Главная ночь в году Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что самая активная, многолюдная и полная событий ночь в Перми — это «Длинная ночь музеев»

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Молодёжь, наверное, думает, что это майское событие было всегда, а между тем традиция совсем недавняя: Международный день музеев 18 мая отмечают с 1977 года, а приуроченная к нему «Ночь музеев» впервые была проведена в Берлине в 1997 году. Идея оказалась такой плодотворной, что мгновенно разошлась по всему свету. Россия присоединилась к акции в 2002 году, когда «Ночь музеев» прошла в Красноярске, а уже три года спустя, в 2005 году, «Ночь» впервые состоялась в Пермской художественной галерее.

«Ночь» в музее PERMM отличалась многолюдностью: здесь побывало около 4000 посетителей

Фото: Константин Долгановский

Нынешняя «Ночь музеев», которая прошла в субботу, 20 мая, объединила уже 21 музей: участвовали не только государственные и частные, но и — впервые — корпоративные музеи предприятий.

Обойти все площадки было решительно невозможно. Вот некоторые впечатления, очень выборочные, очень отрывочные.

Дело гражданина

Пермский классический университет по традиции начал отмечать «Ночь» раньше всех — мероприятия прошли в пятницу, 19 мая. Главной темой стало переосмысление античности, что связано с одним из финальных этапов грантового проекта «Campus Martius, или Как стать гражданином Пермского университета». Гражданином в эту «Ночь» мог стать каждый — тем, кто прошёл музейный квест и сдал экзамен, доставался особый паспорт.

Фото: Константин Долгановский

Одним из центров притяжения праздника стал музей истории ПГНИУ, где открыли стильную зону отдыха перед входом. Внутри самого музея были выставлены макеты группы энтузиастов, разрабатывавших дизайн зоны отдыха в декабре под руководством художника Петра Стабровского.

Кроме музея ажиотаж, как всегда, вызвала экскурсия в ботанический сад. Весна в этом году пермяков не балует, но руководство сада подготовило для посетителей бонус: на один вечер были открыты две оранжереи — и летняя, и зимняя, хотя обычно можно посмотреть только одну из них. Пока желающие провести хотя бы 20 минут в тропическом климате стояли в длинной очереди, можно было нарисовать свой узор на вазах, развешанных по дороге к саду.

Фото: Константин Долгановский

Перед восьмым корпусом расположились палатки с шаурмой, бургерами и блинами, дети играли в гладиаторские бои с мягкими мечами. У соседнего корпуса, рядом с башней Естественнонаучного института, возвышался «Троянский конь», созданный командой художников «Дома грузчика». Внутри башни можно было увидеть инсталляцию Вячеслава Нестерова «Без названия» — рефлексию на тему античного космоса — и «Плоскость» Алексея Щигалева, дополняющую размышления Нестерова.

Продолжить постижение античной мысли некоторые решили у «Бочки Диогена» — творения Алексея Го, где собрались поспорить команды стоиков, эпикурейцев и циников. Обойтись без слов можно было на перформансе Елены Рэмбо «Деление», где она пыталась возродить культ тела, идя от обратного — «запечатывая» его в глину.

Фото: Константин Долгановский

Хотя в этот раз «Ночь» была не такой помпезной, как перед 100-летием университета в прошлом году (обошлось без полюбившихся гостям концертов пермских групп и картинга), новый век университета явно начался хорошо. Во время «Ночи» его студенты и выпускники могли заново открыть для себя университет, а те, кто был там в первый раз, обрели новые любимые места в городе. Не просто так многие люди выкладывали фотографии в соцсетях под хэштегом «антично» — рифма к этому неологизму очень простая.

Оставили след

В «Арт-резиденции» во время «Ночи» зрители могли увидеть сразу две выставки: Elevation, ставшую частью Дягилевского фестиваля, и «Театр без сцены». На каждой из них проходили свои мастер-классы. Термин elevation, означающий способность танцовщика исполнять высокие прыжки с фиксацией позы в воздухе, пришёл из балета. Именно им вдохновлялась дизайнер Елена Старикова, создавая новую коллекцию, которая была показана в тот вечер.

Пианист Алексей Любимов творчески освоил партитуру Эрика Сати

Фото: Константин Долгановский

После показа моделей Старикова вместе с художником Игорем Новиковым провела мастер-класс по шелкографии, причём некоторые печати повторяли экспонаты выставки, только на ткани. В процессе зрители настолько воодушевились, что сами начали просить поставить печати на свои вещи. «Переодевайтесь!» — только успевала командовать дизайнер.

В это время этажом выше, посреди работ студентов и выпускников Пермского художественного училища, зрители придумывали свои эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам. Многие работы они отказались забирать себе, оставили в резиденции. «Теперь придётся отдельную выставку делать», — улыбнулась Ульяна Карцева, один из авторов «Театра без сцены».

Простые радости

Завершить этот музейный забег можно было в «Доме грузчика», где площадка была открыта до двух часов ночи. Там посетители предавались простым радостям: играли в приставку, делали бутерброды и смотрели телевизор — приобщались к быту художников, как было заявлено в анонсе. Однако всё не так просто: играя в приставку, можно видеть только половину экрана, бутерброд нужно выпиливать из дерева и раскрашивать, а на телевизоре наклеено фото программы «Первого канала» «Время» с навсегда застывшей на нём Екатериной Андреевой, собирающейся сказать что-то важное.

В Доме-музее Николая Славянова можно было освоить электросварку...

Фото: Константин Долгановский

Особый бонус «Дома грузчика» в том, что здесь у зрителей всегда есть возможность пообщаться с художниками-резидентами. Например, Кирилл Крест, у которого недавно закончилась персональная выставка в Центре городской культуры, предлагал посетителям «исповедаться» (отпускают грехи только любителям рэпера Снупа Догга). В это время некоторые посетители решили поиграть в «Мафию», и под последнее звучное «Город засыпает!», кажется, действительно начали погружаться в сон после такой насыщенной «Ночи» и разбредаться по домам.

...а в Музее пермской артиллерии — оседлать пушку

Фото: Константин Долгановский

«Музеефикация» посетителя

Очередь к Пермской художественной галерее начала выстраиваться ещё за полчаса до старта «Ночи музеев». «Штурмовала» двери Кафедрального собора в основном молодёжь — школьники и студенты. После 18:00 за ними начали подтягиваться многочисленные родители с детьми, в том числе с самыми маленькими, которые постигали искусство, сидя на руках у мам и пап.

Галерея приготовила очень насыщенную программу, так что участникам приходилось курсировать между этажами, пытаясь ухватить хоть часть информации, которую выдавали специалисты музея. Жизнь кипела здесь до самой полуночи, так что можно было и не уходить, посвятив «Ночь музеев» только этому месту.

Фото: Константин Долгановский

На первом этаже галереи в течение пяти часов шли лекции, посвящённые её фондам. Открыла их Галина Кимвалова, хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства, в которую входит 7,5 тыс. произведений, среди прочего есть и две египетские мумии, поступившие в Пермь ещё в 1920 году.

Экспонировать их, к сожалению, нельзя, мумии выставляли на всеобщее обозрение лишь несколько раз, и немногие из пермяков знают об их существовании. Обе мумии, предположительно, мужские, и одна из них сохранилась достаточно хорошо. Она покрыта картонажем, расписанным сусальным золотом и инкрустированным камнями, который повторяет очертания тела похороненного человека. Относится мумия, предположительно, к II—I векам до н. э. Краски её картонажа остались яркими, но весь он покрыт слоем пыли и требует кропотливого восстановления. Пермские реставраторы, к сожалению, к такому виду работ не имеют доступа, а необходимых специалистов галерее пригласить пока не удаётся.

Фото: Константин Долгановский

Гости галереи в этот вечер узнали о коллекциях фарфора, нумизматики, графики, живописи, пермской деревянной скульптуры. Параллельно со встречами с хранителями шли лекции, посвящённые описанию и атрибуции экспонатов, и многочисленные мастер-классы для детей и взрослых.

Например, можно было узнать, как реставрировать рамы для картин и масляную живопись, и сразу же попрактиковаться в этом мастерстве. Реставратор Галина Хоменко показала, как в галерее восстанавливают изделия из металлов, принеся на встречу большой медник, найденный в одной из экспедиций по Пермскому краю. Со стороны казалось, что это мастер-класс по уборке помещений и мытью посуды: в корзине у реставратора были резиновые перчатки, вата, лимонная кислота, спирт, металлические губки... Так что полезную информацию почерпнули не только школьники и студенты, интересующиеся мастерством реставраторов, но и обычные домохозяйки.

Фото: Константин Долгановский

Детей в галерее было, наверное, больше, чем в какой-либо другой день. Они рисовали открытки с поздравлениями на 95-летие, которое галерея отмечает в этом году, писали масляными красками на холстах, создавали произведения искусства и заводили на него настоящие документы. Особый документ могли получить и посетители: если гость «Ночи» соглашался на собственную «музеефикацию», с ним заключался договор и посетитель уходил домой с приятным сознанием того, что он теперь по совместительству музейный экспонат.

Завершалась «Ночь музеев» в галерее двумя концертами — камерного хора «Сирень» и группы Gnoomes — и традиционным фейерверком.

С днём рождения!

В Центре городской культуры «Ночь музеев» началась в самый разгар дня — в 15:00. Наверное, потому, что частное культурное пространство, открытое супругами Надеждой и Андреем Агишевыми, праздновало в этот день первую годовщину своего существования.

Открывшаяся здесь выставка «Парад — 100» была посвящена 100-летию дягилевского балета «Парад», премьера которого состоялась 18 мая 1917 года. Балет на музыку Эрика Сати поставили хореограф Леонид Мясин, либреттист Жан Кокто и художник Пабло Пикассо. Для последнего это событие стало частью не только творческой, но и личной биографии, поскольку именно тогда он встретил и полюбил балерину Ольгу Хохлову, ставшую его женой. А в целом «Парад» стал событием эпохальным: самый, наверное, яркий и броский и один из самых авангардных дягилевских балетов будоражит воображение и сегодня.

Фото: Константин Долгановский

Кураторы выставки — искусствоведы и исследователи Виталий Пацюков, Анастасия Козаченко-Стравинская и Елизавета Мирошникова — в качестве основы экспозиции использовали уникальные фотографии с этой постановки, найденные недавно в архивах лондонского Музея Виктории и Альберта. Кроме того, в экспозиции много видео — можно полностью посмотреть видеозапись реставрации балета, созданной в 1972 году Лоркой Мясиным, сыном Леонида Мясина, и несколько более поздних постановок (музыка Эрика Сати вдохновила не одного хореографа), а также несколько мультфильмов по мотивам «Парада», в том числе на основе детских рисунков.

Центр городской культуры не был бы собой, если бы не привлёк к созданию выставки современных художников. Пермяки Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич создали в одном из залов Центра тотальную инсталляцию с текстильными экранами и видео, где выразили собственные рефлексии по поводу жизни и творчества создателей балета.

Фото: Константин Долгановский

На вернисаже эту инсталляцию оживили перформансом: стену, оклеенную страницами из партитуры Сати, расписал фломастерами пианист Алексей Любимов. Алексей Борисович удивительно похож на Эрика Сати внешне и, наверное, не случайно считается наиболее блестящим исследователем и интерпретатором творчества французского композитора. Посетители вернисажа активно фотографировали музыканта рядом с портретом Сати на одном из текстильных экранов Субботиной — Павлюкевича, восхищаясь сходством.

Кстати, в рамках Дягилевского фестиваля 23 мая Алексей Любимов выступит с программой из произведений Эрика Сати и Джона Кейджа, и выставка «Парад — 100», открывшаяся тоже в рамках Дягилевского фестиваля, стала своего рода прелюдией к этому концерту.

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Сейчас пермские музеи подводят итоги своей коронной «Ночи». Общее число посетителей пока не известно, но оно точно превысило 20 тыс. человек.