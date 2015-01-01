1923 | Луначарский в Перми

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Нарком просвещения Анатолий Луначарский посетил Пермь, когда улица его имени уже была на карте города. К этому времени Пермь и Луначарского почти ничего не связывало.

В большую историю страны впоследствии войдет эпизод о том, как великий князь Михаил Романов в марте 1918 года слал Луначарскому и Бонч-Бруевичу жалобные телеграммы из Перми — его вместе с секретарем держали в больнице губернской тюрьмы. Но тогда последнему русскому императору помог фактический секретарь Ленина — Бонч-Бруевич. Романова выпустили «под наблюдение». Луначарский оказал помощь другого рода, и не великому князю, а Перми. Его заслуга в том, что он взял под свое покровительство коллекцию пермской деревянной скульптуры, а вместе с ней и пермский художественный музей, впоследствии известный как галерея.

Высшее партийное покровительство в то время многое значило и давало доступ не только и не столько к значительным материальным ресурсам, но, в первую очередь, к тому, что сейчас называется public relations, то есть к формированию потока положительной информации.

Так, именно с помощью Луначарского Николай Серебренников смог издать свою, ставшую теперь библиографической редкостью, книгу «Пермская деревянная скульптура», в которую вошли его дневниковые записи, материалы исторического характера и полный подробный каталог всех экспонатов коллекции. В 1928 г. книга вышла тиражом 1000 экземпляров, став, по мнению исследователей, «знаменательным событием в научной и культурной жизни советской России». Луначарский не только написал вступительную статью к этой книге, но и сразу после её выхода в свет наградил премией Народного комиссариата по просвещению РСФСР.

Впрочем, вскоре покровительство иссякло: Анатолия Луначарского сместили с его поста, а в 1933 году он умер.

В 1930-е годы Николай Серебренников принимал превентивные меры и писал в разные инстанции письма о том, что в книге «Пермская деревянная скульптура» он обнаружил «ошибочность в ряде основных положений». Об этом он в 1931 году сообщил в газету «Уральский рабочий», которая написала о том, что его книга в ближайшее время будет выпущена на французском языке в Париже. Под этим же предлогом Серебренников отказался и от переиздания книги в 1933 году в издательстве Academia, Москва.

К 1939 году относится письмо Серебренникова, которое исследователь Брезгин определил как «непостижимое умом». Он писал об этом: «Директор пермской галереи просит изъять из массовых библиотек книги «Пермская деревянная скульптура», потому что там содержатся «неправильности»».

Но время прошло, и к современному переизданию книги «Пермская деревянная скульптура», которая вышла в 2008 году, эпиграфом идут слова Луначарского: «Совершенно потрясающее впечатление производит богатейшая коллекция деревянных скульптур. Это ново, необычайно интересно с художественной и культурно-исторической точки зрения, и в то же время поражает своей художественной силой, как в смысле своеобразного мастерства техники, так и по силе психологической выразительности».