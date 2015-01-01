От Перми до Венеции Игорь Чарный — о преимуществах автотуризма на личном опыте

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13 тыс. километров — это мало или много? В чём измерять — в часах полёта или в количестве пересадок с поезда на поезд? Для человека, выбравшего поездку на автомобиле, существует один ответ: в количестве дней в пути. Возможность пребывать в ритме странствия, наблюдать, как меняются страны и климатические зоны, архитектура, жизнь и быт людей, — вот в чём преимущество автотуризма.

Фото: Игорь Чарный

Наше первое путешествие на автомобиле состоялось четыре года назад и было абсолютно спонтанным. Автодилер, у которого мы заказали новую машину, позвонил и сообщил, что желаемая модель есть в наличии и обойдётся нам на 50 тыс. руб. дешевле, если не будем привередничать с выбором цвета. Мы и не стали. Сэкономленные деньги было решено потратить на только что начавшийся отпуск. Пермские турфирмы не смогли предложить варианты, позволявшие уложиться в скромный бюджет, поэтому мы погрузили всё необходимое в машину и отправились на ней в направлении стран ближнего зарубежья.

Ощущение большого путешествия ловишь не сразу. После второй-третьей поездки Казань и Нижний Новгород кажутся скорее пригородами Перми, чем этапами маршрута. Когда за спиной остаётся Москва и пресловутая МКАД, считай, оно началось. 1200 км, из которых значительная часть — приличная трасса через Беларусь, не слишком отягощённая местами, где хотелось бы задержаться, пара часов на прохождение таможни в Бресте — и до Варшавы рукой подать.

Здравствуй, Европа!

Первое же посещение Польши на автомобиле заставило усомниться в адекватности штампов, характеризующих Восточную Европу как некую заграницу второго сорта. Гданьск, Краков, Вроцлав, Торунь — в каждом из этих городов вполне можно провести по несколько дней. Появившиеся здесь в последние годы автострады не уступают немецким. Что касается достопримечательностей, комфорта и качества обустройства городской среды, то Западная Польша практически не отличается от Восточной Германии. Небольшой польский город Легница радует аутентичным историческим центром, широким выбором национальных кафе и ресторанов, уютными и недорогими гостиницами.

Фото: Игорь Чарный

Прощайте, «русские деньги»

Курьёзный случай произошёл с нами несколько лет назад во французском городе Шамбери. Остановившись в нём на одну ночёвку по пути из Парижа на лазурный берег, мы провели там пять дней. Виной тому стали наличные деньги... По неопытности мы взяли купюру в 500 евро, разменять которую оказалось решительно невозможно. Кассиры в супермаркетах даже не брали её в руки, на заправках висели плакаты с перечёркнутыми банкнотами номиналом 200 и 500 евро. Не помогли нам и местные банки: такой услуги, как размен наличных, в них не было предусмотрено. Спасение пришло неожиданно — от пожилых посетителей местной почты, куда я зашёл в очередной тщетной попытке избавиться от денег. Какой-то дедушка при помощи своих друзей, жестов и пяти слов на английском рассказал, что есть такой Банк Франции, где мне обязательно помогут. Найдя этот банк, я обнаружил в нём специальное окно, в котором раз в неделю в строго определённое время можно разменять крупные купюры. Через несколько дней, когда банк открылся, я, заполнив кучу бумаг, получил долгожданную мелочь, и мы отправились к морю. Надо сказать, что проведённые во французской глубинке дни оказались едва ли не самой запоминающейся частью путешествия. Из-за недостатка средств мы обошли весь город пешком и съездили на находящиеся неподалёку озёра. Если бы не вынужденная остановка, многого мы бы просто не увидели. Кстати, говорят, что купюру в 500 евро в Европе называют «русские деньги».

Остаёмся зимовать

Зимняя Европа — отдельная тема. Отсутствие туристов, низкие цены и долгие новогодние праздники, которые можно приплюсовать к отпуску, — в январе мы сделали свой выбор в пользу этого варианта, о чём нисколько не пожалели. Переждать пермские морозы там оказалось отличной идеей — температура ни разу не опускалась ниже —10 градусов, а в Италии поднималась до +15. На шипах по Европе ездить нельзя, поэтому пришлось заранее озаботиться зимней нешипованной резиной, которую у нас принято почему-то именовать «липучками». Надо сказать, никакого дискомфорта отсутствие шипов за 13 тыс. км пути не доставило — гололёд попадался крайне редко и быстро уничтожался коммунальными службами.

Фото: Игорь Чарный

Красно-чёрная Италия

Есть ещё один плюс в посещении Европы зимой — можно сходить на футбол! В минувшем январе благодаря удачному выбору апартаментов между Миланом и Турином удалось посетить два матча: домашний — «Милана» с «Наполи» и выездной — с «Торино». На итальянских стадионах совершенно особая атмосфера: эмоции болельщиков зашкаливают, нецензурная ругань в адрес соперников не редкость, но доминирует общая атмосфера праздника и позитива. К сожалению, ни один из матчей не завершился победой красно-чёрных, так что выезд можно считать удачным лишь отчасти. Открытием этого сезона стало то, что Италия — это не только уютные деревеньки и маленькие городки, но и крупные мегаполисы, в которых следует поселиться на несколько дней, а не просто переночевать, как обычно. Милан и Турин — в следующую поездку остановлюсь в каждом из них хотя бы на неделю.

Фото: Игорь Чарный

Швейцарский вопрос

Ехать ли через Швейцарию — вот в чём вопрос. Обусловлен он платой за это удовольствие. Виньетка за 40 евро, а также бензин, гостиницы и общепит дороже среднеевропейских. Однако объехать этот рай не удаётся. Горные серпантины, деревеньки, озёра — Швейцария вобрала в себя всё, за что я люблю Европу. Словно художнику дали задание нарисовать на маленькой шоколадной обёртке всю Европу и у него уместилось только самое-самое красивое. Да и может ли любитель Queen проехать мимо города Монтрё, где творил Фредди Меркьюри и находится памятник ему? Взглянуть на Швейцарию можно и за один день, не тратясь на дорогой общепит и гостиницы. Нынче мы проехали её насквозь и переночевали в немецкой деревушке в нескольких километрах от границы.

Фото: Игорь Чарный

Платить или не платить?

Наверняка вам приходилось слышать мнение, что увидеть страну можно, только съехав с платных автобанов. Отчасти это действительно так — нам особо запомнилась очень красивая дорога от Падуи до Венеции с её роскошными виллами, каналами, аутентичными итальянскими кофейнями и магазинчиками. Мы просто решили сэкономить несколько евро, а в результате получили массу удовольствия. Но не стоит экспериментировать с бесплатными дорогами в горах. Однажды, съехав с французского автобана в предгорьях Альп, мы оказались на самой настоящей горной дороге — узкой и извилистой, ведущей вдоль бесконечных обрывов. Некоторые повороты были столь круты, что мне приходилось идти впереди машины, чтобы понять, сможем ли мы проехать дальше.

Фото: Игорь Чарный

Без суеты

Главный соблазн при автомобильном путешествии — поддаться искушению увидеть всё и сразу. Италия за две недели — вариант, который так любят наши туристы. Но невозможно познать характер и душу такой страны наскоком. Мы выработали для себя такой алгоритм её посещения: выбираем пару городов, в которых базируемся, арендуем апартаменты в каждом на неделю и ездим по окрестностям, не удаляясь более чем на 100 км. Взять, к примеру, Венецию. Поселившись неподалёку от этого туристического магнита, вы получаете возможность посмотреть сам город и, что ещё более важно, его куда менее известных соседей — Бассано-дель-Граппа, Кьоджу или Падую. Если долгая дорога за рулём утомила, воспользуйтесь местным общественным транспортом — вапоретто — аналогом речного трамвайчика, курсирующим между островами Бурано, Мурано, Лидо, материком и собственно Венецией. Местное население, кстати, недолюбливает Венецию за то, что она притягивает потоки туристов, которые зачастую ограничиваются только её посещением.

Фото: Игорь Чарный

Автомобильное путешествие из Перми в Европу — это ещё и возможность шопинга без самолётных ограничений. Понравилась ваза из муранского стекла в человеческий рост — нет проблем, захотелось накупить одежды на всю семью на пару лет вперёд — пожалуйста, багажник выдержит всё. Но главное в путешествии на автомобиле — ощущение полной свободы и независимости. Куда, как, зачем и с кем ехать — решать только вам. (Фото20 — на озере Гарда, Италия)

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