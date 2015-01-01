1919 | Александр Колчак в Перми

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В первый раз Верховный Правитель Александр Колчак (1874-1920) приехал в Пермь 19 февраля 1919 года, спустя почти два месяца после того, как столица губернии была взята белыми войсками.

Представители всех слоёв населения с хлебом-солью встречали его на вокзале Пермь I. Хроникеры сообщали, что «приняв должностных лиц, хлеб-соль и почетный караул, Верховный Правитель прошел снова в вагон, откуда он проследовал в собор на молебен…»

Там ему снова поднесли хлеб-соль и икону Николая Чудотворца, а после молебна — икону Богоматери.

Затем Александр Колчак в сопровождении генерал-лейтенанта Пепеляева, членов французской миссии и др. принял парад войск, принимавших участие в шутрем Перми, на Сенной площади.

Затем последовал прием в Благородном собрании, где Колчаку поднесли очередную хлеб-соль.

В 16 часов началось следующее мероприятие — торжественное заседание в Губернской земской управе, где присутствовали представители всех земств, а также кооперации, торгово-промышленного класса и органов самоуправления Перми.

В Мариинской женской гимназии, а позже в мужской гимназии Колчаку опять поднесли хлеб-соль, воспитанницы и воспитанники кричали «ура», а две малютки-первоклассницы преподнесли живые цветы, за что он их расцеловал.

Банкет в Благородном собрании начался с опозданием — Колчак опоздал на два часа и мероприятие началось уже в десятом часу вечера. Играл оркестр, а первый тост был за здоровье Верховного Правителя, «самоотверженно взявшего на себя тяжелый крест спасения Родины». Колчака ждал еще концерт и около часа ночи он уехал «посреди всеобщих оваций».

На следующий день Колчак посетил госпиталь, причем «в офицерской палате удостоил раненых офицеров сердечной беседы».

В пятницу, 21 февраля Александр Колчак посетил Мотовилихинский завод: обошел цеха, осмотрел производство артиллерийских орудий.

Вечером его ждали в хирургическом отделении Александровской больницы. Там его встречал весь медицинский персонал, включая старшего врача Михаила Пономарева (1863-1921), который ко всему прочему являлся двоюродным братом Владимира Ленина. Александр Колчак посетил палаты и наградил нескольких тяжелораненых воинов Георгиевскими крестами. Он обошел палаты и главного корпуса Александровской больницы, а также зашел в больничную церковь, после чего вторично посетил Мариинскую женскую гимназию. Дело в том, что гимназистки, которые не смогли увидеть его 19 февраля, через свою начальницу передали просьбу посетить гимназию еще раз.

Гимназистки подарили Верховному правителю дорожный несессер и спели кантату «Слава». Спустя час после отъезда Колчака в гимназию вернулся его адъютант и передал портрет адмирала с его автографом.

В следующий раз Верховный правитель посетит Пермь в ночь с 31 мая на 1 июня и пробыл до утра 2 июня. Визитов никуда не наносил и почти не выходил из своего вагона, который стоял на станции Пермь I.