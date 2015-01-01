Экологической тропой к ландшафтному фестивалю В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошёл традиционный сев нового хлеба для фестиваля KAMWA

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Погода нынешней весны в Прикамье, наверное, войдёт в историю метеорологических наблюдений, но даже снег с дождём не помешали десанту фестиваля KAMWA по традиции засеять на территории музея «Хохловка» поле для Праздника нового хлеба — кульминационного события летнего фестиваля. Сев проходил утром 12 мая, и природа расщедрилась, подарила немного солнышка. Руководитель фестиваля Наталия Шостина рада, что событие состоялось: по народным приметам, очень важно посеять хлеб в первой половине мая, до Юрьева (Егорьева) дня.

Проверенный партнёр — Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства — предоставил «Камве» отборное зерно сортов, специально выведенных для уральских сельхозпредприятий, и дружная компания сеятелей, в которую вошли и директор «Хохловки» Станислав Малыгин, и руководитель туристической компании «Зелёный ветер» Евгений Пугин, отвечающий за организацию эколагеря, и другие постоянные партнёры фестиваля, засеяла целых два поля. Одно — обрядовое хлебное поле, на котором вскоре заколосится пшеница. Именно отсюда будут брать зерно для Праздника нового хлеба. Второе — поле семи культур, так сказать, познавательное: во время фестиваля каждый его посетитель сможет узнать, как выглядят овёс, ячмень, вика яровая, лён, люпин, а также более привычные пшеница и подсолнечник. Это поле-символ: как и на нём, на самом фестивале процветает поликультурность.

Сеяли по всем законам и народным приметам: например, для обеспечения плодородия земли в каждом туесе с зерном отлежалось куриное яйцо, а потом эти яйца первыми полетели в землю.

Так фестиваль KAMWA начал программу, посвящённую Году экологии. В этом фестивале всегда была экологическая составляющая, но в этом году она усилится, появится много дополнительных событий, связанных с экологической тематикой.

Традиционный палаточный эколагерь расположится на новом, более удобном месте — прямо напротив музея. В нём появятся новые сервисы для туристов, а также новые начинания, связанные с темой экологии: раздельный сбор мусора, целая армия волонтёров, следящих за чистотой в лагере, вокруг него и на берегу реки, где, если погода позволит, жители эколагеря будут купаться и устраивать пикники.

Всем гостям фестиваля предложат совершить поход по 16-километровой экологической тропе, которая соединит «Хохловку», урочище Карасье и лыжный курорт «Гора». Поход будет сопровождать экскурсовод, который расскажет о природе и истории полуострова Варгач, по берегу которого тропа проходит.

Особая фестивальная тема связана с ленд-артом — экологическим искусством, в котором объединяются природа и человеческое творчество. В этом году на фестивале появятся новые ленд-арт-объекты: «Рояль в кустах» известного пермского дизайнера и ландшафтного художника Бориса Мокрополова, «Гиперболоиды» на территории эколагеря и ещё несколько. Между тем судьба прекрасных ландшафтных объектов, уже находящихся в «Хохловке», неясна: истекает срок их нахождения на территории музея, и KAMWA ищет партнёра, заинтересованного в том, чтобы украсить свою территорию. Это может быть городской парк, база отдыха, санаторий или что-то подобное.

Руководитель «Камвы» Наталия Шостина мечтает, чтобы постепенно это начинание переросло в настоящий ландшафтный фестиваль, подобный знаменитому фестивалю «Архстояние», который устраивает в деревне Никола-Ленивец художник Николай Полисский.

KAMWA-2017 пройдёт в музее «Хохловка» 28—30 июля.