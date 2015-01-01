Глобальное потепление? Культурный климат в Перми меняется — об этом говорят многие из тех, кто связан с культурной сферой

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Самой громкой новостью сразу после назначения Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края стала новость о том, что новое здание Пермского театра оперы и балета будет строиться именно так, как мечтает художественный руководитель театра Теодор Курентзис — по проекту Дэвида Чипперфильда, и именно там, где Курентзис хотел бы его видеть — на берегу Камы.

Следующее, не менее громкое известие — отказ от перевода Пермской государственной галереи в здание бывшего ракетного института. Обе новости обсуждались и продолжают обсуждаться очень широко, и в контексте этого обсуждения то и дело звучит: «Неужели оттепель? Неужели краевые власти повернулись лицом к культуре, к её людям?»

Сейчас поднялась новая волна обсуждения этой темы, связанная с назначением на должность министра культуры Александра Протасевича — одного из идеологов Перми как культурной столицы.

Здесь необходимо напомнить: идеология культурной столицы родилась в Прикамье при губернаторе Олеге Чиркунове и министре культуры Олеге Ощепкове задолго до появления в наших краях Марата Гельмана. Ещё в 2006—2007 годах началось активное продвижение Пермского края в российском информационном пространстве, и культура была важнейшим фактором этого процесса. Именно тогда Пермь стала культурной столицей Поволжья, и в рамках этого годового проекта произошло множество знаковых событий — от первого фестиваля «Камва» до установки скульптуры «Пермяк — солёные уши».

Годом позже появился региональный проект «Пермский край — территория культуры», одним из авторов и активнейшим сторонником которого был Александр Протасевич. Он же занимался продвижением Пермского края на международном уровне, открыв несколько представительств территории в европейских столицах.

Разумеется, возвращение этого человека на одну из ключевых ролей в руководстве культурной сферой региона не могло не породить новый всплеск надежд деятелей культуры на перемены к лучшему.

Как показывает реальность, надежды эти, скорее всего, не беспочвенные.

По словам директора Пермского академического Театра-Театра Анатолия Пичкалёва, для него и его театра ситуация в последние три—четыре года складывалась самым мрачным образом. Не решались насущные проблемы: тормозилась необходимая театру реконструкция большой сцены, занижалась стоимость услуги учреждения, любимый пермскими театралами фестиваль «Пространство режиссуры» испытывал проблемы с финансированием и проходил не каждый год. «Если бы министром культуры оставался Игорь Гладнев, 17 апреля я не вышел бы на работу», — признаётся Пичкалёв.

По просьбе нового главы краевого минкульта Галины Кокоулиной он подписал новый трёхлетний контракт, и, судя по всему, не зря: уже принято решение о том, что «Пространство режиссуры» будет проходить ежегодно, долгожданная реконструкция большой сцены намечена на 2018 год, стоимость бюджетной услуги пересчитывается в сторону повышения.

По словам директора театра, с нынешней управляющей командой региона приятно работать. «Нас слышат, нас понимают», — говорит Пичкалёв.

Коллега Пичкалёва — главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель — относится к ситуации философски. «Власть бывает двух типов, — считает режиссёр. — Некоторые из власть имущих считают, что они лучше всех знают чаяния народа и потребности публики, что они — лучшие на свете врачи, экономисты, социальные психологи и, конечно, прекрасно разбираются в искусстве... Другие доверяют специалистам; в нашей сфере — доверяют тем, для кого искусство — единственно возможный способ существования. Власть по определению плоха, ибо она над нами и нами управляет. Однако в том случае, когда те, кто поставлен управлять, способны довериться профессионалам, есть надежда на лучшее. Наша нынешняя власть пока ещё мало проявила себя, однако уже намерения впечатляют осознанностью и умением делегировать право принимать решения специалистам. Мы так соскучились по добрым надеждам, что рады уже надеяться! А дальше, как говорила мудрая мама Жени Лукашина из «Иронии судьбы» устами великой актрисы Любови Добржанской, «поживём — увидим».

Множество радостных перемен происходит в жизни Пермского отделения Союза композиторов России и его главы, активного «культуртрегера» Игоря Машукова. На протяжении нескольких лет Машуков и Союз композиторов проводят Международную академию молодых композиторов в Чайковском и блестящий пермский фестиваль современной музыки Sound 59. В этом году краевые власти поддержали эти события, важнейшие не только для продвинутых меломанов, но и для имиджа Перми в международном культурном пространстве.

Благодаря участию краевого минкульта Академия молодых композиторов расширяется, её события будут проходить не только в Чайковском, но и в Перми в конце августа — начале сентября, а фестиваль Sound 59 состоится в ноябре не как «довесок» к Академии, а как полноценное и самостоятельное событие.

Ещё приятная новость: в этом году в Пермском институте культуры открывается новая специальность — композиция, и Игорь Машуков как инициатор этого события намерен создать в Перми самое прогрессивное профессиональное образование композиторов.

Один из лидеров пермского архитектурного сообщества Игорь Луговой не столь оптимистичен, хотя и в архитектурной среде наметилось активное движение. Пермские архитекторы задумались о судьбе Первогорода — территории в Разгуляе, окружающей место расположения Егошихинского медеплавильного завода, с которого начиналась Пермь. Прошёл большой конкурс проектов реконструкции Первогорода. Архитектурное сообщество хотело бы обновить эту территорию в ходе подготовки к 300-летию Перми, которое будет праздноваться в 2023 году. В проекте-призёре, представленном молодым архитектором Элиной Фалаховой, планируется реконструкция зданий медеплавильного завода, создание мастерских и образовательных площадок, велосипедного и трамвайного маршрутов, гостевые дома, хостелы, мастерские-студии и большая парковая зона в Егошихинском логу.

Как рассказал Игорь Луговой, это ещё не вполне проект — скорее, эскиз, и настоящее проектирование ещё впереди, а для него пока нет инвесторов; но виртуальную 3D-демонстрацию, сделанную по мотивам работы Элины и выложенную в интернет, могли видеть многие власть имущие, и, по некоторым данным, она уже привлекла внимание руководства региона. После того как личное вмешательство Максима Решетникова разрешило острейший градостроительный конфликт, связанный с проектом строительства высотки рядом со зданием ТЮЗа, стало понятно, что руководству региона градостроительная ситуация небезразлична.

Надежды на перемены оживают не только в краевом центре. Как рассказала директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, по инициативе краевого минкульта стартовал новый проект «Города», направленный на развитие культуры и городской среды в малых городах Пермского края. В течение лета будут формироваться творческие туры по 15 городам — районным центрам. Ключевые события программы будут совмещать День молодёжи и День города. По замыслам авторов проекта, он будет состоять из аудита всех интересных начинаний «на местах» и распространения удачного опыта по другим территориям.

Думается, что «интересные начинания «на местах» — ключевое понятие для новой культурной политики Пермского края. Все опрошенные эксперты решительно отвергают мысль о том, что возможен возврат к «гельмановской» культурной стратегии. Если во времена Марата Гельмана проходил активный импорт имён и проектов из других территорий в ущерб развитию потенциала творческих кадров Пермского края, то сейчас поддержка в первую очередь ожидает начинания, рождённые в Прикамье.

«О дереве судят по плодам»

Фото: Сергей Копышко

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета:

— У меня очень большие надежды на нового губернатора. Он современный человек, умный и образованный, и это позволяет надеяться, что он не просто сможет инициировать какой-то всплеск культурной жизни, а будет способствовать появлению чего-то стабильного и прочного. Образованный человек может здраво оценить те сокровища, которые у нас есть, и проявить волю, чтобы эти сокровища получили развитие. Пермь занимает особое место в культуре России. Сейчас это одно из главных мест, в которых все культурные люди заинтересованы побывать, но талант нуждается в создании условий для творчества. Мне кажется, что Максим Решетников это понимает.

Я к политикам отношусь с осторожностью: я не верю в касты, а политики — это каста со своими шаблонами и обязательными функциями. Но я верю в людей. Я верю, что среди политиков есть очень порядочные, хорошие люди, которые стремятся к хорошему. Конечно, у всех хорошие намерения, но многие ли могут их осуществить? О дереве судят по плодам. Поэтому способность реализовать хорошие намерения — это самое важное. Всё новое всегда встречает сопротивление, поэтому я хочу пожелать новому губернатору, чтобы он не боялся трудностей на этом пути.