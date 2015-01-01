От Михаила до Михаила Пермь заслуживает появления полноценного музея, посвящённого царской династии Романовых

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История эта началась четыре века назад, когда шурин Ивана Грозного Никита Романович Захарьев-Юрьев попросил Бориса Годунова перед смертью позаботиться о своих детях. Будущий царь клятвенно согласился. Герой нашего повествования — третий сын Никиты Михаил — со временем заслужил авторитет среди сограждан государевым служением. Он же, взяв в память о предках фамилию Романов, стал у истоков нового дворянского рода. Напомню, что первым из получивших в их семье имя Романов оказался его старший брат Фёдор, вошедший в историю как Патриарх Московский Филарет и отец первого царя в династии Романовых — Михаила Фёдоровича. Кстати, имя Роман означало «римлянин», и в этом усматривают великое предназначение Романовых как продолжателей Руси — России в качестве «третьего Рима».

Между тем Годунов, завладев царской короной, вскоре заподозрил в Романовых своих конкурентов. К тому времени Михаил уже был популярен в Московии, а значит, и представлял для царя Бориса угрозу особую. В политике так бывает частенько и практически повсеместно. Правда, способы аппаратной борьбы с годами менялись. Тогда, в средние века, проще всего было заподозрить оппонентов в связях с нечистой силой. Вот по наущению Годунова Михаила Никитича и обвинили в колдовстве. Казнить авторитетного «колдуна» в Москве не стали, но летом 1601 года лишённый званий Михаил Романов был сослан на верную смерть на восточную окраину тогдашней Руси, известную как Пермь Великая, под Чердынь, в местечко, наречённое Носово Поле (по коми-пермяцки — Ныроб).

В каком-то смысле можно считать, что Михаил Романов был первым в истории Западного Урала политическим заключённым «из столицы», а сам Ныроб впоследствии стал хорошо известен в определённых кругах своими пенитенциарными учреждениями.

В современном Ныробе с готовностью покажут «яму», где провёл остаток жизни первый Михаил Романов. Над ней теперь каменная часовня во имя его духовного покровителя архангела Михаила. В поселковом музее вам продемонстрируют также массивные кандалы дяди будущего русского царя (Михаил Фёдорович Романов получил корону спустя десяток лет после мучительной кончины ныробского узника).

А ещё местные жители расскажут, как их предки с риском для себя пытались облегчить участь опального царедворца, втайне от стражи снабжая его одеждой и пропитанием. Благодаря этой заботе ныробский мученик смог пережить морозную уральскую зиму и, возможно, прожил бы дольше, но стрельцам надоело караулить «политического» в таёжном захолустье, и они (по одной из легенд) помогли «колдуну» отправиться в мир иной.

Не знаю, как там было на самом деле, но доподлинно известно, что династия Романовых оказалась весьма благосклонна к жителям Ныроба: освобождала их от налогов, возводила там величественные каменные храмы. В 1613 году ныробские места были объявлены царём Михаилом I святыми, сам Ныроб стал центром паломничества, а над местом московского упокоения своих предков в столичном Новоспасском монастыре новый государь повелел построить храм в честь Знамения Божией Матери — родовой святыни Романовых. В наши дни наместником возрождённого монастыря служит епископ Савва, к слову, родившийся в Индустриальном районе Перми. Сам же Пермский край за время царствования дома Романовых превратился из восточной окраины Руси в индустриальное сердце державы, границы которой простирались до Тихого океана.

Но это лишь первая часть пермской истории Михаилов Романовых, её пролог! Эпилог же начался 2 (15) марта 1917 года, когда российский император Николай II отрёкся от престола в пользу брата, 39-летнего Михаила Александровича. Вслед за этим экс-монарх направляет Михаилу Александровичу телеграмму, в которой обращается к нему как подданный к государю: «Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники» (3 марта 1917 года, Петроград).

Менее суток Романов младший пробыл де-факто Михаилом II, а потом и сам отказался от престола, великодушно оставляя будущее огромной империи на попечение грядущего Учредительного собрания. Пусть, мол, народ решает, как было когда-то во времена Минина и Пожарского на Земском соборе 1613 года, где избрали на царство русское его предка Михаила I. Но то были времена Минина и Пожарского, а в 1917 году — Временного правительства и проленинских Советов. В итоге после Октябрьского переворота и ареста большевиками Временного правительства, когда Учредительное собрание, избранное под дулами революционеров, всё-таки собралось, анархист Анатолий Железняков, более известный как матрос Железняк, заявил своё знаменитое: «Караул устал»! С тех пор народ российский ещё семь десятилетий никто ни о чём более всерьёз не спрашивал.

Сам Михаил Александрович с началом новой смуты оказался под домашним арестом в Гатчине, после чего был выслан большевиками в Пермь, где проживал под надзором ВЧК в «Королёвских номерах» на ул. Сибирской вплоть до 12 июня 1918 года. В ночь на 13 июня его обманом выманили и застрелили на городской окраине. Спустя месяц в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге (входившем в Пермскую губернию) был расстрелян со всей своей семьёй и прислугой старший брат Михаила II — Ники Романов.

Уже в XXI веке в Екатеринбурге, на месте жестокого убийства Романовых, возвели один из крупнейших православных соборов России — Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. В Перми же о кончине Михаила II — последнего, кто получил право взять венценосную корону дома Романовых, напоминает лишь скромная часовня на месте его коварного умерщвления да памятная табличка на дореволюционном трёхэтажном доме №5 на ул. Сибирской. Так закончилась трагическая пермская история двух Михаилов Романовых, растянувшаяся на 315 лет.

13 июля 2017 года исполнится 99 лет с момента мученической смерти последнего российского самодержца. Можно иметь очень разные взгляды и на монархию, и на дом Романовых, и на нынешнюю жизнь нашу, но то, что навечно связанная с пермской землёй история от Михаила до Михаила Романовых стала частью истории мировой, — факт.

Я много езжу по свету и всегда удивляюсь тому, как гораздо менее известные имена и события становятся основой целых музейных комплексов, туристическими мекками для многих стран и регионов. А тут при таких исторических основаниях — ни памятника, ни музея! Да что там Пермь! Попробуйте набрать сегодня в поисковике такие слова, как «Дом Романовых» или «Музей Романовых», — вам, скорее всего, предложат либо какие-то гостиницы для проживания, либо временные тематические экспозиции. Неужели 300 лет истории нашей Родины не заслуживают большего?!

В связи с этим мне кажется, что тема возможного появления в Перми полноценного музея, посвящённого Романовым от Михаила до Михаила, заслуживает, по крайней мере, вдумчивого обсуждения, тем более что ровно через год мы подойдём к 100-летию со дня трагического финала русской императорской семьи.