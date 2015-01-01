Пермское райское История о том, к чему приводит мечты габовского крестьянина Никона Кирьянова, который на рубеже XIX-XX веков ангелов резал

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Коллекция пермской деревянной скульптуры — самое известное собрание художественной галереи. При этом документально подтверждённых фактов о происхождении божественных изображений очень мало. Ни подписей, ни дат — почти ничего, что могло бы воссоздать историю их создания. Больше всего сведений сохранилось о ваянии конца XIX — начала XX века, в том числе известны имена нескольких мастеров. Одно из них — Никон Кирьянов.

Крестьянин Никон Кирьянов мечтал превратить свою деревню Габово Зюкайского сельсовета в рай. Всё свободное от основного занятия время он вырезал из дерева ангелов, потому что верил: чем больше их будет, тем быстрее исполнится его желание.

К моменту своей смерти в 1906 году мастер сотворил около 500 изваяний. Этот пантеон он разместил в часовне, которую построил вместе со своими соседями. Ни деревни, ни религиозного сооружения на этом свете уже нет. Возможно, стараниями Кирьянова тамошние жители попали в рай. Бог его знает.

Представить, как выглядело то чудное место на земле, мы можем благодаря Николаю Серебренникову. Директор Пермской художественной галереи побывал в Габово в 1926 году и сделал после этого визита такие записи: «Прямо против входа здесь помещалась статуя пишущего ангела, а вправо и влево от неё на резных колонках были протянуты полки, на которые поставлены 10 резных ангелов. Сзади сидящего ангела помещался резной крест-распятие, осыпанный 34 маленькими летающими ангелочками. В иконостасе часовни справа в особом футляре находился резной Спаситель, посередине — резной же крест-распятие, слева — ангелы. На одном из окон лежала неоконченная резная фигурка. В потолках часовни, в притворе и в проходе с середины спускались книзу вырезанные из дерева три руки (предполагается — Бога); кругом них потолки были усыпаны 480 резными изображениями летающих ангелочков. Помимо этого в часовне оказались резные из дерева четыре обрамления хоругвей, киот для иконы Богоматери с ювелирно вырезанными из дерева цветочками и два постамента с вырезанными наверху подвесами».

От жителей Габово Серебренников узнал легенду о мастере Кирьянове, а также тот факт, что обучался резьбе по дереву Никон Максимович у другого крестьянина Назара Терентьевича Филимонова, забросившего перед смертью все иные дела и переехавшего из деревни Помысы Обвинского сельсовета в село Кудымкар. Другие подробности биографии Кирьянова не дошли до наших дней: при уничтожении церквей власти сожгли все хранившиеся там документы, в том числе метрические книги и исповедальные ведомости.

Печальная участь, по всей вероятности, постигла большинство творений габовского резчика. Музейщики забрали из часовни и увезли в Пермь лишь малую часть предметов.

Описывая работы Никона Кирьянова, Николай Серебренников с сожалением отмечал, что они свидетельствуют об упадке деревянной скульптуры: «Эта наивность, изломанность в позе фигуры, вопиющие дефекты формы, отсутствие у данного ваятеля художественных задач и постоянное стремление лишь бы резать и резать больше характеризуют конец народного ваяния».

При этом фигуры, вырезанные Кирьяновым, говорят о желании авторов конца XIX — начала XX столетия следовать вековым традициям идольского изображения божеств. Скульптура сидящего ангела в часовне как бы заменила собой «Сидящего Спасителя». А 10 скульптур стоящих ангелов, помещённых в ряд наверху по сторонам от него, находились в композиции, напоминающей темницу. Все скульптуры выполнены в одинаковой форме: схематические и плоские лица, полные, в круглых поверхностях фигуры, яркая раскраска, спускающиеся с головы вниз волосы в виде буклей.

«Ангелов часто называют небесным войском, — говорит хранитель коллекции деревянной скульптуры Женя Шабурова. — Но когда смотришь на кирьяновские фигуры, возникает ощущение, что перед тобой Преображенский петровский полк».

Внешнюю схожесть с императором Петром I ангелам Кирьянова придают выпуклые глаза и впалые рты. Такие черты лица являются признаками базедовой болезни, проще говоря— недостатка йода. Этим недугом, вероятно, массово страдали жители Габово, предположили медики, которых музейные сотрудники привлекали к экспертизе резных фигур. Наделение идолов характерными чертами местного населения вообще является особенностью пермского деревянного ваяния.

Глядя на пермских богов, можно вообразить, как выглядели люди, населявшие эту землю в разные времена.