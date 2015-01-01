Воюй за пермское! В рамках конкурса «Высокий сезон» дизайнеры попытались разрушить «модные стереотипы»

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Конкурс молодых дизайнеров «Высокий сезон» так и не стал биеннале — вопреки предположениям некоторых. Пусть небольшой, но в этом году он прошёл, как и в прошлом. Пять молодых дизайнеров сражались за первое место и статуэтку «Золотая вуаль» — да, у «Высокого сезона» теперь есть свой собственный символ.

Основатель конкурса Людмила Карнаухова в этом году, по её собственному признанию, решила быть придирчивой в отборе коллекций — пусть их будет немного, зато приличные. Сами коллекции тоже небольшие. В общем, вопреки странной пермской традиции томить публику многочасовыми показами «Высокий сезон» не затянулся.

Да, всего пять конкурсантов. Одна детская коллекция Натальи Сюльжиной «Как наденешь, так и правильно», коллекция «Макошь» Ирины Канюковой, где во вполне костюмную тему добавили немного вышивки, эклектичная «Коммуналка» Анастасии Устюжаниной, «#город, лед» Дианы Мирской и «По ту сторону ворот» юного Даниила Гогузева. Юный-то он юный, но в «Высоком сезоне» участвует уже не первый год, а коллекция этого года уже взяла золотую медаль на «Дельфийских играх» в Екатеринбурге.

На «Высоком сезоне — 2017» она тоже взяла первое место. Девушки в тяжёлых чёрных одеяниях — дизайнера вдохновила старообрядческая одежда, традиционный русский косоклинный сарафан и душегрея — торжественно прошли по залу. Выглядели они совсем не по-летнему, ну, да и бог с ним. Вполне минималистский подход, концентрация на духовном смысле соединились с очень востребованной сегодня оглядкой на национальные традиции. Конечно, ни одно жюри перед таким не устоит. Вторая минималистская коллекция с весьма интересными формами — «#город, лед» Дианы Мирской — никак не была отмечена, но автору этих строк она очень понравилась.

Любопытно, что молодые пермские дизайнеры отлично вписались в странный общемировой тренд — «разностилица» в одном показе, вплоть до разрушения самой идеи коллекции. Такой была «Коммуналка» Анастасии Устюжаниной — её отметил председатель жюри Алексей Ворон, добавив, что надо бы почистить, конечно, многое.

Конкурсный показ «добили» внеконкурсным, на котором представили свои коллекции Татьяна Бауэр, Ольга Величко и некоторые пермские одёжные бренды: Andre, Uno Fortuna, «Вириле» Ольги Гладких.

А потом всех пригласили на круглый стол «Разрушение стереотипов индустрии моды», где решали, как нам быть с пермской модной индустрией, которой, как известно, нет.

Участвовали, соответственно, дизайнеры, производственники, представители вновь нарождающихся объединений и инициатив. Собственно, организатором этого стола был Институт регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив и его руководитель Олег Хараськин. Он же и подарил конкурсу его символ — статуэтку «Золотая вуаль».

Лейтмотивом собрания стала идея Людмилы Карнауховой: «Никто в мире моды не собирается сдавать позиции. И мы должны воевать за свои». Вот тут всё очень сложно, потому что позиции пермской моды (все же спорят до сих пор — есть она или нет), мягко говоря, шаткие. Для представителей института стало открытием то, что она вообще есть, что местный покупатель, представьте себе, хочет носить пермское. Тенденция это новая, двух-трёхлетней давности, поэтому даже не все дизайнеры об этом знают. Что уж говорить об остальных…

Присутствующие очень бы хотели донести эту новость до местных властей, понимая, что, объединившись, легче будет до них достучаться. Для того и собираются круглые столы. Как и для того, чтобы наладить диалог (выяснить отношения) между дизайнерами и учебными заведениями, между дизайнерами и продавцам, дизайнерами и производственниками. Им не так легко понять друг друга — а надо. Не то ещё 20 лет будем сокрушаться о бедственном положении пермской моды. Она же вроде есть! Или её нет?