рассказала и.о. заместителя главы администрации города Перми Вера Титяпкина

Доходы съела инфляция

По мнению преподавателя Высшей школы экономики Андрея Емельянова, к главному финансовому документу Перми есть ряд вопросов: «Объём инвестиционных расходов на объекты социальной инфраструктуры вырос и сейчас составляет 15% от всех расходов. Но меня смущает, что в последние три года мы не реализуем инвестиционные расходы на 12%».

Экономист считает, что доходная часть пермского бюджета увеличилась, но на уровень статистической погрешности. «Здесь говорили, что доходы достигли докризисного уровня. Но если сравнить с 2010 годом и сравнить доходы с уровнем инфляции, то ситуация в городе не такая уж благоприятная. Бюджет уже несколько лет находится на уровне 23—24 млрд руб.», — сказал он.

Ещё одна интересная деталь, которую назвал эксперт, — корреляция бюджета в течение года. «Я провёл анализ бюджета в течение года по сравнению с соседями-конкурентами. У нас он в прошлом году менялся семь раз. А, например, бюджет Екатеринбурга менялся два раза. Это говорит о финансовой дисциплине. Бюджет можно изменять только при каких-то серьёзных макроэкономических потрясениях», — уверен Андрей Емельянов.

Другое замечание эксперта к отчёту бюджета — отсутствие целевого метода. «Мы оперируем доходами и расходами по отраслям, а общего эффекта нет. Например, Анатолий Дашкевич (заместитель главы администрации Перми — ред.) сказал, что в городе работает 15 тыс. светофоров. Программа выполнена на 100%. Но хорошо это или плохо? От того, что в городе есть светофоры, ситуация на дорогах стала лучше? Или их нужно больше? В отчётах этих данных нет.

Налоги растут

Преподаватель экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Алексей Мельников считает, что положительный момент пермского бюджета — рост фонда оплаты труда. «По сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 500 млн руб. Если посчитать, то это значит, что фонд оплаты труда в Перми вырос на 22 млрд руб.», — отметил он. По мнению эксперта, социальная сфера Перми чувствует себя хорошо, все обязательства перед горожанами выполнены. Зато есть проблемы с инфраструктурными инвестициями — они выполнены лишь на 88%. Нужно обратить внимание на планирование, считает эксперт.

Подводя итоги публичных слушаний, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что публичные слушания — это возможность получить оценку проделанной работы и учесть её при формировании бюджета города на следующий период. «Основными задачами бюджета 2016 года стали стабильность и сбалансированность бюджета, гарантированное исполнение взятых на себя обязательств, завершение знаковых инвестиционных проектов, — отметил Малютин. — Следует отметить значительное увеличение инвестиционной составляющей бюджета, в том числе и благодаря привлечению средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы, а также ремонт автомобильных дорог на территории города. По сравнению с 2015 годом объём бюджетных инвестиций увеличился на 56%». Он отметил, что работа по выполнению плана доходов бюджета подтверждается независимой оценкой.