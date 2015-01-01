Дисбаланс на перспективу Рынок нефти находится под давлением фундаментальных изменений

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Российский рынок лихорадит из-за внешнего негатива. Прежде всего речь идёт о резком падении цен на нефть, которое отправило рубль в обратный путь за отметку 60 руб. за доллар. Аналитики ждут заседания ОПЕК и пытаются дать прогноз хотя бы на среднесрочную перспективу.

В майские праздники нефть марки Brent «ушла» ниже $50 — к минимумам ноября 2016 года, а индекс ММВБ закономерно скорректировался под 2000 пунктов, констатируют в пермском филиале «БКС Премьер». Формально причиной ценового обвала на рынке чёрного золота аналитики называют данные о запасах и добыче в США, которые, по версии Минэнерго, снизились меньше ожидаемого, а добыча при этом продолжила расти.

«С середины апреля мировые цены на нефть продемонстрировали заметное снижение на фоне роста опасений, что усилия стран картеля ОПЕК будут нейтрализованы ростом добычи нефти в США. Так, Минэнерго США сообщило о том, что объём добычи сырой нефти в стране рос 11-ю неделю подряд (до 9,29 млн баррелей в день, максимальное значение с августа 2015 года), что стало наиболее продолжительным аптрендом с 2012 года», — подтверждают аналитики ИК «Витус».

По данным этой инвестиционной компании, ОПЕК стремится снизить мировые запасы нефти до среднего пятилетнего уровня, но пока этого достигнуть не удалось. При этом прогнозы Минэнерго США указывают не только на рост запасов чёрного золота, но и на сохранение дисбаланса на рынке нефти в обозримом будущем.

«Таким образом, даже пролонгация соглашения ОПЕК, которое на данный момент обсуждается (окончательное решение должно быть принято 25 мая на очередном заседании ОПЕК), может не привести к желаемым результатам, а значит, цена нефти может продолжить снижение», — прогнозируют эксперты «Витуса».

О том, что ситуация на рынке нефти сегодня определяется разнонаправленными векторами, говорит управляющий директор ООО «Инвестлэнд» Игорь Вагизов. «С одной стороны, на фоне восстановления мировой экономики растёт спрос на нефть со стороны потребителей, что поддерживает цены на энергоносители (обеспокоенность стран ОПЕК и их желание продлить соглашение об ограничении на добычу нефти также оказывает позитивное воздействие на рынок). С другой стороны, сокращение запасов происходит не такими темпами, как полагали многие эксперты. Нефтетрейдеров продолжают беспокоить успехи сланцевых производителей нефти, которые за счёт современных технологий в последние годы существенно снизили себестоимость добычи нефти и готовы её наращивать при росте цен выше $50 за баррель», — делает вывод эксперт.

Исходя из этого, ценообразование на нефтяном рынке, по мнению Вагизова, будет определяться динамикой спроса потребителей и единством стран ОПЕК с одной стороны и успехами сланцевых производителей с другой. Пока эти факторы уравновешивают друг друга, цены вряд ли более чем на 5—10% будут отклоняться от отметки $50 за баррель.

«Новый подъём сланцевой добычи в США — это веская, но лишь одна из причин тенденции», — уверена Наталья Кондрашова, директор филиала «БКС Премьер» в Перми. Она отмечает, что ценовая корректировка произошла и в силу других фундаментальных изменений. Это и рост стоимости доллара, и фактор замедления мирового экономического роста, и действия стран традиционной добычи.

«Мы считаем, что продление соглашения ОПЕК о добыче в конце мая позволило бы ценам на нефть удержаться на высоких уровнях. Однако к ралли, о котором говорили многие западные аналитики, это вряд ли приведёт. Запасы нефтепродуктов в США никак не хотят сокращаться, а добыча вне ОПЕК, в том числе в США, продолжает расти. ОПЕК может повлиять на рынок краткосрочно, но изменить фундаментальные значения мировой экономики ей не под силу. Для того чтобы нефть вернулась, скажем, к $100, нужны очень мощные факторы экономического характера. Главный из этих факторов — увеличение темпов роста мировой экономики, а они, по данным Всемирного банка, третий год очень скромные», — констатирует эксперт, подчёркивая, что странам — производителям нефти сложно закрывать производства, в которые вовлечены люди и инвестированы большие средства. Сокращение ОПЕК — это «всего лишь чистка излишков, которые страны картеля сами же перед этим увеличили, борясь за рынок».

Александр Томтосов, портфельный управляющий ООО «Пермская фондовая компания», также называет несколько причин, которые не дают повода для оптимизма в среднесрочном периоде. «Несмотря на «отскок» выше 50$ за баррель и нейтрально-позитивный новостной фон, нефть, в отличие от многих других сырьевых товаров, экспортируемых из России, торгуется выше себестоимости большинства производителей. Но, что более важно, нефть вышла значительно дальше основной сырьевой парадигмы «спрос — предложение — запасы», — поясняет эксперт. И перечисляет эти причины:

- сильная политизированность отрасли в связи с ключевой ролью в формировании бюджета для ряда стран;

- высокая доля спекулятивных сделок, популярность структурных продуктов и алгоритмических стратегий на основе нефтяных контрактов;

- технологичность отрасли, динамичность структуры себестоимости, логистических затрат и налоговых пошлин;

- обилие явных и неявных картелей, способных существенно влиять на рынок.

Что касается дальнейших перспектив нефтяных цен, то, по мнению аналитиков ПФК, «результативность всевозможных нефтяных прогнозов различных экспертов остаётся критически низкой по многим причинам». Это и ориентированность на краткосрочный период, и попытки предсказать непредсказуемое (внешняя политика). Однако отраслевые специалисты ставят широкий коридор 40—60$ за баррель исходя из себестоимости североамериканских и канадских нефтедобытчиков. «Можно принять его как условный ориентир на какое-то время. Но ситуация не стоит на месте, как и себестоимость иностранных нефтяных компаний», — уверен Александр Томтосов.

Что касается российского рубля, то аналитики «БКС Премьер» полагают: «В настоящее время можно говорить о развороте тренда на его укрепление, поскольку цены на нефть продолжают падать и рубль не может не начать реагировать на это». Они напоминают, что прежде курс рубля был движим исключительно спекулятивными потоками капитала, которые были преимущественно направлены на рынок рублёвых облигаций, игнорируя как цены на нефть, так и покупки валюты со стороны Минфина. Более того, ралли на рынке рублёвых облигаций, вероятно, скоро подойдёт к концу, и поток спекулятивного капитала может резко развернуться. Особенно если ФРС продолжит дальше повышать ставку. «К концу мая я ожидаю пару рубль — доллар в диапазоне 58—62, рубль — евро — 64—66», — прогнозирует Наталья Кондрашова.

Между тем, по данным Finmarket.ru, Европейская комиссия снизила прогноз цен на нефть на ближайшие два года. Как сообщается в весеннем прогнозе, ЕК исходит из того, что в 2017 году марка Brent будет стоить в среднем $55,5 за баррель и в следующем году — $55,9 за баррель. Это на 1,6% ниже оценок, озвученных в февральском отчёте.

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