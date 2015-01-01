Деньги есть — нужно научиться их брать Креативные предприниматели Перми создали коммуникативную площадку

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В частной филармонии «Триумф» прошла «Мастерская креативного бизнеса». Вряд ли можно представить лучшее место для встречи пермских предпринимателей, чем это: Старокирпичный переулок — пермский уголок Европы; или того, что мы понимаем под этим словом. Здесь разместились уютные кафе и ресторанчики, дизайнерские бутики с авторской одеждой и аксессуарами и, конечно, частная филармония, существующая без поддержки министерства культуры. В общем, если где и собираться креативному пермскому бизнесу, то точно там.

Фото: Константин Долгановский

Не нужно боятся сложносочинённого термина «креативный бизнес». Современный город — это не только заводы и монструозные индустриальные пейзажи. Облик современного города определяют уютные кафе, магазинчики, парки и скверы. А ещё — городские фестивали, галереи и образовательные площадки. За всё это и отвечает креативный бизнес, определяющих дух и облик современного мегаполиса.

В последние годы в Перми сформировалось целое сообщество креативных предпринимателей: частная филармония «Триумф», Центр городской культуры, «Аптека Бартминского», фестиваль Red Fest, Научные бои Шелдона Купера, «Место встречи» в рамках Дягилевского фестиваля, «Путеводитель по локациям Перми» и многие другие. Все эти замечательные люди решили объединиться, чтобы, как написано в пресс-релизе, «аккумулировать идеи, людей и ресурсы для развития в Перми фестивального движения и небанальных форм городского досуга».

Фото: Константин Долгановский

Они любят жизнь

В фойе «Триумфа» царила расслабленная атмосфера. Для детей была организована специальная площадка, где можно было порисовать и поиграть. Представители креативного бизнеса неспешно общались друг с другом. Юноши в узких джинсах и девушки в платьях пастельных тонов фланировали, томно попивая кофе. Начало мероприятия задержалось на 20 минут, но этого никто и не заметил — здесь никуда не торопились.

Фото: Константин Долгановский

Работа «Мастерской» началась с презентации проектов столичного журнала Seasons of Life. Алёна Селезнёва и Светлана Сидорова представили кейс, который условно можно было назвать «От создания журнала до организации жизненного пространства». Известный в богемных кругах журнал Seasons of Life — это уже не столько текстовый продукт, имеющий бумажную и электронную версию, сколько жизненная философия, комьюнити, которое организовывает фестивали, концерты, спектакли, детские садики и просто дружеские посиделки по вечерам. Недаром слоган этого журнала состоит из трёх важных слов: «Мы. Любим. Жизнь».

Презентация Seasons of Life задала рамку дискуссии. Вот второй части «Мастерской» пермские креавтивные предприниматели рассказывали о своих проектах, а эксперты давали советы, что нужно сделать, чтобы дело было успешным, прибыльным, где найти новые точки роста, как выйти на качественно другую аудиторию и т.д. «Мы хотим завести моду на дружественную атмосферу в Перми, когда можно обсуждать не только успехи, но и факапы (неудачи, — ред.)», — сказала одна из организаторов «Мастерской» Мария Долгих.

Фото: Константин Долгановский

Где и как научиться брать деньги

В этом году на территории Digital Port пройдет третий фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest. По словам одного из его создателей Алисы Филичкиной, он позиционирует себя как первый летний фестиваль под открытым небом в Перми. Здесь можно попробовать лучший пермский стрит-фуд и оценить продукты фермерского рынка еды. Купить восхитительные винтажные украшения, посетить хэнд-мэйд мастерские по декору одежды и аксессуаров, позаниматься йогой и капоэйрой. И, конечно, послушать музыку различных жанров и стилей. В общем, провести время с удовольствием: ведь само место располагает позитивным настроением, интересными и забавными конкурсами.

Фото: Константин Долгановский

Изначально Red Fest ориентировался на знаменитый московский фестиваль «Пикник Афиши» и пермские «Белые ночи». Однако сейчас он меняется. По словам организаторов, Red Fest хочет не ориентироваться на хипстерскую молодёжь, а стать полноценным семейным фестивалем под открытым небом. Это позволит привлечь больше аудитории. Если первые два фестиваля собирали по 3 тыс. человек, то на нынешнем организаторы хотят увидеть 5 тыс. пермских семей.

Основной вопрос организаторов к экспертам был такой: через какие коммуникационные каналы выйти к аудитории, чтобы её расширить за счёт семейных пермяков?

Директор Ozon Group Олег Ощепков похвалил фестиваль, который посещал дважды. «Но у вас есть одна важная проблема — парковка, — сказал эксперт. — Пока стоишь в пробке на подъезду к Digital Port, ненавидишь себя за то, что сюда приехал, но когда попадаешь на фестиваль, снова его любишь». Про смену аудитории Олег Ощепков добавил: «У вас в голове произошло изменение формата фестиваля, а у бизнеса нет, — отметил он. — Нужно, чтобы пермские предприниматели поняли, что Red Fest — это не хипстерский, а семейный фестиваль. И ещё вам нужно научиться коммуницировать с городскими чиновниками. Как бывший чиновник я могу сказать, что деньги у города есть, но вы не научились их брать». Последняя фраза пришлась по душе как самим организаторам, так и зрителям — аудитория смеялась и аплодировала.

Фото: Константин Долгановский

Не упасть до «Владимирского централа»

Совсем другие проблемы у частной филармонии «Триумф». Она образовалась год назад. Её учредитель — предприниматель и экс-депутат краевого Заксобрания Александр Флегинский — решил организовать в бывшем помещении кинотеатра «Художественный» концертную площадку. Ничего бы не получилось, если бы не поддержка худрука Пермского оперного театра Теодора Курентзиса, который увидел большой потенциал этой площадки.

Фото: Константин Долгановский

В настоящее время частная филармония — это не только концертный зал, но и образовательная площадка. Наряду с классическими и джазовыми концертами здесь проходит научно-популярная вечеринка в честь Дня космонавтики Yuri’s night, а ещё корпоративные мероприятия для таких компаний как Сбербанк, СДМ-банк, ТНТ и других. Чтобы начать зарабатывать, «Триумф» в будущем хочет усилить этот — корпоративный — сегмент своей деятельности.

Но есть опасения: у филармонии сформировался имидж качественной концертной площадки, и, понятное дело, она не хочет его ронять. Управляющая частной филармонией «Триумф» Юлия Балабанова спросила у экспертов: «Как соблюсти баланс между площадками элитарной и развлекательной, где проводятся корпоративы?»

Фото: Константин Долгановский

Алёна Селезнёва, региональный директор Seasons of Life, рассказала, что журнал тоже проводит корпоративные мероприятия и даже свадьбы на своей площадке. «Но мы их называем вечеринками или свадьбами в стиле Seasons, — сказала она. — Это даёт возможность не уронить качество мероприятия до «Владимирского централа». У нас есть дружественные нам музыканты и оформители, с которыми мы работаем. Мы организовываем мероприятия для тех людей, которые разделают наши взгляды».

Другие эксперты недоумевали, почему никто не знает о новой стороне деятельности частной филармонии, и советовали как можно больше рассказывать об этих возможностях. Ну и, конечно, понимать, на что можно идти, пытаясь удовлетворить вкусы заказчика. «Вы крутые — нужно больше рассказывать о себе!» — сказала Мария Долгих.

Фото: Константин Долгановский

Вышли в плюс — заработали 400 рублей

Научно-популярная забава «Научные бои Шелдона Купера» — инициатива нескольких молодых пермских учёных, стремящихся расширить контакты между академической средой и самым широким кругом пермяков. Устроено это очень просто. Двое молодых учёных выступают перед аудиторией каждый со своей темой. Путем голосования аудитория выбирает того лектора, который показался ей более ярким, внятным и убедительным.

Организатор научных боёв Всеволод Бедерсон рассказал, что не пытается на этом заработать. Основная цель мероприятия — популяризация науки, доступное, понятное и интересное распространение знаний о новейших научных исследованиях. Новая развлекательно-дискуссионная площадка для «думающей» пермской публики держится исключительно на энтузиазме организаторов.

Экономика боёв нехитрая. Посетитель платит за вход 100 рублей. Кроме того, иногда удаётся найти спонсора, который предоставляет призы. Эти деньги организаторы тратят на призы победителям и накладные расходы. При заполняемости зала в 30-40 человек, рассказал Всеволод Бедерсон, у организаторов остаётся 400 рублей чистой прибыли. Отсюда его вопросы: как сделать так, чтобы бои приносили прибыль? А если найдётся спонсор, как сделать так, чтобы он не вмешивался в тематику боев?

Эксперты из Высшей школы экономики, оценив расчёты молодого учёного, сказали, что, судя по цифрам, 400 рублей — это не прибыль, а убытки, и посоветовали прийти к ним на семинар, где подробно разберут его кейс и посоветуют, как сделать бои экономически выгодными.

Фото: Константин Долгановский

А что дальше?

На «Мастерской» были представлены ещё три интересных кейса: Центр городской культуры, «Место встречи» в рамках Дягилевского фестиваля и «Путеводитель по локациям Перми». Правда, представлявшие их спикеры, скорее, устроили презентацию своих проектов, а не обращались к экспертам за помощью.

Организаторы «Мастерской креативного бизнеса» предложили пришедшем на мероприятие предпринимателям оставить свои контакты, чтобы составить базу данных и приглашать к сотрудничеству для совместных проектов. «Настали новые времена — давайте знакомиться и сотрудничать», — говорят они.

Следующая встреча в рамках «Мастерской креативного бизнеса» запланирована на 8 июня — это будет вечеринка сторителлинга «Лето в городе».

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