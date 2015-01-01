Елена Зорина-Новосёлова: Он маленький, но он летает Продюсер старейшего в России рок-фестиваля объясняет, почему Rock-Line променял Пермь на Лысьву

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Пермский Rock-Line может претендовать на место в какой-нибудь книге рекордов как старейший непрерывно проводящийся рок-фестиваль в России. Есть у него и другие уникальные черты: это единственный рок-фестиваль, где три главных лица — продюсер, исполнительный директор и художник — женщины. «Новый компаньон» уже сообщал, что культовое событие меняет прописку: в этом году Rock-Line пройдёт не в Перми, а в Лысьве. Отклики в социальных сетях по этому поводу были самые разные. Многие сетовали, что отныне в Перми не будет ни одного фестиваля рок-музыки, предлагали «прописку» на эспланаде, предсказывали, что фестиваль растеряет преданную публику... Но у продюсера Rock-Line Елены Зориной-Новосёловой — свои резоны.

— С чем связан переезд?

— В прошлом году Rock-Line триумфально отметил 20-летие, и я почувствовала, что надо что-то менять. Тут как раз произошли печальные события на территории аэропорта Бахаревка, где мы на протяжении многих лет «фестивалили». Территория предназначается под жилую застройку, там уже прошлой осенью вырыли котлован, вбили сваи… И, как водится, оставили. Заморозили. Не передать, что я почувствовала, когда увидела нашу «взлётку», засыпанную грунтом. Голова отказывалась верить. Ужасно глупо — так распорядиться территорией! Бахаревку можно было развивать как городскую фестивальную площадку, проводить фестивали разных уровней — от конкурса снежной и ледовой скульптуры до спорта и концертов Спивакова под открытым небом! В городе такой площадки нет. И, видимо, не будет.

— Почему вы не перебрались на эспланаду? Многие этого хотели бы.

— Это не наш формат. Эспланада — для общегородских праздников. Там много ограничений и строгостей, связанных с тем, что это центр города. Там активное движение транспорта, вокруг жилые дома. И вообще, Rock-Line — это не тот фестиваль, который рассчитан на интерес случайных прохожих. У нас особая целевая аудитория, и я уверена, что наши зрители доберутся до фестиваля даже в Лысьву.

— Почему в качестве новой площадки «Рок-Лайна» выбрана именно Лысьва?

— Я долго думала — искала территорию со смыслом. Возможностей много — Пермский край огромен, но мне нужно было место, которое соответствовало бы нашему слогану — «Твоя линия взлёта». Я с детства знала, что в каждом райцентре Пермского края есть старый аэродром малой авиации, ещё школьницей я летала с той же Бахаревки в Красновишерск с геологами на биплане Ан-2. Это было как в «Мимино»! Тётенька с козой в самолёте, конфетки «Взлётные», чтобы не выворачивало, и пакеты на случай, если всё же вывернет. Незабываемо. Сейчас большинство маленьких аэродромов в запустении, но оказалось, что в Лысьве аэродром в порядке и даже действует как база для сверхлёгкой авиации.

В этом варианте есть множество плюсов: аэродром находится в отдалении от жилых массивов, и мы сможем играть долго и громко, не нарушая «закона о тишине»; территория достаточно просторная, чтобы разместить палаточный лагерь со всей инфраструктурой и автостоянку; транспортная доступность тоже хорошая.

И ещё один аргумент в пользу Лысьвы — люди. Там есть династия авиаторов Вьюговых, отец и сыновья, они сами строят летательные аппараты, развивают местную авиацию. Там проходит фестиваль сверхлёгкой авиации «Взлётка». Вьюговы готовы впрягаться за «Рок-Лайн», а новым исполнительным директором нашего фестиваля стала Татьяна Курбатова, культурный менеджер, которая давно работает на этой территории и отлично её знает. Когда в команде такие люди, это очень облегчает мою продюсерскую задачу.

С Татьяной Курбатовой и Ольгой Сафрошенко мы давно сотрудничаем: несколько раз «Рок-Лайн» выезжал в «Территории культуры», где они руководили программами: Всеволодо-Вильву, «город-призрак» в окрестностях Губахи, «Город-Авангард» Березники… Это всегда были красивые музыкально-ландшафтные истории. В этот раз мы тоже попытаемся такую историю создать, хотя это будет непросто…

— Речь идёт о Кыне?

— Да, на третий день фестиваля, 2 июля, мы выезжаем в историческое село Кын на Чусовой, где пройдёт ландшафтно-музыкальное шоу «Линия камня. Коды реки Чусовая». В этом названии есть своя живопись. «Линия камня» — это дословный перевод с английского Rock Line, если понимать слово «камень» по-уральски: «скала». Чусовские скалы называются «камни» или «бойцы». На бойце Стеновом у нас будет и сцена, и видеоэкран: на его вершине будут играть инструментальные рок-группы, а на стену скалы будет проецироваться видеоинсталляция, в которой будут собраны все самые яркие моменты истории этого места, начиная с самых древнейших времён.

Чусовая — это место смены эпох и цивилизаций. Мы покажем древнее море пермского периода, столкновение материков — Европы и Азии… Эти скалы были свидетелями великих тектонических сдвигов! Потом перейдём к историческим временам: Чусовая — прародина финно-угорских народов, место происхождения пермского звериного стиля. Из шести известных бляшек «медведь в жертвенной позе» пять были найдены в Кыне. Именно здесь проходил поход Ермака, развивалась горнозаводская цивилизация, шли «железные караваны». Наконец, Кын — это российская столица туристического сплава, и последним нашим «кодом» будет туристический маршрут №58.

Мне кажется, что с этой историей очень сочетается мелодичный инструментальный рок. Он будет разный: этнический, лаунж, тяжёлый металл… Завод в Кыне был железоделательный, так что хеви-метал пермской группы Rained будет очень в тему.

В Кыне тоже будет палаточный лагерь и автостоянка, будут организованы экскурсии, посещение местного очень интересного музея, речные прогулки.

— Задумка красивая, а что с осуществлением?

— Мне кажется, особых трудностей с поездкой в Лысьву быть ни у кого не должно: автобусы из Перми уходят каждые полчаса, три часа в дороге. У нас уже есть договорённость, что в дни фестиваля автобусный маршрут продлят до аэропорта, так что, выехав из Перми в пятницу, 30 июня, в семь вечера, к десяти уже можно быть на взлётной полосе!

Сложнее, конечно, добраться до Кына. Но мы организуем и это. Рано утром в воскресенье, 2 июля, автобусы отправятся в Кын от лысьвенского аэропорта. Глава Лысьвенского муниципального района Виталий Шувалов обещает «отгрейдерить» дорогу. Я отдаю себе отчёт, что не каждая птица долетит до Кына… Но «Линия Камня» — это событие, которое стоит того, чтобы приложить некоторые усилия.

— Кто из музыкантов выступит на «Рок-Лайне — 2017»?

— 25 мая соберётся жюри, тогда и определится, кто из сотен групп, подавших заявки на участие, пройдёт экспертный отбор. Но имена приглашённых хедлайнеров уже известны: 30 июня выступит легенда уральского рока Настя Полева и актуальнейшая группа «Ангел Не Бес», 1 июля — «Кирпичи» и «Ундервуд». Открывать фестиваль будет, конечно же, лысьвенская группа «Лаборатория ветра», кроме того, будет играть группа из Чусового Choos of Voice. Фестиваль остаётся международным: будут группы из Израиля, Германии и Австрии.

Кроме музыкальной программы планируем ночные кинопоказы, надеюсь, что можно будет полетать на самолётиках.

Нас всех эта история очень вдохновляет. Наш постоянный дизайнер Елизавета Талавира создала новое оформление площадки, основанное на мотивах творчества пермского классика — художника Александра Репина, на его горных пейзажах. Символом фестиваля стал самолётик-«кукурузник». Он маленький, но он летает.