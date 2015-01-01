Вы поедете в театр? Центральный выставочный зал провёл эстетскую благотворительную вечеринку «Мода как искусство» — она, конечно, была частью «Дягилевских сезонов»

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Всё было непросто: организаторы задали чёрно-белый дресс-код, и гостям предложили одеться в соответствующей цветовой гамме — как в театр. Все оделись, оделись хорошо, с выдумкой, со вкусом. Только некоторые журналисты и журналистки, а также фотографы выглядели «не в струю», так ведь что с нас взять!

Фото: Константин Долгановский

У организаторов вечера, прошедшего 19 мая, был благородный замысел — напомнить небрежной провинциальной публике, что поход в театр ко многому обязывает; искусство должно литься не только со сцены в зал, оно и от зрителя должно исходить. Стоит потрудиться над собственным образом перед походом в «святилище муз», особенно если это спектакль или выставка на «Дягилевских сезонах». Патрон фестиваля был эстет…

Если описывать мероприятие по пунктам (а можно и так), то состояло оно, во-первых, из выставки двух фотохудожниц — Нины Воробьёвой и Марины Дмитриевой — «Уравнение с двумя неизвестными». Выставка работает с начала мая, но тут пришлась кстати и в тему. Авторы даже порассуждали о моде, к которой чёрно-белые фотографии, рассказывающие о жизни театра, напрямую вроде бы никак не относились. Заметили, например, что красивость из современного искусства перекочевала в моду. Почти вся…

Фото: Константин Долгановский

Тут можно сказать, что мода быстро преодолевает отставание и тоже подпевает в общей концептуальной какофонии — весьма резким голоском. Она же за искусством — как нитка за иголкой. Но этот вечер был ностальгическим и, повторюсь в третий раз, эстетским. Хотелось и красоты (она точно была в фотографиях), и красивости, и даже гламура!

За гламур отвечали модели в свадебных платьях от дизайнера Натальи Бовыкиной, с какими-то невероятными рогами овна-фавна на головах, с авангардным при этом макияжем: зелёная нижняя губа, белые губы, губы, съехавшие набок… Ужасаться этому может только профан: мода сегодня горазда на авангардные выходки. Белые губы, поверьте, это детские шалости.

Фото: Константин Долгановский

А в рогах, как объяснила стилист показа Екатерина Черемных, нет ничего зловещего. Наоборот, это очень поэтично, образы получаются фантастические, в них есть налёт эстетики модерна с её тяготением к мистике. Есть и немного философии в степени, доступной моде, — о вечной игре добра и зла, например. Вдохновилась Екатерина одной из фотографий выставки — с рогатым персонажем где-то за кулисами театра.

Чтобы подчеркнуть шахматно-клавишную цветовую гамму, перед выходом свадебных моделей в зал вышли и немного станцевали балерины в чёрных пачках.

Фото: Константин Долгановский

Была на выставке и таинственная комната с предостережением «18+». Тёмная, буквально совсем не освещённая, да ещё занавешенная тяжёлой чёрной тканью. Фонарики на входе, на стенах — фотографии ню, а на одной стене даже видеоарт. Те, кто терпеливо досматривал киноролик, уверяют, что был он довольно зловещ.

Я было присела перед экраном, но в кадре на меня стали надвигаться люди с фужерами — такими же, как мой собственный (на вечеринке был фуршет), — лица недобрые, на что-то мрачно намекающие, как это часто бывает в современном искусстве… И как-то не хотелось с ними чокаться. Ушла…

Фото: Константин Долгановский

Публика фланировала по залам, фотографировалась с портретом чёрно-белого Теодора Курентзиса (их было даже несколько), меряла рога (многим шло)…

Благотворительную часть вечера открыла Лиана Шайх, пригласив всех на Большой благотворительный фестиваль. Нужно как минимум прийти на открытие 26 мая в ТЦ «Галерея», купить билеты и ленточки. Как всегда, деньги, собранные на фестивале, пойдут на лечение тяжелобольных людей.

Фото: Константин Долгановский

Пусть это и останется главным итогом вечера. А то, что в театр мы одеваться умеем, когда хотим, — это даже не вопрос.