Железный рыцарь В Доме художника работает персональная выставка Рустама Исмагилова

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Выставка, приуроченная к юбилею Рустама Исмагилова, открылась в день рождения изобретателя электросварки Николая Славянова, и это символично, ведь пермский художник предпочитает работать не кистью или карандашом, а сварочным аппаратом, и любимый материал Исмагилова — старый металл. Выставка в Доме художника почти вся состоит из «железяк», как сам Рустам называет свои творения.

Фото: Константин Долгановский

Скульптуры из металлолома — не редкость в современном искусстве, в Перми несколько семинаров прошло на эту тему, результаты их — на площади перед «Кристаллом» и по всей аллее Компроса, но ничего подобного творчеству Исмагилова там нет.

Рустам не просто использует этот материал. Он его чувствует. Он его любит. Он видит, слышит, осязает его прежнюю, машинную жизнь и жизни всех машин до него. В его руках старый металл — это наследие целой цивилизации, знаменитой, горнозаводской.

В творчестве художника слились технологии железного века и интерес к давнему прошлому — к пермскому звериному стилю, к пермскому периоду: образы чудских богов и пермских ящеров то и дело возникают в его работах. Но при всём том творчество Исмагилова лишено пафоса, его главная интонация — добрый юмор, и часто его творения обращены к детям.

Ещё одна, наверное, важнейшая черта, отличающая художника от коллег, работающих со старым металлом, — он практически не создаёт неодушевлённые предметы. Все его скульптуры — это персонажи, люди и животные, и каждый — личность, характер, индивидуальность! Многие из них стали знаменитыми, практически культовыми, стопроцентно узнаваемыми — таких произведений в пермском искусстве совсем немного.

Посещение выставки в Доме художника гарантирует массу приятных знакомств. Животные, древние идолы, блохи и жуки, смешные персонажи из повседневной жизни… Многим уже знаком уморительный попрошайка — скульптура называется «Отдам щенков в хорошие руки, или Помогите, кто чем может». «Щенки» — пара зубастых тварей, в прежней жизни бывших вёдрами, которых ведёт на цепях одноногий нищий.

Вообще, очень любопытно разбираться, чем были детали скульптур в своей прежней, машинной жизни. Вот корпус швейной машинки, который стал конём святого Георгия — победителя дракона. Вот пара тормозных скоб, которые превратились в вытянутые морды лосей, точно как на бляшках пермского звериного стиля (скульптура «Чудь»). Особенно везёт лопатам — они становятся лицами: и в портрете самурая («Ветер с Востока»), и в автопортрете художника, и во многих других работах.

Довольно часто характер предметов, которыми были детали скульптур до перевоплощения, передаётся скульптуре. «Всадник Апокалипсиса» особенно жутко выглядит оттого, что сварен из старого оружия.

Любопытно, что среди работ Исмагилова многие являются прикладными: здесь и подсвечники в виде всевозможных змей и ящериц, и сейф «Центурион», и замечательные дачные мангалы — «Козёл» и «Баран», и даже офисная корзина для бумаг с человеческим лицом. Можно украсить бесподобными, абсолютно живыми «железяками» какой-нибудь интерьер или дачный участок.

Рустам Исмагилов по характеру мягок, приветлив и немногословен, как положено настоящему мужчине. Его любовь к сложным, трудоёмким материалам не исчерпывается старым металлом: он многократный победитель конкурсов снежной и ледовой скульптуры, пермяки любят его бронзовые творения — «Пермяк — солёные уши», памятник водопроводчику; а выставка даёт возможность увидеть его блестящие витражи, созданные в содружестве с отцом — Равилем Исмагиловым, и живопись — художник есть художник.

Но всё же «железяки» — это главное, это его визитная карточка. Недаром на афише выставки и на «аватарке» Рустама в Facebook красуется железный Георгий, побеждающий змея.

Выставка Рустама Исмагилова в Доме художника работает всего до 25 мая. Успевайте.