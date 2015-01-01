«Манны небесной я не жду» Глава Кунгурского района Вадим Лысанов — о том, как ему удаётся решать текущие задачи территории и формулировать повестку на будущее

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Вадим Лысанов занимает пост главы Кунгурского района шесть лет. О том, как ему удаётся решать текущие задачи и формулировать повестку на будущее, Лысанов говорит: «Со всеми нужно договариваться и правильно расставлять приоритеты».

— Вадим Иванович, с чего началась ваша работа на посту главы Кунгурского района?

— Первое, с чем я столкнулся, был паводок. У нас четыре больших реки и десяток малых. В половодье сносило мосты, затапливало деревни. Обследовали мосты на реках Ирень, Бабка, Шаква. Они были построены ещё в советское время: пролёты маленькие, лёд нагружал опоры, вода расходилась на прибрежную территорию. Приглашали взрывников. В общем, вдоволь напрыгались, ведь взрывные работы — дело затратное. Решили, что мосты нужно капитально ремонтировать. Взялись за первый. Подняли его, сделали шире пролёты. В следующие паводки ледовых заторов не стало. Отремонтировали за шесть лет десять мостов. Многие практически построили заново, обустроили подъездные пути. Запаса прочности хватит как минимум на 30—35 лет. Думаю, мы сделали правильно: мосты — это безопасность людей и транспортная доступность территории. К тому же, когда опасность миновала, снизилась потребность в получении краевых средств в период паводка.

— Есть ещё одна общая проблема муниципалитетов — дороги.

— У района на балансе порядка 500 км дорог, и ещё столько же незарегистрированных. Можно представить, сколько средств необходимо, чтобы только обеспечить зимнее и летнее содержание, некапитальный ремонт и разметку. Участвуя в краевых программах, мы положили асфальтовое покрытие в шести населённых пунктах, где-то сделали хорошие грунтовые дороги. Самые важные участки дорог — подъезды к городу Кунгуру. В своё время подъезд №1 закрыли для грузового транспорта, а №2 остался открытым. Он был на балансе края, а в 2008 году этот участок передали в район. Мы обращались в правительство, просили забрать обратно в край, поскольку это дорога транзитная, не районного значения. По ней везут грузы в направлении Лысьвы, Чусового, Соликамска, Березников промышленные предприятия. Мы потратили почти 5 млн руб., сделали проект, провели экспертизу. Но без помощи края нам её не привести в порядок. На сегодняшний день рассматривается два варианта: первый — район проводит капитальный ремонт дороги с финансовой помощью краевого правительства; второй — дорога получает статус региональной транзитной дороги и ремонтируется по программе субъекта.

Бывает и так, что жители жалуются на состояние дороги, начинаем выяснять, чья она, оказывается, что по документам её просто не существует. Такое часто случается с дорогами, находящимися на землях лесного фонда или федеральных землях сельхозназначения.

— Как обстоит дело с газификацией района?

— В районе 19 поселений. В трёх из них — Тихановском, Насадском и Бырминском — не газифицировано ни одного дома. За последние годы мы провели газ в Сергинское, Неволинское и Усть-Турское поселения. В этом году планируем «зайти» с газом в Тихановку. Жителей, по сравнению с крупными поселениями, на этой территории немного, однако тут расположено одно из лучших предприятий района — СПК «Колхоз им. Чапаева». Есть рабочие места, предприятие строит жильё для работников, территория становится привлекательной для человека. Разработан проект, уже прошли экспертизу, недавно объявили конкурс. Надеемся, что в этом году проведём газ, тогда и население начнёт расти, ведь высокооплачиваемая работа там есть.

По программе «Газпрома» проектируется газопровод от Серги до Насадки. Надеемся, что через год-два газ придёт и в дома насадцев. Без газа остаётся только Бырминское поселение, где вопрос пока не решён.

— Говорят, у вас в районе принята уникальная программа социально-экономического развития. Что в ней особенного?

— Когда я стал главой района, решил кардинально изменить подход к формированию программы социально-экономического развития. Предложил каждому руководителю поселения выбрать три-четыре направления, которые действительно необходимо развивать. Их предложения были включены в муниципальную программу, по которой стал развиваться Кунгурский район. В результате сделать удалось много. Программа работоспособная и, как показало время, весьма эффективная. Безусловно, вносим кое-какие коррективы, но основной костяк — направления, обозначенные главами сельских поселений, — остаётся. Хорошо сработали мы в связке с краевыми программами. Так, по программе доведения до нормативного состояния объектов социальной сферы отремонтировали половину домов культуры. Включив их одновременно и в районную, и в краевую программу, мы получили по 6—8 млн руб. на каждое заявленное учреждение культуры. Таких денег на ремонт наши досуговые учреждения за всё время своего существования не видели.

— Как у вас обстоят дела с капитальным строительством?

— Ещё в 2008 году район начал строить школу в селе Бажуки. Был вырыт котлован и начато возведение фундамента. Однако когда мы принимали стройку, она была в убогом состоянии. Достроили, сдали и получили аккредитацию на 110 школьных мест и несколько групп дошколят. В целом за эти годы мы ввели в эксплуатацию Бажуковскую школу, построили детский сад в Филипповке, детсад в Усть-Турке, детсад в Кыласово, уникальный Учительский дом в Садоягодном, дома культуры в Троельге и Мазунино. Скоро откроется новое здание клуба в Неволино. В начале прошлого года получили лицензии на все образовательные объекты. Очень хорошо поработали с краевым правительством, нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь», на некоторых объектах наша доля софинансирования доходила до 50%.

— Ваш район первым в крае начал заниматься межнациональной политикой.

— Мы одними из первых в крае создали подразделение внутренней политики и начали работать с соответствующим департаментом администрации губернатора Пермского края. В нашем районе с более чем 40-тысячным населением проживает 40 национальностей, есть люди разных вероисповеданий. Мы стараемся помогать учебниками, национальной литературой, привлекать их к проведению различных праздников, массовых мероприятий. При поддержке администрации губернатора Прикамья провели в Бажуках «Дни татарского просвещения в Пермском крае». Из Казани приехала представительная делегация во главе с замминистра образования. В рамках мероприятия школьная библиотека пополнилась национальной литературой, учебниками на татарском языке. Стараемся поддерживать национальные традиции и обычаи. Участие в организации национального праздника Сабантуй, «День гуся», фестиваль детских творческих коллективов «Содружество», форум «Я — гражданин России» — только малая часть нашей работы. Вновь созданное управление внутренней политики расширило возможности отдела и стало инициатором ряда уникальных мероприятий. Например, первый экономический форум татарских сёл Пермского края «Укрепление села как фактор устойчивого развития территории».

— Как складываются ваши отношения с местным бизнесом?

— Мы активно работаем с предприятиями в рамках социального партнёрства. С кем-то (такими, как «ЛУКОЙЛ-Пермь») подписали соглашения. С рядом предприятий присутствия на территории работаем в формате договорённостей. Например, фирма «КНАУФ ГИПС Кунгур» не только поддерживает ряд масштабных районных мероприятий, но и помогает с техникой, может предложить: «Ребята, возьмите грунт, щебень». Нефтяная компания «Уралнефтесервис» взяла обязательство содержать часть районных дорог, приводить в нормативное состояние памятники, в прошлом году выделили немалые средства на ремонт дороги в асфальтовом исполнении Кыласовского поселения. Неплохо сотрудничаем с компанией «Гипсополимер», с гипсовым заводом «Ергач».

Я всегда говорю нашим партнёрам: «Никогда не забывайте о поселениях, где вы работаете. Помогайте развивать территорию не только налоговыми отчислениями». Принцип социальной ответственности бизнеса не чужд нашим предприятиям. А форматы могут быть разные: например, «ПермТОТИнефть» поддерживает разные проекты в тех поселениях, в которых работает. Это нормальное отношение честного бизнеса.

— Как обстоят дела с туризмом?

— Наша земля богата знаковыми туристическими объектами: Белогорье, Кунгурская ледяная пещера, камень Ермак. Только за последние годы на нашей территории появились новые туристические объекты, проводящие активную работу по въездному региональному туризму, — гостиницы, базы отдыха, кемпинги. Для привлечения туристов и развития района мы проводим ряд брендовых мероприятий событийного характера. Далеко за пределами района известны «Праздник огурца» в Казаево, «Праздник топора» в Зарубино, лыжные «Степановские гонки», конные «Великоленские скачки». В прошлом году появился новый проект «Молочная ярмарка Прикамья», который с размахом прошёл на Ленской земле. Активно развиваем агротуризм. Например, в Ленске построена агродеревня Степаново городище. Там стоит несколько бревенчатых домов, часть территории отведена под домашний зоопарк. Зимой заливаем каток, есть банька, бильярдная, погребок. Любой желающий может с пользой провести время в экологически чистом месте, познакомившись с сельской жизнью. Поначалу сомневались, но оказалось: есть спрос на такой отдых. Продукты натуральные, рядом конюшня, ипподром, вполне соответствующий всем современным требованиям.

Задача власти — содействовать развитию такого кластера. Поэтому всегда идём навстречу тем, кто развивает туризм и готов инвестировать собственные средства в эту отрасль экономики. Появление таких объектов существенно повлияло на привлекательность наших поселений. Если строительство объектов социальной сферы, дорожной и коммунальной инфраструктуры, создание комфортной среды — это забота районной власти, то благоустройство сельских территорий, внешняя среда — основная забота муниципалитетов поселенческого уровня. Включились в процесс многие сферы, показателен пример работников культуры. Помню, впервые увидел я нашу самодеятельность — смех сквозь слёзы. Костюмов нет, кто во что одет... С советского времени на это никто не обращал внимания. А сейчас любо-дорого смотреть! Два хореографических коллектива дадут фору любому профессиональному коллективу. А театры моды? Ни одно мероприятие регионального уровня не проходит без нашего участия. Модели, разработанные нашими модницами, — дипломанты и лауреаты российских и международных конкурсов. А почему? Просто стали с ними планово работать, привлекать на все мероприятия. Грантовый фонд социально-культурных проектов Кунгурского района — самый эффективный стимул для творческого человека. 500 тыс. — 1 млн руб. даёт бюджет района, 2 млн руб. составляют привлечённые средства. И как следствие — хороший результат.

В 2014 году приложили свою руку к созданию районного телевидения, теперь у сельского жителя есть хорошая возможность рассказывать о своей жизни, поддерживать любые начинания и позиционировать район как территорию, привлекательную для инвесторов, благополучную для проживания.

Мы отчётливо понимаем: чтобы село жило, нужно создать благоприятные условия. Чтобы работник сельхозпредприятия, школы, детского сада, учреждения культуры или администрации проснулся утром, приготовил завтрак, отвёл ребёнка в школу, второго в садик, который в доступном месте расположен, доехал на работу по хорошей дороге, сел за пульт, подоил скотину. Образование, медицина, дороги нужны на селе. Вот над этим и работаем. И во многом продвинулись за последние годы. Конечно, из села уезжают, но из Кунгурского района уезжают меньше, чем из многих других. А молодые семьи, которые приезжают к нам, обязательно находят здесь внимание, заботу и соответствующие условия. Развивается малый бизнес, семейные фермы, личные хозяйства. Дошло до того, что у нас есть территории с дефицитом земли. Наши сельхозпроизводители осваивают территории Ординского, Бардымского районов. Нашим соседям это тоже выгодно — новые рабочие места и сокращение пустующих земель.

Продукция, производимая в Кунгурском районе, конкурентоспособна. У меня знакомый покупает наше молоко в магазине и сам делает кисломолочный продукт. Это ли не оценка качества нашей молочной продукции? Мы — единственный район в крае, который производит 15% всей сельхозпродукции региона. У нас первое место по производству яиц, молока и зерна, по овощам открытого грунта, третье — по мясу.

— Чего ждёте от краевых властей?

— Манны небесной я не жду. Да и никто не ждёт — все понимают, что мы не одни «такие красивые». Считаю, что надо выстраивать рабочие отношения, чтобы они были плодотворными. Развитие любой территории — залог успешного процветания Пермского края. А поддержка успешных территорий — безусловное достижение этого результата в краткосрочной перспективе.