Расплата за газ Споры газовиков с неплательщиками всё чаще переходят в уголовную плоскость

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае «родился» прецедент: возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис» — организации, задолжавшей газовикам почти 30 млн рублей. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю отмечают, что это первое уголовное дело, возбуждённое в отношении лица, не исполнившего предписание судебных приставов о выплате задолженности за газ. В «Газпром межрегионгаз Пермь» считают, что это решение будет иметь далеко идущие юридические последствия.

Фото: Константин Долгановский

Как отмечают газовики, на сегодняшний день задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) региона перед «Газпром межрегионгаз Пермь» превышает 3 млрд руб.

Напомним, в середине апреля на встрече врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы «Газпрома» Алексея Миллера были достигнуты договорённости о расширении программы газификации региона при условии, что задолженность потребителей края перед газовиками будет сокращена.

Глава Пермского края Максим Решетников поддержал требования газовиков. На заседании совета глав муниципальных районов и городских округов, состоявшемся 25 апреля, глава региона обратился к главам муниципалитетов с требованием погасить задолженность. «Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!» — заявил Максим Решетников.

Как отмечают в «Газпром межрегионгаз Пермь», меры по взысканию задолженности с неплательщиков предпринимаются компанией постоянно. Поскольку распространённой причиной неуплаты долга является финансовая нечистоплотность руководства теплоснабжающих организаций, «Газпром межрегионгаз Пермь» нередко обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить законность деятельности дирекции компаний-неплательщиков.

«Нами направлены в надзорные органы заявления о проверке ряда злостных должников в Лысьве, Очёре, Чусовом, Кунгуре, Кизеле», — рассказывают газовики.

Так, в 2017 году компания обратилась в прокуратуру с заявлениями о проверке действий организаций, эксплуатирующих котельные в Кизеле (ООО «Партнёр») и Кунгуре (ООО «АЭС» и ООО «Теплоэнерго») на предмет наличия фактов незаконного присвоения или расходования средств, предназначенных для оплаты газа, в том числе путём фиктивных сделок, нецелевых трат и других незаконных операций.

«Эти предприятия являются систематическими должниками за газ с длительными периодами неоплаты. На 1 апреля 2017 года просроченная задолженность «Партнёра» составляла 252,9 млн руб., «АЭС» — 16,7 млн руб., «Теплоэнерго» — 14,9 млн руб.», — отмечают в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Пермь».

В стадии расследования находятся уголовные дела, возбуждённые по факту действий крупнейших в регионе должников за газ: МУП «Теплоэнергоремонт» (Лысьва, просроченная задолженность на 1 апреля 2017 года — 100,5 млн руб.) и ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис» (Чусовской район, просроченная задолженность на 1 января 2017 года составила 29,2 млн руб.).

Ещё одно дело, которое также связано со «Скальнинским ЖКХ-Сервис», но теперь уже касается непосредственно его руководителя, можно назвать уникальным. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю отмечают, что это первое уголовное дело, возбуждённое по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» в отношении неплательщика за газ. «По долгам другого рода уголовные дела по этой статье возбуждались, а вот с задолженностью за газ — впервые», — отмечают в УФССП.

История этого уголовного дела нетривиальна. Как отмечают приставы, оно было возбуждено за злостное неисполнение решения суда о взыскании многомиллионной задолженности за поставленный газ. Если бы руководство компании проявило «лояльность» и продемонстрировало хоть какое-то желание погасить задолженность, в уголовную плоскость разбирательство могло не перейти. Однако директор предприятия повёл себя нестандартно.

«Вместо добровольного погашения долга директор предприятия предпочёл «удариться в бега», вследствие чего был объявлен в розыск. После установления его местонахождения судебный пристав лично вручил должностному лицу требование об исполнении судебного решения и предупредил об уголовной ответственности. В связи с тем, что после предупреждения никаких мер к погашению долга предпринято не было, дознавателем проведена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ », — сообщает служба судебных приставов.

Ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» предполагает различные виды наказания: от штрафа в 200 тыс руб. до лишения свободы на срок до двух лет. И это далеко не самое строгое наказание, которого удостаивались должники.

За многолетнюю практику органы следствия квалифицировали действия руководителей организаций-неплательщиков по-разному. Так, по итогам проверок организаций, уклоняющихся от уплаты долгов «Газпрому» уже возбуждались дела по ст. 158 УК РФ ( «Кража»), 159 УК РФ («Мошенничество»), 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 330 УК РФ («Самоуправство») и пр.

В 2016 году российские суды приговорили нескольких руководителей компаний-неплательщиков к реальным срокам. Так, в Пермском крае руководитель ООО КМП «Теплоэнерго» был осуждён на 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 870 тыс. рублей, в Пензенской области глава ООО МИП «Энергоресурс» получил 2 года лишения свободы, во Владимирской области руководитель ОАО «АКС» был приговорен к 2 годам лишения свободы, в Брянской области руководителю ООО «УК «Домовой» было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы и штрафа в 500 тыс. руб.

Николай Благов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь»:

— Одна из причин возникновения задолженности за газ — противоправные действия потребителей. Это надо незамедлительно пресекать, и если мы видим признаки нарушения закона, то сообщаем об этом в надзорные и правоохранительные органы.