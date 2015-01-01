Кризис — это не навсегда? Инвестпроекты в Лысьве и Чусовом претерпевают постоянные изменения

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В рамках состоявшегося форума «Экономика роста и благосостояния Пермского края» обсуждалась судьба двух важных для Пермского края инвестпроектов — на Лысьвенском и Чусовском металлургических заводах. Как заявил управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» Виктор Родионов, реализация инвестпроекта на заводе приостановлена «до лучших времён». В то же время появилась новая надежда на возобновление проекта реконструкции Чусовского метзавода.

Фото: Игорь Катаев

Напомним, в 2014 году ЛМЗ начал проект строительства листопрокатного комплекса, который предполагалось строить в две очереди. В ходе первого этапа первой очереди в действующем цехе полимерных покрытий была установлена линия нанесения покрытий с технологией Printech производительностью 110 тыс. т в год. На втором этапе первой очереди в конце 2016 года должно было быть завершено строительство цеха холодного проката с годовым объёмом производства 820 тыс. т в год. Стоимость всей первой очереди оценивалась в 13 млрд руб. В рамках второй очереди проекта к 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию второй прокатный цех.

Реализация проекта была прервана из-за сложных экономических условий. Второй этап первой очереди (строительство цеха холодного проката) временно приостановлен.

Виктор Родионов, управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»:

— Действительно, в 2014 году ЛМЗ начал масштабный проект строительства листопрокатного комплекса. Ровно год назад мы при участии (посредством телемоста) председателя правительства России Дмитрия Медведева запустили его первую очередь — агрегат полимерных покрытий по технологии «Принтек». Безусловно, экономическая ситуация, санкции, трудности в организации финансирования — не самые благоприятные условия для реализации инвестпроектов. Тем не менее даже в таких жёстких условиях мы реализовали первый этап проекта — построили и запустили новую линию. Сегодня второй этап — строительство цеха холодного проката — временно приостановлен, мы вынуждены были это сделать по причине отсутствия инвестиционного финансирования, соответственно, пока нет чёткого понимания сроков.

Как сообщили на предприятии, завод работает в прежнем режиме, сотрудникам выплачивается заработная плата, продолжается реализация социальных проектов.

Виктор Родионов:

— Главная задача сегодня — стабильная работа предприятия, и мы всё для этого делаем. Завод работает, работает с прибылью. Мы надеемся, что экономический кризис — это не навсегда, и рано или поздно мы вернёмся к прежним плановым объёмам строительства.

На вопрос о том, требуется ли заводу в данный момент какая-то поддержка краевых или федеральных властей, Виктор Родионов ответил: «Все механизмы, которые можно было задействовать в данной ситуации, коллеги из Минпромторга Пермского края задействовали».

На том же форуме глава Пермского края Максим Решетников заявил о том, что он провёл в Москве переговоры с владельцем и председателем правления ЗАО «Объединённая металлургическая компания» Анатолием Седых. В ходе переговоров врио губернатора Прикамья попросил предпринимателя вернуться к рассмотрению площадки Чусовского металлургического завода (принадлежит ОМК).

Напомним, к 2017 году в Чусовом на базе метзавода планировалось создать производство бесшовных труб для нужд нефтяников и газовиков. В 2012 году был подписан соответствующий меморандум между ОМК и администрацией края, на ЧМЗ были разобраны старые цеха, расчищена площадка под строительство нового производства, уволена часть сотрудников. Однако в 2015 году ОМК прекратила реализацию проекта, заявив, что в новой экономической ситуации он перестал быть рентабельным. В то же время источники в Чусовом говорили о том, что проект «недолоббировали» на уровне краевых властей и не предоставили ОМК преференций, которые они получают в других регионах. Сейчас ситуация в Чусовом несколько изменилась: город получил статус ТОСЭР, дающий льготы инвесторам.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Я провёл в Москве переговоры с собственником ЧМЗ и ОМК господином Седых, попросил его вернуться к рассмотрению площадки на территории Чусового как основной площадки предприятия, учитывая те налоговые льготы, которые Чусовой получил как территория опережающего социального развития. Налоговые преференции там крайне существенные.

Напомним, накануне получения Чусовым статуса ТОСЭР в пресс-службе ОМК заявляли, что речи о возвращении к проекту строительства трубно-сталеплавильного комплекса на площадке ЧМЗ нет даже при условии попадания города в список ТОСЭР. Управляющий директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в свою очередь, пояснял, что налоговых льгот в рамках проекта ТОСЭР ЧМЗ получить не может, поскольку является градообразующим предприятием.

В то же время на «промышленном» комитете заксобрания Пермского края первый замминистра территориального развития Пермского края Светлана Усачёва отметила, что не только новые юридические лица, но и уже действующие на территории Чусового предприятия тоже могут получить налоговые льготы. Правда, и условия для них другие.

Светлана Усачёва, первый заместитель министра территориального развития Пермского края:

— Резидентами Чусового могут быть не только новые юрлица, но и уже действующие предприятия, но они, согласно условиям ТОСЭР, должны будут в ходе реализации проекта удвоить численность своих сотрудников.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минпромторге, действительно, новые инвестпроекты в отраслях, уже имеющих отношение к основной деятельности ЧМЗ (в том числе проект создания трубно-сталеплавильного комплекса), не могут стать резидентами ТОСЭР «Чусовой» и получить льготы в рамках ТОСЭР. Однако правительство Пермского края в случае возобновления проекта может предложить инвестору (ОМК) налоговые льготы, предусмотренные институтом специальных инвестконтрактов, а также поддержку в привлечении средств по федеральным программам и программам институтов развития.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— В настоящее время АО «ЧМЗ» занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов и прочих стальных изделий первичной обработки, литьём металлов, производством чугуна, стали и ферросплавов, производством инструментов, изделий из проволоки, цепей и пружин. Таким образом, новые инвестиционные проекты в этих отраслях, в том числе проект создания трубно-сталеплавильного комплекса, не могут стать резидентами ТОСЭР «Чусовой» и получить льготы в рамках ТОСЭР.

В то же время реализация крупных инвестиционных проектов (таких, как ТСК, — ред.) повлечёт за собой создание дополнительных рабочих мест и в смежных отраслях, а предприятия этих смежных отраслей уже получат льготы в статусе резидентов ТОСЭР.

Со своей стороны правительство Пермского края в случае возобновления проекта может предложить инвестору налоговые льготы, предусмотренные институтом специальных инвестиционных контрактов, а также поддержку в привлечении средств по федеральным программам и программам институтов развития.

В данный момент на предприятии уже реализуются два инвестпроекта. Один из них — реконструкция склада готовой продукции рессорного производства, предусматривающая модернизацию систем отопления и вентиляции, увеличение количества погрузочных мест, улучшение логистики процесса отгрузки рессорной продукции. Сроки реализации проекта — четвёртый квартал 2017 года, объём инвестиций — 95,7 млн руб. Второй реализующийся на предприятии инвестпроект — реконструкция системы теплоснабжения, в ходе которой на ЧМЗ будет установлена блочно-модульная котельная мощностью 15 МВт, а также переоборудованы локальные тепловые объекты завода. Этот проект предполагается завершить в третьем квартале 2018 года, объём инвестиций в него составит 83,4 млн руб.

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