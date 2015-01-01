Контролировать исполнение законодательства в Перми будет выходец из Орла

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В прошлый четверг, 11 мая, бывший сити-менеджер Орла и руководитель аппарата Орловского областного совета Михаил Берников был назначен директором контрольного департамента администрации губернатора Пермского края. Берников будет контролировать исполнение законодательства и решений губернатора.

Это назначение несколько выбивается из ряда последних кадровых перестановок в краевом правительстве: Берников не работал с врио губернатора Максимом Решетниковым ни в Москве, ни в Пермском крае. А как его работу запомнили в Орле?

По словам орловских журналистов, Михаил Берников никогда не имел контактов на федеральном уровне. Его покровителем считали спикера облсовета Орловской области Леонида Музалевского, поэтому, вероятнее всего, в Пермь он попал «по знакомству». Таким «знакомым» для Михаила Берникова мог стать руководитель УФСБ по Пермскому краю Виктор Задворный, который занял эту должность в конце июня, ранее работая руководителем УФСБ в Орловской области. В СМИ писали, что Задворный мог быть знаком с главным федеральным инспектором по Пермскому краю Игорем Цветковым, которого называли одним из претендентов на пост врио губернатора Пермского края в феврале (лоббировал его тогда полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич).

Но это только одна из версий. Знакомый с регионом политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что нельзя отбрасывать и возможность того, что посоветовал трудоустроить Берникова кто-то из новой команды врио губернатора Пермского края. Однако, по его мнению, это кадровое решение может оказаться таким, что вскоре уже сложно будет найти того, кто посоветовал Берникова, так как в Орле он себя показал слабым руководителем.

Михаил Берников подвергался публичной критике со стороны губернатора Вадима Потомского, когда занимал должность главы администрации. В 2013 году на пресс-конференции Берников даже извинился перед жителями за плохую уборку снега, и в том же году одно его решение разлетелось на мемы: когда в Орле открылся стадион «Южный», Михаил Берников отметил, что высоту травы выбрали именно 57 мм, потому что Орловская область — 57-й регион. Был на его счету и скандал, когда Берников возглавил травлю мэра города Виктора Сафьянова, который до этого помогал ему решать финансовые проблемы.

«Судя по всему, кандидатуру Михаила Берникова протаскивали сильно и настойчиво. Это означает, что в Перми есть кадровый голод», — заключает Фетисов.

В начале мая, по сообщениям орловских СМИ, город покинули ещё два высокопоставленных чиновника: руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов, который вернётся на свою родину в Марий Эл по приглашению работать в правительстве республики, и генеральный директор Корпорации развития Орловской области Владислав Демидов. По мнению журналистов газеты «Орловские новости», которые первыми сообщили об увольнении Берникова по своим источникам, это может быть свидетельством провальной политики губернатора Потомского. Однако Михаил Берников хоть и никогда не был в команде Потомского, особых перспектив в Орле уже не имел.