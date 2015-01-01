1928 | Возрождение Соликамска

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За свою многовековую историю город Соликамск повидал всякое: даже три года был селом по административной реформе 1923 года.

Всё изменило открытие профессором Преображенским в 1925 году Верхне-Камского месторождения калийно-магниевых солей. На тот момент оно было крупнейшим в мире и единственным в СССР.

В 1927 году недалеко от Соликамска начали строить первый калийный рудник. К этому времени здешнее население уже составляло 7,6 тыс. человек (в два раза больше, чем в 1926 году).

Острый вопрос с помещениями был решён радикально: в 1928 году закрыли Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в XVI веке, и передали его строящемуся калийному комбинату. Писатель Константин Паустовский, приехавший описывать развернувшиеся здесь стройки социализма, описывал увиденное так: «Директор треста сидел в алтаре, а измождённые угодники на закоптелых иконах воздевали вверх жёлтые руки, стараясь прогнать бесовское наваждение. Вместо бормотания дьячков звонили телефоны, и люди до глубочайшей ночи кричали о карналлите, запалах, колонковых машинах, скреперах и квартальных планах…»

Тогда же, в 1928 году, центр Верхне-Камского округа перенесли из Усолья в Соликамск и дотянули ветку железной дороги. Первый поезд на новый вокзал пришел в ноябре 1928 года.

К 1928 году относится и решение властей о том, что Крестовоздвиженский собор, построенный в 1698-1709 годах в центре Соликамска, является памятником архитектуры и подлежит передаче музею. Однако у соликамского музея не нашлось средств на содержание этого памятника, и потому церковь была переоборудована под пивзавод.

Спустя еще десять лет Соликамск станет столицей огромного зэковского государства и все опять изменится. Например, Свято-Троицкий мужской монастырь передадут в ведение НКВД, который устроит там пересыльную тюрьму, но тогда, в 1928 году, Соликамск жил надеждой на будущее.

Корректор — Михаил Топильский