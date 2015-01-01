1928 | Гастроли Владимира Маяковского в Перми

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Поэт провел в Перми три дня и две ночи: приехал 31 января, уехал 2 февраля 1928 года. За это время он сменил две гостиницы и дал три выступления. Присутствовавшие зрители будут рассказывать о них и спустя много десятилетий, оставляя противоречащие друг другу воспоминания.

Владимир Маяковский в 1928 году

Приезду предшествовала рекламная кампания: по городу висели афиши, в читальном зале библиотеки на улице Карла Маркса открылась выставка книг Маяковского, а газета «Звезда» настраивала своих читателей на встречу с поэтом так: «В литературной и культурной жизни Перми приезд Маяковского — крупное событие. Новатор стихотворной формы, руководитель группы ЛЕФа, поэт факта, энтузиаст советского строительства — он должен дать слушателям новую зарядку в понимании своего творчества».

Два выступления Маяковского проходили в одном из самых больших залов тогдашней Перми, который находился в здании бывшей Мариинской гимназии. В то время там размещался один из факультетов Пермского университета. По воспоминаниям очевидцев, зал мог вместить 350 человек, но на встречу с Маяковским пришло в два раза больше.

Третье выступление проходило в библиотеке (сейчас — городская библиотека имени Пушкина) так же при большом скоплении публики, и это несмотря на то, что билеты, по воспоминаниям, были дорогими.

Программа выступлений включала доклад о литературе и советской поэзии, чтение отрывков из поэмы «Хорошо», стихов, а также ответы на вопросы зрителей.

Представление об атмосфере тех встреч дают воспоминания краеведа, опубликованные в газете «Молодая гвардия» в 1973 году: «Я (…) долго стоял с поднятой рукой, и когда Маяковский указал пальцем в мою сторону, спросил, почему он носит желтый джемпер, а футуристов называют желтоблузниками, и зачем у него в нагрудном кармане цветная деревянная ложка. Он улыбнулся, наверное, моей наивности, сделал шаг вперед, повторил для всех вопрос (в зале было шумно) и ответил примерно так: «Желтый цвет — это цвет яркого солнца и золота. Солнце дает жизнь, и надо жить с ним в обнимку. Золото — богатство нашей поэзии. Ложка — символ народности, здесь мы черпаем пищу для нашей поэзии».

Через полвека после этого визита Владимир Маяковский вернулся в Пермь уже как четырёхпалубный теплоход — флагман Камского речного флота.

Корректор — Михаил Топильский