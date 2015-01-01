Битва умов Где, как и когда в Перми можно проявить себя на интеллектуальных викторинах

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В школе многие пермяки играли в «Что? Где? Когда?». Теперь же повторить детский опыт можно во время барных викторин — командных соревнований в пермских заведениях общепита, где участники соревнуются, кто из них умнее и сообразительнее. Сюжет таких встреч примерно одинаковый: собираете толпу друзей, регистрируете команду из 3—10 человек, приходите в назначенное время на игру — и начинается мозговой штурм длиной в два часа!

Павел Шевченко — творческий лидер пермских «знатоков», автор проекта «Интеллектуальная кухня»

Игрокам приходится угадывать исполнителей песен, мыслить логически, угадывать, что рекламируется, вспоминать историю и т. д. А в конце команда-победитель получает почёт, славу и призы. Важное уточнение: название формата — «барная викторина» — вовсе не означает, что на игре обязательно употреблять алкогольные напитки. Что пить и есть в процессе ответов на вопросы и стоит ли это делать вообще, решают участники.

Такой формат развлечения вовлекает всё больше пермяков: молодёжи, публики за 40, даже семей с детьми. Где проходят эти викторины в Перми и почему они стали настолько популярны? Ниже — только правильные ответы.

Для самых умных

Для тех, кому нравятся относительно сложные вопросы, серьёзный ведущий и минимум отступлений от интеллектуального формата, есть «Интеллектуальная кухня» — совместный проект «Центра развития одарённости» и ресторана «Партизан». Публика здесь в основном старше 40 лет, одновременно играют до 30 команд, а сам формат игры сочетает в себе «Что? Где? Когда?» и «Свою игру».

Игроки могут выбирать темы туров, которые им больше нравятся. Кроме того, у «Кухни» есть несколько рейтингов для постоянных игроков и несколько лиг — например, в лиге «Старт» играют новички. Победив, можно получить в качестве приза вкусные блюда от ресторана «Партизан».

Для любителей

«Ботва» и Quizzard — игры для тех, кто предпочитает сочетать проверку эрудиции с развлечениями. Здесь собирается от 20 и более команд, их публика от 20 лет и старше. Вопросы чуть проще и веселее, чем на «Интеллектуальной кухне», а само соревнование совмещено с развлекательной частью. В перерывах между турами для участников играет живая музыка, организуются выставки, есть возможность попробовать какие-то технические новинки вроде шлема виртуальной реальности и т. д.

Команда «Компаньона» во главе с капитаном Ольгой Дерягиной проверяет верность подсчёта очков. У нас не забалуешь!

На «Ботве», помимо прочего, участники могут поздравлять друг друга с праздниками, знакомиться, обмениваясь записками, содержимое которых ведущий читает всему залу. Выиграть на «Ботве» и Quizzard можно самые разные призы — от сертификата на доставку пиццы до катания на лошадях и обучения английскому.

«Ботва» также организует интеллектуальные вечеринки на разные темы. Например, в апреле прошла «Ботва 1990-х» — интеллектуальная игра, на которую всем участникам было предложено прийти в костюмах последнего десятилетия прошлого века, и все вопросы были посвящены заданной теме.

Для тех, кто не любит толпу

Есть в Перми несколько игр, для которых организаторы арендуют небольшие заведения, и соревнования, соответственно, проходят более камерно — по 10—15 команд. Среди них: «Безумная солянка» в «Сахалине», Clever в пабе «Гвоздь», сразу две викторины в ресторане Pravila — «Мозгоправ» и «Инквизиция», а также Braindo в ресторане «Амакс» — федеральный проект, запущенный несколько лет назад в Хабаровске.

У каждой из них есть свои особенности, но в целом это стандартные барные викторины, в которые играют в будни. Здесь чуть менее людно и громко, поэтому такие игры понравятся тем, кто пришёл играть впервые, и тем, кто не любит слишком шумных мероприятий. Критерием «отсева» случайных участников, например, в Braindo является внушительная плата за вход — прийти на такую игру можно только целенаправленно.

Любителям классики жанра

«МозгоБойня» — именно с неё летом 2016 года началось повальное увлечение пермяков интеллектуальными играми. Публика разная, здесь одновременно играет от 30 и более команд, и небольшая плата за вход. Вопросы бывают разными — от самых простых до весьма сложных. Седьмой тур игры представляет собой блиц, который может изменить весь ход игры, а призом за победу команды обычно является бутылка шампанского (впрочем, можно выиграть и другие бонусы). В игре есть перерывы, но уже без развлекательных мероприятий.

Не спать и не «тупить»

И всё-таки почему люди, занимающиеся по преимуществу интеллектуальным трудом, готовы напрягать извилины в выходные?

Капитан одной из команд Braindo Николай Каргашин считает, что прежде всего игроками движет желание победить, азарт. Кроме того, не так уж это и сложно: «Для того чтобы найти правильные ответы на вопросы, не нужно обладать энциклопедическими знаниями. В каждом вопросе есть ключи к ответу, нужно просто их распознать, а потом оказывается, что всё было элементарно». По его словам, он пробовал и другие интеллектуальные игры, например «МозгоБойню», однако там не хватило камерности обстановки, что тоже немаловажно — в таких викторинах обычно участвуют интеллектуалы, состоявшиеся в разных областях люди. И кому-то новые знакомые могут помочь в бизнесе, личных делах.

У ещё одного бойца интеллектуальных состязаний, журналистки Анастасии Петровой, тоже есть немалый опыт в этой сфере. Она пробовала играть и в «Ботву», и в «МозгоБойню», и в Quizzard, и в «Инквизицию». «Получилось как с ресторанами — попробовали всё, но поняли, что не любим мексиканскую кухню и морепродукты. В итоге сегодня остановились на форматах «Интеллектуальной кухни» и «Ботвы». Пожалуй, главным при выборе оказалось качество организации и вопросов (внутренняя логика, возможность ответить на вопрос при знании общих фактов из школьной программы, точность использования информации, однозначность ответа), и здесь «Кухне» проигрывают все», — говорит Анастасия Петрова.

Природа интереса к подобному досугу у неё примерно та же: общение, азарт, возможность быть в одной команде с людьми, на которых хочется равняться... И это всё ещё отдых, когда можно сменить вид деятельности, а не спать или «тупить» в телевизор.

Некоторые предрекают этому бизнесу скорый упадок, как он произошёл ещё в прошлом году у квест-румов, федеральные сети которых начали распродавать свои помещения в Перми. Однако, судя по настрою участников, до этого ещё далеко.