Есть за что бороться Авторам научных идей делают предложения, от которых нельзя отказаться

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Под эгидой Фонда содействия инновациям этой весной проходит сразу несколько конкурсов на получение грантов с серьёзными объёмами финансирования. Эти средства выделяются на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, которые стремятся разработать и освоить производство нового товара (изделия, технологии или услуги) с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований.

Команда МИП «Микроигольные технологии» — победитель осеннего этапа прошлогоднего конкурса «Старт» — представляет экспертам фонда свою презентацию

Основное требование к научным идеям — они должны находиться на начальной стадии развития и иметь значительный потенциал коммерциализации.

Представители фонда надеются, что количество заявок на получение финансирования в Пермском крае в наступившем году существенно вырастет, поскольку есть за что побороться.

«Старт-1» и «Старт-2»

Задача конкурса «Старт-1» — оказать поддержку малым инновационным предприятиям, находящимся на стадии НИОКР, а главное — имеющим значительный потенциал коммерциализации. Финансирование на каждого претендента предусмотрено в объёме 2 млн руб. (на 12 месяцев в три этапа).

В конкурсе могут принимать участие физические лица (с последующей регистрацией ООО), а также юридические лица — субъекты малого предпринимательства. Одно из основных требований к конкурсантам — они не могут одновременно участвовать в других проектах, финансируемых фондом, а предприятия не должны были ранее получать от фонда финансовую поддержку.

Получателю гранта придётся выполнить ряд условий. Например, руководитель должен быть зачислен в штат малого инновационного предприятия как на основное место работы. Кроме того, права на созданную интеллектуальную собственность необходимо оформить согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие — получатель гранта.

Заявки на конкурс «Старт-1» принимаются с 20 марта 2017 года до 15 августа 2017 года.

Те инноваторы, что успешно завершили работы в рамках конкурса «Старт-1», могут поучаствовать в конкурсе «Старт-2» с финансированием в 3 млн руб. (плюс софинансирование в объёме 3 млн руб.) на 12 месяцев в два этапа.

В ходе выполнения НИОКР получатель гранта обязан соблюсти ряд условий: предприятие, как и в первом случае, должно быть основным местом работы руководителя, штат сотрудников должен составлять не менее трёх человек, а на созданную интеллектуальную собственность необходимо оформить права согласно Гражданскому кодексу РФ.

Требуется также создать сайт предприятия, на котором в том числе размещать информацию о разработанной в рамках НИОКР продукции и ссылку о поддержке проекта фондом.

Очень важный момент — нужна реальная продажа продукции, созданной за счёт средств гранта (то есть кроме наличия договоров на продажу инновационной продукции будет учитываться и выручка от её реализации).

Заявки на конкурс «Старт-2» для предприятий, не получавших финансирование по конкурсу «Старт-1», принимаются с 20 марта 2017 года до 15 августа 2017 года.

Для тех, кто успешно завершил НИОКР по конкурсу «Старт-1», подача заявок организована с 20 марта 2017 года до 1 мая 2017 года.

В 2016 году по программе «Старт» было поддержано 10 проектов. Их авторы получат в текущем году по 2 млн руб., а если проекты окажутся успешными, то в течение последующих двух лет каждый из участников сможет получить ещё 7 млн руб.

«Развитие — НТИ»

Конкурс задуман для поддержки НИОКР, рассчитанных на создание задела научных разработок, в русле реализации «дорожных карт» Национальной технологической инициативы, таких как: НТИ — Аэронет; НТИ — Маринет; НТИ — Нейронет; НТИ — Технет; НТИ — Хелснет; НТИ — Энерджинет.

Основные параметры предоставляемой поддержки таковы: размер гранта предусмотрен до 20 млн руб., требуется обязательное внебюджетное софинансирование (за счёт собственных или привлечённых средств), которое должно составлять не менее 30% суммы гранта. Средства предназначены для выполнения НИОКР (зарплата, сырьё, материалы, комплектующие, услуги соисполнителей), на эту деятельность отводится от 12 до 24 месяцев.

Конкурс ориентирован на предприятия, успешно выпускающие собственную наукоёмкую продукцию, имеющие положительную финансово-экономическую историю, а также защищённую интеллектуальную собственность по тематике проекта.

Заявки принимаются до 15 мая 2017 года.

«Медицина-2017»

2 мая завершится отбор проектов, выполняемых малыми инновационными предприятиями (МИП) в области медицины. Конкурс поддержит развитые предприятия, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоёмкой продукции на рынке, но чувствуют необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы.

Средства гранта вкладываются в выполнение НИОКР по одной из тематик, предложенных ведущими медицинскими научными центрами. Размер гранта составит не более 20 млн руб. при условии софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 50% от суммы гранта. На выполнение проекта отводится от 24 до 36 месяцев.

Expo 2020 Dubai

Организационный комитет выставки Expo 2020 Dubai проводит конкурс на распределение грантов, выделяемых для финансирования инновационных решений и изобретений, улучшающих качество жизни и имеющих общественную значимость.

Программа Innоvation Impact Grant Programme предполагает грантовое финансирование в размере до $100 тыс. для развития социально ориентированных предприятий, стартапов и перспективных начинающих проектов со всего мира, если их технологические решения представляют реальную ценность для общества.

Подать заявку на получение гранта могут индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, некоммерческие организации и связанные с государством предприятия со всего мира.

Инновационные решения должны соответствовать трём тематикам: «стабильность», «мобильность», «новые возможности».

Ближайший приём заявок будет открыт в мае 2017 года. Фонд содействия инновациям рекомендует не пропустить объявление о старте.

«Россия — Испания»

Фонд содействия инновациям ведёт сбор заявок на участие в конкурсе «Международные программы». Речь идёт о подпрограмме №10 «Российско-испанская программа международного сотрудничества», партнёр по международному консорциуму — Испания (CDTI).

Программа направлена на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных программ сотрудничества, подтверждённых подписанными фондом соглашениями и меморандумами. Она даёт шанс вывести свою (а также разработанную совместно с зарубежными партнёрами) продукцию на зарубежные рынки.

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 млн руб. при условии софинансирования из собственных и (или) привлечённых средств третьих лиц. В конкурсе могут принимать участие как юридические, так и физические лица.

Заявки принимаются с 3 марта 2017 года до 14 июня 2017 года.

«Очень приятно, что каждый год количество заявок от Пермского края увеличивается. Всё больше предпринимателей из города и области узнают об имеющихся возможностях и принимают решение воспользоваться таким инструментом поддержки. Надеемся, что при поддержке администрации Перми и краевого Министерства промышленности, предпринимательства и торговли мы увидим рост количества и улучшение качества заявок и в этом году», — отмечает постоянный представитель Фонда содействия инновациям Георгий Полетаев.

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